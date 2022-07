Sergio Massa: Argentina estrena un nuevo superministro de Economía tras la renuncia de Silvina Batakis apenas 24 días después de ser nombrada en el cargo

Getty Images

Sergio Massa asumirá un ministerio de Economía reforzado.

24 días. Ese fue el tiempo que duró Silvina Batakis como ministra de Economía de Argentina, cargo al que presentó su renuncia este jueves.Su abrupta salida refleja la gravedad de la crisis económica que enfrenta ese país, donde cae la cotización de la moneda y el valor de los bonos mientras suben la inflación y el indicador de riesgo país.Batakis había llegado al cargo a inicios de julio, tras la dimisión de Martín Guzmán, quien en marzo había sellado un acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue objeto de duras críticas no solo por parte de la oposición sino también de la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.El nombramiento de Batakis no logró frenar el deterioro de los indicadores económicos, por lo que el presidente Alberto Fernández optó por reemplazarla nombrando un "superministro" que no solamente tendrá el control completo de la economía, sino que además tiene un destacado perfil político: Sergio Massa.Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, estará al frente de un ministerio de Economía que absorberá también las carteras de Agricultura y Desarrollo Productivo.

Perfil político

Getty Images Silvina Batakis será la nueva presidente del estatal Banco Nación.

Considerado como un político de centro, Massa es abogado y fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner entre 2008 y 2009. En 2015 compitió en la elección presidencial como candidato del Frente Renovador, un partido que él mismo fundó. Sus resultados fueron relativamente buenos: llegó en tercer lugar con 21% de los votos, solo por detrás de Mauricio Macri y del candidato del peronismo oficial, Daniel Scioli.Durante esa campaña presidencial, Massa fue especialmente crítico con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, denunciando la corrupción en el país y prometiendo apresar a los responsables de la misma.En 2019, también exploró la posibilidad de una nueva postulación presidencial, pero finalmente optó por unirse al peronista Frente de Todos y respaldar la candidatura de Alberto Fernández.Entonces, compitió para ser diputado en el entendido de que tras ser electo presidiría la Cámara, posición que ahora dejará para sumarse al gabinete.En cuanto a su predecesora, Silvina Batakis, fue nombrada por Fernández como nueva presidenta del estatal Banco Nación, una de las entidades financieras más grandes del país.