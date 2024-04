@tiddbit_outta_hand Carson y Joseph se vieron por primera vez en 2019 cuando la futbolista jugaba para Orlando Pride.

Hubo algo tan especial en ese momento que el significado que tuvo para el pequeño Joseph y la futbolista estadounidense Carson Pickett quedó perfectamente reflejado en la imagen que lo capturó.

La foto, que se hizo viral hace cinco años, muestra a Pickett y a Joseph juntando sus muñones para el completo éxtasis del niño de dos años que vio como a una de las estrellas de la cancha también le faltaba parte de su brazo.

"La expresión de sus caras lo dice todo", comentó una persona en la publicación que hizo la mamá de Joseph, Collen Tidd, en su cuenta en Instagram.

"Esta foto es tan poderosa ", añadió otro usuario.

Lo cierto es que ese fue sólo el comienzo de la historia entre Joseph y Pickett, quien en 2022 se convirtió en la primera jugadora con diferencia de extremidades en formar parte de la selección nacional de Estados Unidos

Getty Images Pickett debutó con Estados Unidos en un amistoso frente a Colombia en 2022.

“Definitivamente esa foto cambió mi vida de muchas maneras diferentes, pero lo más genial para mí es que, gracias al hecho de que se hizo viral, comencé a recibir mensajes de países de todo el mundo, de algunos de los que incluso no había oído hablar”, le contó Pickett al programa Sportshour del Servicio Mundial de la BBC.

Tanto Pickett como Joseph sufrieron de un defecto por reducción de extremidades durante la gestación y nacieron sin su antebrazo y mano izquierda.

La foto permitió que la historia de ambos se dieran a conocer.

“Hubo más conversación sobre ello y ha habido más conversación sobre la diferencia de extremidades. Esa parte del deporte sigue creciendo”, comentó la futbolista.

“Lo importante es que estamos celebrando todo lo que cada uno es y todo lo que somos como personas, no solo como jugadores. Que podemos celebrar que el ser diferentes es realmente genial y realmente único”.

@tiddbit_outta_hand Carson y Pickett han seguido en contacto, así como sus familias.

Conexión entre padres

La jugadora de 30 años recordó que la gente le solía decir que ella era una inspiración pero no se atrevían a decirle por qué.

“Les era incómodo hablar de mi brazo, mientras que ahora, ya que yo me siento más cómoda hablando de mi brazo y que mi historia se ha dado a conocer más, la gente está más dispuesta a conversar sobre eso”, resaltó.

Ese cambio también ha beneficiado a Joseph, con quien sigue en contacto.

“Cada vez que él tiene un logro a algo por el estilo sus padres siempre me mandan una foto o un video y eso ha sido muy bueno. Pero él era tan chico que ahora es que sabe quién soy”.

Lo más importante, según ella, ha sido la conexión entre los padres de ambos.

“Me puedo imaginar que no hay muchos padres por ahí que tengan gente a la que le puedan llegar y preguntar , ‘¿cómo se enseña a un niño esto? ¿Qué hacer si tu hijo sufre bullying? ¿Cómo lidiar con eso?’. A veces creo que es más difícil para los padres que para nosotros con diferencia de extremidades”, comentó.

Plataforma

En ese sentido, Pickett habló sobre lo importante que resultaron sus padres, quienes “siempre actuaron como si yo no fuera diferente y pudiera hacer lo que quisiera”.

“Mis padres siempre han sido el tipo de padres que nunca me permitieron decir que no, nunca me permitieron decir no puedo, no les importaba si fracasaba, pero si no lo intentaba sí era una gran decepción, así que aprecio la forma en que me criaron en ese sentido”, recordó.

@tiddbit_outta_hand Lo que más resalta Pickett es la oportunidad que les ha dado la foto para hablar sobre las personas con diferencia de extremidades.

Y es que además de su histórico partido con la camiseta de la selección nacional estadounidense en un amisto frente a Colombia y de su unión con Joseph, “quien se convirtió entonces en mi mejor amigo de 3 años”, Pickett también fue la primera futbolista con diferencia de extremidades en aparecer en un videojuego y en trabajar con Nike para desarrollar zapatos de fútbol sin cordones.

Uno de los tantos proyectos que tiene en mente para aprovechar la oportunidad que le ha dado el fútbol.

Plataforma que de una manera también está siendo aprovechada por Joseph, quien en su cuenta en Instagram se presenta como un Blogger y se describe como “un niño con una sola mano creando conciencia”.

