El dirigente de mayor rango de Hamás fuera de Gaza dijo a la BBC que la crisis que su organización provocó en Medio Oriente, y que ha causado miles de muertos en toda la región en el último año, está justificada.

Interpelado por el editor internacional de la BBC Jeremy Bowen, Jalil al Hayya, número dos de Hamás, negó las abrumadoras pruebas de que los combatientes de Hamás atacaran a civiles durante los atentados del 7 de octubre del año pasado.

Unas 1.200 personas, en su mayoría civiles israelíes, murieron y más de 250 fueron tomadas como rehenes en Gaza. Hamás está considerada organización terrorista por el Reino Unido y otros gobiernos occidentales.

La entrevista tuvo lugar en Doha, donde tiene su sede la mayor parte de la dirección política de Hamás.

Jalil al Hayya se convirtió en el máximo dirigente de Hamás fuera de Gaza después de que Israel asesinara en julio a su predecesor, Ismail Haniya.

Irán atacó Israel con misiles balísticos aproximadamente una hora después de que se grabara la entrevista.

A continuación la entrevista de Bowen con Al Hayya.

Volvamos al 7 de octubre del año pasado. ¿Por qué atacó Hamás a Israel?

Teníamos que alertar al mundo, decirle que somos un pueblo con una causa y unas reivindicaciones. Fue un golpe para Israel, el enemigo sionista, y una llamada de atención a la comunidad internacional.

Teníamos que hacer algo que dijera al mundo que hay un pueblo que lleva décadas bajo ocupación.

¿Por qué mataron sus hombres a tantos civiles, incluidos niños?

El 7 de octubre ordenamos a nuestros combatientes de la resistencia que no atacaran a civiles, mujeres y niños.

El objetivo eran los soldados de la ocupación, que siempre estaban matando, bombardeando y destruyendo Gaza. No apoyamos que se haga daño a los civiles.

Sobre el terreno hubo, sin duda, errores -y acciones- personales. Los combatientes pudieron haber sentido que sus vidas estaban en peligro.

Sus hombres no estaban en peligro, estaban con civiles aterrorizados que estaban sentados en el suelo y ellos parados encima con armas. Eso no es una batalla.

Todos hemos visto cómo los combatientes entraban en las casas. Hablaron con las familias, comieron y bebieron.

Lo siento, les estaban disparando. Hubo videos.

Cuando entraron en algunas de las casas, ninguna de las mujeres y niños con los que trataron estaban aterrorizados. Esos videos los publicó la ocupación israelí. No los publicamos nosotros.

BBC Jalil al Hayya, número 2 de Hamás, habló con el periodista de la BBC Jeremy Bowen (derecha)

Pasemos a lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre. Casi un año después, Gaza está en ruinas, hay más de 40.000 muertos, muchos de ellos civiles. Su capacidad para luchar contra Israel ha disminuido enormemente. ¿Mereció la pena todo eso? ¿Pensó que algo así podría ocurrir?

¿Quién es el responsable de esto? La ocupación y su ejército. ¿Quién destruyó Gaza? ¿Quién mató a su gente? ¿Quién está matando ahora a civiles, en refugios, escuelas y hospitales?

Pregunten al mundo y a quienes crearon el derecho internacional. Nos estamos defendiendo. Si matan a 1.200 personas de la ocupación, ¿cómo justifica eso que Israel mate a 50.000 personas y destruya toda Gaza? ¿No les basta con eso? Pero les mueve el ansia de matar, de ocupar y el ansia de destruir.

Los israelíes dicen muy claramente que respetan las leyes de la guerra y que la razón por la que han muerto tantos civiles es porque ustedes y Hamás luchan desde dentro de la población civil y la utilizan como escudos humanos.

Eso no es cierto. Destruyeron mezquitas sobre las cabezas de sus propietarios cuando no había combatientes. Destruyeron casas y edificios de gran altura, cuando no había nadie en ellos. Bombardearon casas cuando no había ni un solo combatiente en ellas. Todo es propaganda israelí.

¿Podemos hablar de los rehenes, de por qué fue necesario tomar como rehenes a más de 250 personas, entre ellas mujeres y niños?

