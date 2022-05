Sinn Féin: qué supone la primera victoria de un partido nacionalista en las elecciones de Irlanda del Norte

Charles McQuillan/Getty Images

Michelle O'Neill, de 45 años, será la primera ministra principal nacionalista de Irlanda del Norte

En un resultado sin precedentes, el partido nacionalista Sinn Féin obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones de este viernes en Irlanda del Norte. Según el conteo final que se dio a conocer este sábado, Sinn Féin obtuvo el 29% de los votos y 27 de los 90 escaños que componen la Asamblea de Belfast (el Partido Unionista Democrático, DUP, quedó en segundo lugar con 25 escaños).De este modo, su líder, Michelle O'Neill, se presentará al puesto de ministra principal en esa nación que forma parte de de Reino Unido.Nunca un político nacionalista ha ocupado este cargo desde la fundación de la nación tras el acuerdo de partición de Irlanda de 1921.El Sinn Féin, que en el pasado fue el brazo político delEjército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés),se impuso en las elecciones al hasta ahora mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP) que recibió el 21,3 % de los votos y al Partido Alianza, de centro liberal, con el 13,5 %.

"El comienzo de una nueva era"

La ganadora prometió trabajar "mediante la asociación, no la división" con los representantes de todas las perspectivas políticas.Sin embargo, también auguróEl Sinn Féin tiene como objetivo final la separación de Reino Unido y la reunificación de Irlanda. La histórica victoria de los nacionalistas llega tras una tormenta política en Irlanda del Norte, donde el DUP -que gobierna desde hace dos décadas- hizo caer al ejecutivo por su oposición al protocolo del Brexit para Irlanda del Norte.Este protocolo, sobre el cual los unionistas mantienen una división interna, es un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea para evitar el regreso de una frontera física en la isla de Irlanda por el Brexit.El objetivo final del Sinn Féin es que Irlanda del Norte abandone Reino Unido y se convierta en

Esto no significa, sin embargo, que la victoria electoral del partido nacionalista vaya a facilitar a corto plazo la convocatoria de un referendo sobre la separación de este territorio de Reino Unido y la reunificación irlandesa.La Ley de Irlanda del Norte de 1998, que siguió a la firma del conocido como acuerdo del Viernes Santo, estableció que Irlanda del Norte seguiría siendo parte de Reino Unido y "no dejará de serlo sin la aprobación de la mayoría del pueblo de Irlanda del Norte en una votación".También determina que la Secretaría (Ministerio) de Irlanda del Norte en Londres debe aceptar la convocatoria de un referendo en caso de que parezca probable que la mayoría de los norirlandeses desean unirse con el sur.Las encuestas de opinión hasta el momento sugieren que ese no es el caso: la más reciente, publicada en abril, sitúa en aproximadamente un tercio de la población el apoyo a esta posibilidad.

