Shinzo Abe: cómo ocurrió el ataque en el que el ex primer ministro de Japón fue asesinado

El asesinato conmociona a los japoneses.

Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón que más tiempo ocupó el cargo, fue asesinado a tiros el viernes en la sureña ciudad de Nara, a unos 480 km de la capital, Tokio.Abe, de 67 años, se encontraba haciendo campaña política en apoyo a la reelección de Kei Sato, un miembro de la Cámara alta del Parlamento japonés.El atacante fue captado por las cámaras parado a corta distancia detrás de Abe, cuando el político tomó el podio para dirigirse a los votantes frente a la estación ferroviaria Yamato-Saidaiji en Nara.Los testigos dicen que el hombre portaba lo que describieron con un arma grande con la que le disparó dos veces desde atrás. Eran las 11:30 am (hora local).Abe se desplomó en el acto con heridas en el cuello y la espalda, según los reportes. Los agentes de seguridad forzaron al sospechoso al suelo y lo arrestaron, mientras que Abe fue llevado de urgencia al hospital más cercano. El ex primer ministro se estaba desangrando internamente y en el hospital iniciaron los procedimientos para salvarle la vida con transfusiones de sangre.No obstante, unas cuatro horas después, a las 17:03 (hora local) el hospital lo pronunció muerto.Antes de conocerse la noticia de su muerte, el actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dio unas declaraciones en las que apareció visiblemente afligido, una emoción que los políticos japoneses poco manifiestan en público. Después llegaron los tributos de líderes de todo el mundo, elogiando la influencia de Shinzo Abe en el escenario global.

EPA Shinzo Abe, momentos antes de ser baleado. El sospechoso se ve en el fondo con un cinturón atravesado.

Lo que se sabe del ataque

Abe se encontraba haciendo campaña en la ciudad de Nara, a unos 480 de la capital, Tokio

Su discurso era en apoyo de la reelección de Kei Sato -un miembro de la Cámara alta del Parlamento.

Se escucharon dos tiros y uno de estos hizo blanco en Abe

Inmediatamente cayó al suelo y fue llevado de urgencia a un hospital cercano

Agentes de seguridad forzaron al atacante al piso y lo arrestaron

Se cree que atacante usó un arma de fabricación casera

¿Quién es el sospechoso?

Reuters El sospechosos fue inmediatamente subyugado y detenido.

Reuters Unos tubos con cinta aislante que parecen ser un arma de fabricación casera en la escena del crimen.

El atacante, quien encuentra detenido, fue identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años y residente de Nara.Imágenes tomadas antes del ataque lo muestran vestido en pantalones de camuflaje y un cinturón atravesado por el hombro con el que se supone que cargaba un arma.Una foto tomada después muestra lo que parece ser un arma de fabricación casera en el piso.Tras una inspección de la casa de Yamagami hecha por la policía sey más armas de fabricación casera. La emisora nacional de Japón NKH reportó que técnicos expertos en explosivos se están preparando para realizar detonaciones controladas en el lugar.