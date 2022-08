Salman Rushdie: los médicos retiran el respirador al escritor británico y recupera el habla

Getty Images

Salman Rushdie fue atacado el viernes.

El escritor británico Salman Rushdie recuperó la capacidad de hablar y volvió a respirar por sí mismo este sábado, luego de que los médicos le retiraran el ventilador que le brindaba respiración asistida, tras recibir 10 puñaladas durante un ataque el viernes. La información fue divulgada por su agente, Andrew Wylie, quien afirmó previamente que el autor podría perder el ojo derecho.Rushdie, quien durante años recibió amenazas de muerte por su novela "Los versos satánicos", fue atacado mientras se disponía a ofrecer una conferencia en el estado de Nueva York.Este sábado, el fiscal de distrito del condado de Chautauqua, Jason Schmidt, anunció que Hadi Matar, el hombre detenido tras el ataque, fue acusado formalmente de intento de asesinato en segundo grado y agresión en segundo grado. El funcionario agregó que el presunto atacante fue procesado por esos cargos la noche del viernes y se encuentra en prisión preventiva sin derecho a fianza.El sospechoso se declaró inocente y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.Matar está acusado de subir corriendo al escenario y apuñalar a Rushdie al menos 10 veces en la cara, el cuello y el abdomen. Después del ataque, Wylie dijo que Rushdie había sufrido un corte de nervios en un brazo y daño en el hígado.El escritor, de 75 años, ha enfrentado amenazas de muerte durante años, dado que algunos musulmanes consideran su novela como una blasfemia.Rushdie, quien fue llevado de urgencia en helicóptero a un hospital local, participaba en un evento de la Institución Chautauqua cuando ocurrió el ataque.

Imagen del escritor siendo atendido tras el ataque.

El presentador del evento, Henry Reese, sufrió heridas leves.Un video publicado en internet mostró a los asistentes subiendo al escenario inmediatamente después del incidente.

Reacciones de condena

Fatua contra Rushdie

Getty Images El fallecido ayatolá Jomeini emitió la fatua en febrero de 1989.

¿De qué trata "Los versos satánicos"?

La furia de décadas por "Los versos satánicos"

El primer ministro de Reino Unido,, fue uno de los primers líderes en condenar el ataque."Consternado de que sir Salman Rushdie haya sido apuñalado mientras ejercía un derecho que nunca debemos dejar de defender. En este momento mis pensamientos están con sus seres queridos. Todos esperamos que esté bien", escribió en Twitter.El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que el ataque fue "". "Todos estamos orando por su pronta recuperación. Y estamos agradecidos con los buenos ciudadanos y los socorristas por ayudarlo tan rápidamente", escribió en Twitter.El Consejo Musulmán de Reino Unido también condenó el ataque y pidió que el autor del crimen sea llevado a la justicia.En tanto, escritores comoexpresaron en redes sociales su apoyo a Rushdie.Hace tan solo dos semanas, Rushdie aseguró en una entrevista para la revista Stern que sentía que su vida era "relativamente normal" y que consideraba que la fatua emitida por el difunto ayatolá de Irán, Ruhollah Jomeini, era cosa del pasado.Rushdie vivió en la clandestinidad bajo protección policial durante varios años después de que Jomeini emitiera una fatua -un pronunciamiento legal en el islam- en su contra en 1989 por su novela "Los versos satánicos".La obra fue considerada como blasfema por los musulmanes, y cuantiosas sumas de dinero fueron ofrecidas a quien diera muerte al escritor.Comenzó en US$1 millón, pero fue incrementándose. En 2012 estaba en US$3,3 millones y en 2016, varios medios de comunicación estatales de Irán donaron US$600.000 adicionales.Esta amenaza de muerte causó la ruptura de las relaciones entre Reino Unido e Irán por más de una década.Nunca antes una novela había creado una crisis diplomática de ese nivel ni un gobierno había ordenado públicamente que se matara a un ciudadano de otro país.Tras la emisión del edicto religioso, Hitoshi Igarashi, el traductor al japonés de la obra de Rushdie, fue asesinado a puñaladas fuera de su casa.Además, Ettore Capriolo, quien trabajó en la traducción al italiano, sobrevivió a un ataque en su apartamento en Milán, mientras que al editor de la novela en Noruega le disparon en una calle de Oslo.La fatua en un país religioso como Irán es emitida por alguna autoridad -en este caso el ayatolá- y tiene el mismo valor de una ley. Por lo general no tiene el fin de condenar a muerte a una persona.En reiteradas ocasiones los líderes religiosos del islam en Irán han expresado que el decreto emitido por Jomeiní contra el escritor no tiene vencimiento.Para el periodista Lawrence Pollard, "Los versos satánicos" debe ser "el libro del que más se ha hablado y el menos leído en los últimos tiempos"."Desde su publicación en 1988, 'Los versos satánicos' parece ser más un principio por el que se pelea que un libro para discutir", agrega.Según Pollard, la obra está compuesta por tres historias, contadas en tres estilos, entretejidos en una novela.En la primera historia, dos indios caen de un avión en llamas y sobreviven. Uno parece convertirse en un ángel que flota sobre Londres y al otro le salen cuernos y pezuñas.En otra historia, una bellísima niña pobre india, rodeada de mariposas, encabeza un peregrinaje de campesinos musulmanes hacia el mar, donde se ahogan.Y en la tercera historia, la más controvertida, un profeta que parece inspirado en la figura de Mahoma funda una religión en el desierto.Aunque esta parte solo ocupa 70 de las 550 páginas de libro, es la que provocó reacciones furiosas.El texto todavía está prohibido en India, el país de nacimiento de Rushdie, y en una amplia lista de países musulmanes.Han pasado 34 años desde la publicación de la controvertida novela de Salman Rushdie "Los versos satánicos", pero su nombre sigue provocando fuertes sentimientos en algunos sectores.Hace mucho tiempo que el gobierno de Irán se distanció de la fatua del ayatolá Jomeiní de 1989 que pedía la ejecución de Rushdie y ofrecía una recompensa de US$3 millones por su asesinato.Pero tan recientemente como en 2016, los medios de comunicación estatales iraníes agregaron US$600.000 a la recompensa por su cabeza.El furor que siguió a la publicación de su libro, considerado blasfemo por muchos musulmanes, tuvo consecuencias de largo alcance. Provocó un motín mortal en Bombay, la quema de su efigie y de sus libros en Gran Bretaña, así como ataques a los traductores y a su editor noruego.Pero, sobre todo, impulsó a un gran número de activistas musulmanes, en su mayoría hombres jóvenes, que querían ver un papel más político para el islam en el mundo.Junto con la guerra de Bosnia, que siguió unos años más tarde, el asunto Rushdie ayudó a encender la chispa de la yihad violenta de hoy en día.