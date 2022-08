Salman Rushdie: qué se sabe del hombre que atacó al escritor británico en Nueva York

Getty Images

Salman Rushdie fue atacado este viernes cuando se disponía a partiricar en una charla.

El hombre detenido por el ataque este viernes al escritor británico Salman Rushdie se llama Hadi Matar.El sospechoso tiene 24 años y vive en la ciudad de Fairview, en Nueva Jersey, informó la policía del estado de Nueva York en rueda de prensa horas después del ataque.Matar tenía un pasepara asistir a la conferencia que Rushdie, de 75 años, iba a dar en la Institución Chautauqua, en el noroeste del estado de Nueva York, detalló un portavoz de la policía. El agente señaló que cuando el escritor y el presentador del evento estaban en el escenario, el hombre se subió a la tarima y asestó a Rushdie al menos una puñalada en el cuello y otra en el abdomen, e hirió levemente al moderador, Henry Reese. Según el relato del portavoz policial, el personal de la organización del evento y miembros de la audiencia se lanzaron sobre el asaltante y lo derribaron. Posteriormente fue detenido.

BBC

Salman Rushdie fue asistido por un médico que estaba en el auditorio.

Rushdie fue asistido en un primer momento por un médicoque se encontraba entre el público, al igual que Reese, quien sufrió heridas en la cara pero ya ha sido dado de alta.El portavoz afirmó que la policía no tiene "indicios del motivo" de la agresión.En referencia al ataque contra el escritor británico, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que "un agente de la policía estatal se puso de pie y salvó su vida, lo protegió a él y al moderador".Un testigo que estaba en el público le dijo al diario estadounidense The New York Times que vio cómo un hombre alto y delgado saltó al escenario y golpeó a Rushdie tres o cuatro veces en la cara, y entonces vio la sangre: "Estaba cubierto de sangre, y había sangre derramándose por todo el suelo. La sangre le cubría los ojos y las mejillas".Un escritor identificado como Carl LeVan, que también asistía al acto, escribió en su cuenta de Twitter que Rushdie "fue apuñalado varias veces antes de que el atacante fuera reducido por la seguridad".

Reuters

El escritor fue trasladado al Hospital Eire de Pensilvania en helicóptero.

La fatua y la cladestinidad

Penguin Libros

Rushdie, quien reside en Estados Unidos desde el año 2000, tenía previsto participar en una conferencia de la organización City of Asylum (Ciudad de asilo) para hablar precisamente sobre "su experiencia como" junto a Henry Reese, presidente de la organización.La conferencia de Rushdie llevaba por título "Más que cobijo" e iba a tratar sobre el carácter de Estados Unidos "comoy hogar para la libertad de expresión creadora".En 1989, Rushdie fue amenazado de muerte a través de una fatua (un pronunciamiento legal en el Islam) emitida por el entonces ayatolá de Irán,, por su novela "Los versos satánicos".La obra fue considerada comopor los musulmanes, y cuantiosas sumas de dinero fueron ofrecidas a quien diera muerte al escritor.Rushdie se vio obligado a vivir en ladurante varios años.Esta amenaza de muerte causó la ruptura de las relaciones entre Reino Unido e Irán por más de una década.Hasta el momento, el gobierno de Irán ha guardado silencio sobre el ataque.Sin embargo, la principal agencia oficial, IRNA, publicó en su servicio en inglés: "Salman Rushdie, el autor apóstata de los versos satánicos, ha sido atacado en Nueva York (...) Rushdie es autor de 'Los versos satánicos', novela blasfema sobre el islam publicada en 1988 que despertó la, lo que culminó en una fetua del Imam Jomeini llamando a la muerte de Rushdie".