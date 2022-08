Solo sí es sí: en qué consiste la nueva y polémica ley de consentimiento sexual en España

Getty Images

Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como ley de "solo sí es sí".Tras más de un año de trámites, fue aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados de España con 205 votos a favor y 141 en contra.Una vez la firme el rey, se inscribirá en el Boletín Oficial del Estado y previsiblemente entrará en vigor en cuestión de semanas. La coalición de izquierda que gobierna España asegura que es una de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres.Sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.A continuación las claves del "solo sí es sí".

Su origen: una violación en grupo

Getty Images José Ángel Prenda es quizá el miembro más conocido de "la manada", cuyo juicio ha sido uno de los más mediáticos de la historia de España.

El consentimiento

Getty Images Irene Montero, la ministra de Igualdad, es conocida por su defensa del feminismo de izquierda.

Eliminado el abuso

Asesinatos, acoso callejero y más

Getty Images Imágenes como esta podrían ser censuradas en la publicidad, según la nueva ley.

Apoyo a las víctimas y educación sexual

Las críticas a la ley

La ley tiene sus raíces en el polémico caso de.Así se llamaba el grupo de WhatsApp en el que interactuaban losdurante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016.La justicia española los condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación, pero más tarde rectificó y el Tribunal Supremo acabó elevando las penas de 9 a 15 años de prisión por violación.El caso generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.El actual gobierno español, declarado abiertamente feminista, comenzó entonces a diseñar la nueva ley, que implica importantes cambios en el tratamiento de los delitos sexuales y la atención a las víctimas."Solo sí es sí" hace referencia al más importante y también el más polémico de los postulados de esta ley: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual."Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso,de la persona", expone el texto legal.Así, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas en dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso.Esto supone que una agresión sexualo que la víctima haya tratado de resistirse ya que, por ejemplo, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias."en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas", declaró a los medios la ministra española de Igualdad, Irene Montero.La nueva ley elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual.Así, toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años.También se introduce el.Usar fármacos o drogas para reducir o anular la voluntad de la víctima, algo considerado hasta ahora abuso, pasará a ser agresión.En su apartado de, la ley del "solo sí es sí" busca diferenciar el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual de otro tipo de crímenes con muerte.El "feminicidio sexual" se considerará "la violación más grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica".Elcomo delito leve y la justicia podrá perseguirlo a petición de la persona que lo sufra.Este tipo de actitudes se castigarán con entre 5 y 30 días de localización permanente, trabajos comunitarios durante el mismo periodo o multa.También se perseguirá la, que se refiere a la extorsión sexual a través de las redes o la pornografía no consentida.El apartado referente a laconsiste, por un lado, en vetar los anuncios que muestren una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres utilizando su cuerpo o partes del mismo, o asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos.Esta previsión también servirá para prohibir los anuncios que promocionen la prostitución o que puedan considerarse racistas, homofóbicos o discriminatorios.Para las víctimas de agresiones sexuales que ganen menos del salario mínimo (14.000 euros anuales en la actualidad) la ley contempla generosas.También prevé establecer en toda España al menos 50en los que las víctimas, familiares y allegados podrán recibir atención psicológica, jurídica y social.Actualmente existen dos -uno en Madrid y otro en Asturias, en el norte del país- gobierno español ya ha destinado 66 millones de euros (US$65,7 millones) a este proyecto. Con la nueva Ley de Libertad Sexualen todas las etapas educativas, así como en las carreras universitarias vinculadas a la docencia, el ámbito sanitario y el judicial.Por último, los agresores sexuales también tendrán que recibir educación sexual de forma obligatoria.Desde que se iniciaron los trámites hace más de un año, la ley del "solo sí es sí" ha recibido críticas desde la derecha, así como de jueces y parte de la sociedad a través de las redes.Los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española, aprobaron en 2021 por unanimidad un informe que cuestionaba aspectos claves de la ley.Los jueces consideraron que podría verse en peligro el principio de presunción de inocencia: definir qué es consentimiento -en lugar de qué no lo es-antes del encuentro sexual.Esta es la misma preocupación que ha expresado el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que votó en contra en el Congreso.Mientras, el partido de extrema derecha Vox considera la ley "ideológica y sectaria" y cree que "abre la puerta a utilizar denuncias falsas" para lograr beneficios, como la regularización en caso de inmigrantes ilegales.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. 