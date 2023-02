Shakira y Karol G: los colombianismos de TQG, el nuevo tema en el que pasan cuentas con sus exparejas

Captura de pantalla YouTube

"Me puse triple M: más buena, más dura, más level".Shakira y Karol G, las dos artistas colombianas más importantes del momento, se han unido en una nueva canción en la que lanzan algunos dardos a sus exparejas y celebran el "empoderamiento" femenino luego de superar una ruptura.El nuevo sencillo se titula "TQG" y forma parte del cuarto álbum de estudio de Karol G, "Mañana será Bonito", que se estrenó este viernes. El acrónimo hace referencia a un verso de la misma melodía, en el que entonan:Se te olvidó que yo estoy en otra /quete quedógrandela Bichota.La esperada colaboración surge luego del gran éxito de varias canciones estrenadas por la barranquillera Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué, como "Te felicito", "Monotonía", y el enorme hit"Session 53", que hizo con el argentino Bizarrap y que en 24 horas alcanzó 50 millones de visualizaciones en YouTube.

Karol G, quien también le ha cantado a su expareja, el rapero boricua Anuel AA, en canciones como "Mamii", se ha convertido en cantante latina de música urbana más influyente del momento, ocupando importantes posiciones en las listas de música, con millones de reproducciones en las plataformas digitales y millones de dólares en ventas de entradas para sus conciertos.Y era de esperar que siendo ambas de Colombia, en el nuevo tema de Shakira y Karol G, un movido reguetón, estuviesen presente expresiones típicas del país sudamericano.Así que, por si escuchaste la canción y no entendiste los "colombianismos", aquí te los explicamos.

Tragadito, melao y tirar

Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito (tragadito) / Qué haces buscándome melá´si sabes que yo errores no repito (papi)Estarsupone un enamoramiento "intenso" hacia otra persona. Alguien que dice me "tragué" indica que "le encanta" alguien.Mientras que eles un almíbar que se obtiene de la cocción del azúcar y se usa en diversos dulces colombianos. Más adelante cantan:Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito /Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonitoEn el país sudamericano "tirar" significa tener sexo. Esta palabra, sin embargo, tiene otros significados en Latinoamérica, como en Puerto Rico, que se emplea para decir que una persona está piropeando a otra o cortejando.Seguramente la canción, que publicaron con un video en el que ambas muestran sus ya conocidos dotes para el baile, se convertirá en un nuevo himno y estas palabras correrán como pólvora.