Rusia y Ucrania: Zelensky urge a conversaciones de paz con Moscú sin demora

Volodymyr Zelensky/Telegram

Zelensky se dirigió a Rusia en un video de 10 minutos publicado en su cuenta de Telegram.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este sábado conversaciones significativas de paz y seguridad "sin demora" con Moscú para detener la invasión rusa de su país."Esta es la única oportunidad para que Rusia reduzca el daño de sus propios errores", dijo Zelensky en un video de 10 minutos emitido en la noche del sábado en su cuenta oficial de Telegram."Quiero que todo el mundo me escuche ahora, especialmente en Moscú. Es hora de reunirnos, es hora de hablar, es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania"."De lo contrario, las pérdidas de Rusia serán tales que necesitará varias generaciones para recuperarse", agregó Zelensky.El líder ucraniano también dijo que su país "siempre ha insistido en las negociaciones"."Hemos ofrecido diálogo, hemos ofrecido soluciones de paz. No solo durante los 23 días de invasión", agregó. Desde que las tropas rusas invadieron Ucrania el 24 de febrero, se han llevado a cabo varias rondas de negociaciones entre los delegados de Kiev y Moscú.Es difícil medir el progreso que se ha hecho hasta ahora en esas conversaciones.A principios de esta semana, el Financial Times reveló un posible plan de paz de 15 puntosque incluiría que Kiev renuncie a sus ambiciones de unirse a la OTAN y que prometa no albergar bases militares o armamento extranjero a cambio de la protección occidental.Y el principal negociador de Rusia dijo el viernes que Moscú y Kiev habían acercado sus posiciones "lo más cerca posible" sobre una propuesta para que Ucrania se convierta en un estado neutral.Pero los ucranianos han sido más pesimistas en su evaluación del estado de las conversaciones. Mikhailo Podolyak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky -y participante en las negociaciones- dijo que la posición de su país no ha cambiado.El exprimer ministro ruso, Mikhail Kasyanov, le dijo a la BBC el viernes que el presidente ruso Vladimir Putin no hablaba "en serio" sobre las conversaciones de paz y que era poco probable que ofreciera una solución al conflicto "que sea cómoda para el pueblo ucraniano".

El resultado de las conversaciones de paz sigue siendo incierto

Análisis de Lyse Doucet, corresponsal de la BBC en Kiev

EPA El presidente ruso Vladimir Putin dio un discurso en el estadio Luzhniki de Moscú.

Los movimientos hacia las conversaciones de paz en este conflicto son muy importantes, pero también muy difíciles.Anoche el presidente Zelensky dijo que "es hora de reunirnos, es hora de hablar". Y es muy interesante que diga que quiere ser escuchado por todos, especialmente en Moscú, durante esta guerra, sabiendo que la gente en Rusia no está escuchando la historia completa por las nuevas leyes sobre los medios y por la represión.Algo que surgió de las conversaciones con mediadores como Turquía es que el presidente Putin acordó reunirse con Zelensky.Pero Putin dijo ayer -en su primera aparición pública desde que comenzó la invasión- que "sabemos lo que tenemos que hacer a continuación y, definitivamente, llevaremos a cabo todos los planes que hemos trazado".La pregunta más importante antes de la invasión, y aún hasta el día de hoy, esEspecialmente ahora, después de que Rusia ha sufrido tantas pérdidas y de que su plan no esté saliendo como esperaba.Sabemos que lo mínimo es que tiene que brindar seguridad a la gente en el este de Ucrania, que reconoce como estados independientes, y a Crimea.Todavía no ha llegado a ese punto, así que no está listo para frenar.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.