Uno de los objetivos del 7 de octubre era secuestrar a un pequeño grupo de soldados israelíes, para intercambiarlos por prisioneros palestinos. Pero cuando la División de Gaza se derrumbó por completo ante los combatientes de la resistencia, tomamos muchos prisioneros. No era nuestro plan capturar civiles, incluidos mujeres y niños.

Algunas de esas mujeres que salieron dijeron que habían sido agredidas sexualmente.

Las órdenes y la ética de todos los palestinos -y de los combatientes de la resistencia- eran humanitarias. Nos educamos según la religión, la cultura y la civilización nacional islámicas. Las protegemos como nos protegemos a nosotros mismos. Las agresiones sexuales -o no sexuales- nunca se han demostrado.

No, ha habido algunas mujeres que dicen haber sido agredidas sexualmente. Mujeres jóvenes que estaban en el festival de música Nova. Mujeres que dicen que fueron agredidas sexualmente el día 7 y más tarde… Las pruebas se acumulan.

Le he dicho que las instrucciones eran claras. Puede que haya habido actos anómalos por parte de gente irresponsable, pero sólo son acusaciones.

¿Y qué hay de un alto el fuego? Israel dice que, en las circunstancias adecuadas, aceptaría un alto el fuego. ¿Aceptarían la devolución de los rehenes y que la guerra terminara? Sé que se ha hablado de ello.

La cuestión es ¿cuándo decidirá [Benjamin] Netanyahu [primer ministro de Israel] detener la guerra? ¿Cuándo le obligará el mundo a detener la guerra? Es decisión de Netanyahu y de la ocupación israelí continuar la guerra.

Ustedes podrían hacerlo. Podrían rendirse.

¿Cómo podemos rendirnos? Los que resisten a la ocupación no se rinden. Aunque nos rindiéramos, lo cual es imposible, nuestros hijos y nuestro pueblo no se rendirán.

¿Por qué deberíamos rendirnos? La ocupación debería dejar de matar. El 2 de julio se pudo llegar a un acuerdo de alto el fuego. ¿Quién puso nuevas condiciones? ¡Netanyahu! Por eso no hubo acuerdo.

BBC El pie que Jalil al Hayya se rompió en el ataque de Israel en julio sigue con una bota quirúrgica.

Están perdiendo la guerra: Gaza está en ruinas, decenas de miles de personas han muerto e Israel está atacando Líbano y ahora se siente fuerte. No están ganando, ¿verdad?

Mi familia, mis hijos, mi familia, mis parientes y mis vecinos están en Gaza. Vemos con sus ojos. Sentimos su dolor. Lloramos por sus heridas. Lo que les duele a ellos nos duele a nosotros.

Si el mundo nos concediera nuestros legítimos derechos, este ciclo de violencia se detendría. Pero Israel no quiere eso. El mundo tiene que entender que Israel quiere quemar toda la región.

Si los palestinos no consiguen su derecho a un Estado, el regreso de los refugiados y la autodeterminación, la región no se calmará, por muchas muertes y asesinatos que se produzcan.

¿Para usted el Estado israelí forma parte del futuro? El estatuto de Hamás afirmaba que había que destruir el Estado sionista.

Nosotros decimos que Israel quiere eliminar a Hamás y al pueblo palestino.

Israel llora y afirma que Hamás y el pueblo palestino quieren destruirlo. Preguntemos qué piensa Israel del pueblo palestino. Que nos den nuestros derechos, que nos den un Estado palestino plenamente soberano.

Los israelíes dicen que la razón por la que no aceptan la solución de los dos Estados es porque temen que gente como usted quiera destruir su Estado y matar a su pueblo.

Hasta ahora, Israel no reconoce la solución de un Estado, ni la de dos. Israel lo rechaza todo: las resoluciones internacionales, el derecho internacional y nuestros derechos.

¿Se considera un terrorista? Así es como le denomina Israel.

Busco la libertad y defiendo a mi pueblo. Para la ocupación, todos somos terroristas: los dirigentes, las mujeres y los niños. Ya escuchó cómo nos llamaban los dirigentes israelíes. Dijeron que éramos animales.

