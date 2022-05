Rusia y Ucrania: soldado ruso es condenado a cadena perpetua por crimen de guerra durante la invasión

Reuters

Vadim Shishimarin escuchó su sentencia sin dar mayores señales de emoción.

Un tribunal en Ucrania sentenció a cadena perpetua a un comandante de tanques ruso por matar a un civil, en el primer juicio de crímenes de guerra desde el inicio de la invasión.El soldado capturado, sargento Vadim Shishimarin, fue condenado por la muerte de Oleksandr Shelipov, de 62 años, en la aldea nororiental de Chupakhivka, el 28 de febrero.Shishimarin reconoció haber disparado contra Shelipov, pero dijo que lo hizo bajo órdenes y le pidió a la viuda del civil que lo perdonara.Ucrania está investigando múltiples acusaciones de crímenes de guerra.Moscú ha negado que sus tropas hayan tenido a civiles como objetivo durante la invasión, a pesar de que hay una cantidad de evidencia que apunta a lo contrario, y Ucrania afirma que más de 11.000 crímenes pueden haber ocurrido.Este juicio realizado en la capital, Kiev, se interpreta como la oportunidad que tiene Ucrania de comprobar, sin lugar a dudas, que un soldado ruso mató a un civil sin ninguna consideración por las reglas de la guerra.Con anterioridad el lunes, Moscú manifestó su preocupación por la suerte del soldado rusoy dijo que estudiaría las opciones para defenderlo.Sin embargo, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov señaló que Rusia "no tenía la capacidad de proteger sus intereses en persona". La embajada de Rusia en Kiev se encuentra actualmente cerrada.El imponer la sentencia de cadena perpetua, el juez Serhiy Agafonov dijo que Shishimarin había cumplido con una "orden criminal" emitida por una soldado de rango superior."Dado que el crimen cometido es un crimen contra la paz, seguridad, humanidad y el orden legal internacional... el tribunal no ve la posibilidad de imponer una sentencia de cárcel [más corta]", declaró el magistrado, según la agencia noticiosa Reuters.

Apelación

AFP Vadim Shishimarin presenció su juicio desde un estrado protegido por vidrio reforzado.

EPA "¿Qué le hizo mi esposo a usted?", preguntó la viuda Kateryna Shelipova al soldado ruso durante el juicio.

Shishimarin, que portaba una sudadera con capucha, observó en silencio el proceso judicial desde un estrado rodeado de vidrio reforzado,alguna cuando el veredicto se leyó, indicó Reuters.Su abogado declaró que secontra el veredicto, según los medios rusos.Cuando sucedió la matanza, Shishimarin, de 21 años, y otros soldados se transportaban en un automóvil que habían incautado, después de que su convoy había sido atacado, dejándolos separados de su unidad.Cuando vieron a Shelipov, este estaba hablando por teléfono, declaró Shishimarin al tribunal. Dice que.Su abogado defensor alegó ante el tribunal el viernes que Shishimarin solo había disparado después de negarse a cumplir la orden dos veces y que solo uno de los tres o cuatro tiros habían dado en el blanco. Sostuvo que Shishimarin había disparado los tiros por temor de su propia seguridad y.En un momento dramático del juicio, la viuda de la víctima, Kateryna Shelipova, enfrentó a Shishimarin. "Dígame, por favor, ¿por qué vinieron ustedes [los rusos] aquí? ¿A protegernos?", preguntó, citando las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para justificar la invasión de Ucrania."¿Protegernos de quién? ¿Me protegió usted de mi esposo a quien mató?"El soldado no tuvo respuesta. Anteriormente le había pedido perdón a la viuda diciendo:. La señora Shelipova declaró a la BBC: "Lo siento mucho por él pero, por un crimen como ese, no lo puedo perdonar".