Shakira y Bizarrap: qué es un beef y cómo se originaron esas batallas del rap que la colombiana ha puesto de actualidad con su canción dirigida a Piqué

Shakira no tuvo compasión.En su nuevo tema con el afamado productor Bizarrapla colombiana decidió echar mano de los detalles más escandalosos de su pasada relación con Gérard Piqué para enviarle un mensaje directo a él y a la nueva pareja del futbolista Clara Chía. En la melodía, la colombiana, quien se separó del astro del Barcelona en diciembre pasado, se llama a sí misma loba y a él novato. También le reclama por su deuda con Hacienda y por dejarle con su suegra de vecina. Y compara a Clara con un reloj Casio, mientras que ella es, según la canción, un caro Rolex. La Session 53, como se titula la canción, se ha convertido en el tema en español más visto en YouTube en 24 horas, con 50 millones de visualizaciones. La viralidad era esperada, dada la larga lista de éxitos que acompañan a Biza, dj y compositor que han catalogado como un genio del marketing. Hay quienes argumentan que la canción, tan directa y "despiadada"que es unbeef, un concepto de la música hip hop que tiene su origen en la década de los 1980, cuando los raperos se enfrentaban publicando canciones en las que se hacían referencia los unos a los otros.

Gerard Piqué, aunque no es músico, le ha respondido a Shakira a su manera. Primero con un tweet con emojis de circo y luego en el canal de Twitch de la Kings League en el que ha aparecido con un Casio y ha dicho que tiene un acuerdo con la marca. En medio de esta controversia, nosotros te explicamos qué es un beefy de donde viene.Qué es el'beef'En inglés, el significado literal de la palabra es carne. Pero en el rap se usa cuando dos artistas se enfrentan en una batalla musical y lírica en el que uno trata de atacar al otro, en un género en el que la "actitud" es un ingrediente esencial. Quedar "noqueado" en uno de estos intercambios puede afectar la carrera de alguien para siempre o bien elevar la de quien supere el desafío. Para que quede más claro, el beefes, precisamente, la "batalla" entre dos ambos raperos. Y en medio de esa batalla ellos escriben canciones que en inglés se conocen como diss tracks.

En América Latina y España el concepto del beefha sido apropiado por el género urbano, y tuvo un especial auge en los 2000, cuando reguetoneros como Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón protagonizaban estos enfrentamientos musicales. No obstante, tanto el beefcomo los diss trackshan sido conocidos en la región como tiraderas. Antes de Shakira, Bizarrap ya había colocado la idea de las batallas musicales nuevamente en la palestra pública, con la Session 49 del boricua Residente, enla que este criticaba al colombiano J Balvin. Esta controversia musical se discutió durante semanas en los medios y las redes sociales y generó un acalorado debate entre ambos artistas. El innovador Bizarrap, quien en 2022 fue el artista argentino más escuchadoen Spotify, con su sencillo concepto de componer unos beats, permitir que otro famoso le coloque letras y grabar todo en un austero estudio para luego subir el video a YouTube, ha hecho que una nueva generación hable de la tiradera.

La legendaria Roxanne

Getty Images 'Cuando Roxanne Shante tenía 14 años grabó una canción que provocó el primer 'beef' del que se tiene registro, en la década de 1980.

De acuerdo con Ben Westhoff, periodista que ha escrito libros de hip hop, y escribe en The Guardian, los beeftienen sus raíces en un tradicional juego de insultos afroestadounidense conocido en inglés como "dozens" (docenas), en el que los participantes usan bromas irrespetuosas y humorísticas. El periodista señala que esto se transformó en las batallas de rap formales, que comenzaron en la década de los 80, en las que se intercambian rimas en vivo con la intención de derrotar a un oponente. En América Latina este tipo de intercambios musicales aún son populares y son regularmente conocidos como. Curiosamente, el primer beefdel que se tiene registro se origina por una niña de 14 años que quería ser rapera y participaba de estos enfrentamientos en vivo.Se trató de Lolita, quien, sin saber bien lo que hacía, se convirtió en una leyenda del hip hop.En 1884, la joven, que residía en Queensbridge, en Nueva York, fue invitada por su vecino, el productor Marley Mar, a grabar unos versos en respuesta a una canción del trío musical UTFO, llamada Roxanne Roxanne, que trataba de una chica que ellos catalogaban de "engreída" por rechazarlos. La canción de Shante se tituló "La Venganza de Roxanne", y hablaba de las razones por las que nunca saldría con los integrantes de UTFO. "Él no es realmente lindo, y no es genial/Ni siquiera sabe rapear", dice una de las estrofas de la canción. El tema se hizo tan popular que el grupo le respondió, con otra canción llamada The Real Shante. A este enfrentamiento de canciones se unieron otros raperos y al final hubo decenas de sencillos publicados. Shante, de quien hay una película biográfica en Netflix, le dijo al New York Post en 2018 que se siente orgullosa de ser la precursora del beef. "Eso es lo que era el hip-hop", comentó. "Fue competitivo de un equipo a otro y de un distrito a otro. La gente siempre estaba tratando de ser mejor que la siguiente persona. No había nada de malo en eso", dijo en una ocasión.