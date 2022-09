Serena Williams se despide entre lágrimas y ovaciones del US Open en la que pude ser su última participación en el torneo

Reuters

La tenista estadounidense Serena Williams se despidió del US Open, y quizás de su ilustre carrera, con un emotivo discurso después de perder este viernes ante la australiana Ajla Tomljanovic en Nueva York.Williams, quien cumple 41 años este mes, dijo hace unos días queprobablementese retirará después del torneo, aunque dejó una puerta abierta a continuar.Si se retira, pondrá fin a una carrera profesional de 27 añosen la que logró23 victorias individualesdel Grand Slam -un récord en la Era Open- y siendo considerada por muchos como la mejor tenista de todos los tiempos.Williams perdió contra Ajla Tomljanovic por 7-5 6-7 (4-7) 6-1 en la tercera ronda del torneo.La ex número uno del mundo salvó cinco pelotas de partido en el que acabaría siendo el juego final del encuentro.Los asistentes al partido se pusieron de pie al finalizar el mismo en el estadio Arthur Ashe, donde Williams ha logrado 6 US Open a lo largo de su carrera.Más información en breve.

