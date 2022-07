Sri Lanka: el presidente Gotabaya Rajapaksa huye del país en un jet militar

Getty Images

Gotabaya Rajapaksa huyó de Sri Lanka

El presidente Gotabaya Rajapaksa huyó de Sri Lanka en un avión militar, en medio de las protestas masivas en el país debido a una aguda crisis económica.La fuerza aérea del país confirmó que Rajapaksa, de 73 años, voló a las Maldivas con su esposa y dos agentes de seguridad.El presidente había estado escondido después de que una multitud irrumpiera en su residencia el sábado y se había comprometido a renunciar al cargo este miércoles.Una fuente le dijo a la BBC que no permanecerá en las Maldivas y tiene la intención de viajar a un tercer país.La partida del presidente pone sobre la mesa el riesgo de un posible vacío de poder en Sri Lanka, que necesita un gobierno que funcione para intentar salir de la ruina financiera.Según la Constitución del país, es el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, quien debe actuar en lugar del presidente si este renuncia. Sin embargo, Wickremesinghe también es profundamente impopular y los manifestantes prendieron fuego a su residencia privada el sábado -él y su familia no estaban adentro-. El primer ministro también dijo que renunciaría para dar paso a un gobierno de unidad, pero no dio una fecha.

Estado de emergencia

Después de la salida del país del presidente, Wickremesinghe declaró el estado de emergencia en todo el país debido a las protestasAdemás, se declaró un toque de queda en la Provincia Occidental, que incluye la capital, Colombo.Los manifestantesprotestando por las consecuencias de la grave crisis financiera que atraviesa el país.