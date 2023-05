Succession: el perfecto y brutal final de la serie según la crítica (sin spoilers)

HBO

Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin interpretan a los hermanos Roy.

Los críticos elogiaron ampliamente el final de la serie de HBO "Succession", ganadora de un Emmy, con adjetivos que van desde "perfecto" y "hermoso" hasta "terrible" y "brutal".La serie, que se centra en la lucha por el poder entre los hijos del magnate de medios Logan Roy, concluyó después de cuatro temporadas.Numerosos críticos parecen más que satisfechos con el desenlace y algunos lo compararon con la narrativa de William Shakespeare.La periodista Lucy Mangan, del diario británico The Guardian, hizo referencia al rey Lear y Macbeth de Shakespeare. "Fue Successionen su máximo esplendor", escribió.Carol Midgley, columnista del periódico británico The Times, se preguntó por qué el final fue "tan brillante". "Porque lo tenía todo: comedia, tragedia, giros inesperados, diálogos de primer nivel, incluso, sorprendentemente, un toque de sentimentalismo", respondió.En cambio, Ed Power, quien escribe para el diario británico Daily Telegraph, consideró que "los finales perfectos son difíciles de lograr, y [el escritor Jesse] Armstrong estuvo cerca", pero agregó que "no fue tan shakesperiano como esperábamos".

HBO

La serie trata sobre los muchos altibajos en la vida de la familia Roy.

Al escribir sobre el legado potencial del programa, Adam S. Levy, del Daily Mail, pronosticó que "el final (de la serie) probablemente dejará una marca en la cultura".Fue una "brillante pesadilla familiar", según Daniel Fienberg enThe Hollywood Reporter, quien lo calificó como "un final sublime para un programa de televisión sublime".Por su parte, Emily Baker en iNewsagregó: "Indefinido, astuto y absolutamente intransigente hasta el final. Succession es la mejor serie de televisión jamás realizada".En The Independent, Philippa Snow calificó el último episodio de "poético y violento", y reflexionó sobre el "momento desestabilizador que hace que el final se estrelle contra el caos y la angustia".

Getty Images

Sarah Snook, Alan Ruck, Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin asistieron al estreno de la serie en Nueva York en marzo.

Alison Herman de Variety dijo que el programa fue "un boomerang que siempre dio en el blanco", y dijo que la conclusión de la saga de la familia Roy "tiene muchos momentos en los que el círculo se cierra".Varios críticos hablaron sobre cuánto disfrutaron viendo la serie, a pesar de su contenido desafiante.El columnista de Deadline, Dominic Patten dijo que "el brutal y hermoso final de la sátira demuestra pura intriga palaciega"."Fue delicioso verlo. Este final satisfactorio fue escrito por Armstrong como testimonio del verdadero poder de la palabra y de quienes la llevan al papel", agregó.Priyam Marik, del Telegraphde India, dijo que la serie "llegó a un final apropiado con un final perfectamente doloroso", con una "conclusión convincente y catártica de una historia que será difícil de igualar".Linda Holmes escribió en NPR: "Creo que es exactamente el final correcto para esta serie. ¿Qué puedo decir? Es uno de mis programas favoritos. Brillantemente actuado, escrito, y dirigido"."Parte de la magia y el misterio de Successiones cómo un programa dedicado a personas tan reprobables puede ser tan agradable", escribió Joshua Chaffin en The Financial Times."Era como si el creador del programa, Jesse Armstrong, sostuviera un espejo frente a nuestra sociedad decadente y nos dijera: 'Los estoy viendo'".

