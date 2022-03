Rusia y Ucrania: ¿quiénes son las únicas 4 mujeres entre los 30 líderes que participan en la cumbre de la OTAN?

OTAN

Foto oficial de los 30 líderes de los países miembro de la OTAN, en la que solo posan cuatro mujeres.

Una imagen habla más que mil palabras.Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciaron este jueves en Bruselas una cumbre de emergencia para discutir la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. El tema principal del encuentro, que durará tres días, es la seguridad de los Estados miembro, en el contexto de las amenazas de Moscú de usar armas químicas y nucleares en el país de Europa del este. Pero lo que a muchos les llamó la atención fue la foto de grupo que se hicieron los participantes en el encuentro y en la que aparecen los 30 gobernantes de los países que conforman el tratado de seguridad. De los líderes mundiales presentes, sólo cuatro son mujeres, algo que despierta cuestionamientos sobre desigualdad en los organismos internacionales, pero también en la política interna de algunos de los países más poderosos del mundo. ¿Quiénes son las mujeres en la mesa de la OTAN?

Mette Frederiksen - primera ministra de Dinamarca

Katrín Jakobsdóttir - primera ministra de Islandia

Kaja Kallas - primera ministra de Estonia

Zuzana Čaputová - presidenta de Eslovaquia

Frederiksen asumió el poder en 2019. Miembro del Partido Socialdemócrata de su país, ocupó varias posiciones importantes en el gobierno danés desde el 2014. Fue ministra de Justicia y también de Empleo. Con un grado en Ciencias Sociales y un Máster en Estudios de África, también fue parlamentaria en el país europeo. Frederiksen anunció recientemente que en su país se celebrará un referendo el próximo junio, para decidir si Dinamarca se une a los esfuerzos de defensa común de la Unión Europea.En dos ocasiones anteriores la población rechazó consultas similares. "El mundo ha cambiado en los últimos diez días. Hay una Europa antes y una Europa después del 24 de febrero", dijo Frederiksen en aquel momento. También dijo que su gobierno aumentará su presupuesto de defensa para cumplir con el objetivo de destinar el 2% del PIB al gasto militar que marca la OTAN para 2033.La exparlamentaria y exministra de Educación se convirtió en la segunda mujer en asumir como mandataria de Islandia en 2017. Es la líder del Partido Verde de su país, y nació en 1976 en el núcleo de una familia de poetas, académicos y políticos. Jakobsdóttir tiene un Máster en Literatura, título que obtuvo con una tesis sobre el escritor islandés Arnaldur Indriðason.Cuando fue elegida primera ministra, su país atravesaba una crisis política y se habían celebrado tres elecciones adelantadas en cuatro años.Lidera Estonia desde enero de este año. Kallas, quien nació en 1977, tiene un grado en derecho y es parte del Partido Reformista de su país. Al asumir su cargo, se convirtió en la primera mujer en ser primera ministra en la historia de. Antes fue parlamentaria europea y miembro del Congreso local. Estonia, un país que limita con Rusia al este, será uno de los territorios en donde la seguridad de la OTAN será reforzada.Asumió la presidencia de su país en 2019, luego de trabajar en organizaciones no gubernamentales que atienden a niños que sufrieron abuso físico y sexual. Aunque en la actualidad no pertenece a ninguna formación política, fue en principio miembro del partido Eslovaquia Progresista. Nació en 1973 y estudió derecho. De acuerdo con su biografía oficial, decidió comenzar en la política luego del asesinato de su prometido en febrero de 2018.