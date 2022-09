Son ellos o vuestros hijos: el video que muestra al jefe del grupo mercenario Wagner reclutar en Rusia presos para la guerra

Leaked video

Imagen de Yevgeniy Prigozhin en el video en la prisión rusa donde se le ve reclutar a reos como mercenarios.

Un jefe mercenario ruso defendió la idea de enviar presos a luchar en la guerra de Ucrania, después de que un video lo mostrara reclutando en una prisión.Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, dijo que aquellos que no quieran enviar a los convictos a luchar deberían enviar a sus propios hijos.Las imágenes filtradas lo mostraban diciéndoles a los reclusos que serían liberados si cumplían seis meses con su grupo.Se cree que el grupo Wagner ha estado luchando en Ucrania desde 2014.

Origen del video

Getty Images Yevgeniy Prigozhin with Vladimir Putin in 2010

En un comunicado publicado en redes sociales, después de que el video se volviera viral, Prigozhin dijo que si estuviera en prisión "soñaría con" unirse al grupo de Wagner para "pagar mi deuda con la patria".Agregó también un mensaje para aquellos que no están de acuerdo con ese tipo de reclutamiento: "Son empresas militares privadas y prisioneros. Ellos o sus hijos: decidan ustedes mismos".Sin embargo, la declaración no abordó explícitamente el video, ni admitió que fuera real.El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que el reclutamiento de prisioneros indicaba que Rusia sufría una escasez "crítica" de tropas de infantería de combate.El video, verificado por la BBC, confirmaría las sospechas de larga data sobre la posible estrategia de Rusia de aumentar las tropas reclutando presos.La ley rusa no permite que los presos sean liberados a cambio del servicio militar o del trabajo como mercenarios, pero Prigozhin dijo en el video que "nadie vuelve a estar tras las rejas" si sirve con el grupo Wagner."Si cumples seis meses, eres libre", dijo. Pero advirtió a los posibles reclutas sobre las consecuencias de una deserción. "Si llegas a Ucrania y decides que no es para ti, te ejecutaremos", agregó.El video parece haber sido grabado en el patio de ejercicios de la prisión. No se sabe quién lo filmó, cuándo ni cómo se difundió.La BBC geolocalizó las imágenes en una colonia penal en la república de Mari-El, en el centro de Rusia. Las herramientas de reconocimiento facial sugirieron que el reclutador era Prigozhin, y esto fue confirmado paralelamente por varias fuentes.La BBC ha identificado previamente vínculos entre el grupo y Prigozhin, conocido como el "chef de Putin", llamado así porque pasó de ser restaurador y proveedor de servicios de catering al Kremlin.En el pasado, el aliado de Putin ha negado cualquier conexión con la organización.Pero en el video de la prisión que se ha filtrado se le puede ver diciéndole a los reclusos que él es un "representante de una compañía de guerra privada"."¿Tal vez escucharon el nombre: Grupo Wagner?", le preguntó al grupo de prisioneros.El grupo, cuyos orígenes no son claros, se ha desplegado en Ucrania, Siria y varios conflictos africanos.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.