Rusia y Ucrania: qué otras centrales nucleares hay en Ucrania y qué riesgos hay si son atacadas como Zaporiyia

Energoatom / Reuters

Un edificio administrativo de la planta nuclear de Zaporiyia dañado tras el ataque.

Ha sido considerado como un acto sin precedentes.Tropas rusas tomaron este viernes por la fuerza el control de la central de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, luego de realizar un ataquearmadoque causó un incendio a un edificio adminbistrativo.La acción militar, en medio de la invasión rusa sobre Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero, dejó "varios muertos y heridos", según el Ministerio de Exteriores ucraniano."Hemos sobrevivido a una noche que pudo haber parado el curso de la historia, la historia de Ucrania, la historia de Europa", dijo el presidente Volodymyr Zelensky.El incendio fue controlado y la integridad de la planta estaba garantizada, según autoridades y expertos.El Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) informó que los equipos esenciales de la planta nuclear están en funcionamiento y que la radiación se mantiene en niveles normales.Sin embargo, el director general del organismo, Rafael Mario Grossi, indicó más tarde este viernes que aún no se ha podido tener acceso a toda la planta y que "la situación sigue siendo muy difícil" de supervisar.https://www.youtube.com/watch?v=GTEZVo9bOTsLa de Zaporiyia es una de las varias plantas nucleares que tiene Ucrania. En suu territorio se encuentran también los vestigios de la central soviética de Chernóbil, la cual está bajo una protección especial tras la desastrosa explosión de 1986.

¿Cuántos plantas y reactores hay en Ucrania?

BBC

¿Qué pasaría en un ataque directo al reactor?

BBC El ataque a la planta de Zaporiyia provocó un incendio en un edificio externo al reactor.

BBC El ejército ruso también tomó el control de la extinta planta nuclear de Chernóbil, sitio del peor accidente nuclear de la historia.

¿Son un objetivo militar?

EPA El director de la IAEA explicó que el ataque se registró sobre un centro de entrenamiento exterior a los reactores.

¿Cuál es la situación en Zaporiyia?

BBC

En total, Ucrania tiene: cuatro en Rivne, dos en Jmeltniski (otros dos estaban en construcción), tres en Sur de Ucrania y seis en Zaporiyia.Las tropas rusas tomaron el control de una planta nuclear de, la cual es. Losdesde el incidente de 1986 que causó la liberación de radiactividad por buena parte de Europa y que dejó decenas de miles de víctimas. En Ucrania, la energía nuclear se ha vuelto cada vez más importanteEn 2014, grupos separatistas respaldados por Rusia tomaron el control de la gran región productora de carbón de Donbás en el sur. Hasta entonces, el carbón generaba el 41% de la energía del país. Es por ello que el país recurrió a la energía nuclear, así como otras fuentes renovables, para compensar el déficit. Actualmente la energía nuclear genera.El país también tieneque almacenan material de desecho de las operaciones nucleares de sus centrales.Claire Corkhill, una experta en materiales nucleares de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), señala a la BBC que hay diversos mecanismos para evitar riesgos de radiactividad."Si hubiera un incendio dentro del edificio del reactor, loslo extinguirían instantáneamente", explica. "Los edificios del reactor en sí, por lo que el combustible nuclear debería estar bastante seguro allí. Una explosión solo ocurriría si hubiera una fusión nuclear, que podría ser causada poral sitio y un".Solo si eso ocurriera en una planta de energía nuclear en funcionamiento, "entonces podría haber una explosión como la que ocurrió en Fukushima" en 2011. Si el reactor -el dispositivo que genera energía en una planta de energía nuclear- y el edificio que lo alberga resultaran dañados, esto podría causar que el reactor se sobrecaliente y se derrita el núcleo. Entonces, la radiación podría filtrarse al entorno circundante. Si las personas estuvieran expuestas a esta radiación, podría causar graves impactos inmediatos y a largo plazo en su salud, incluido el cáncer.Eso es lo que ocurrió en 1986 en Chernóbil, el peor incidente nuclear de la historia.En Zaporiyia, solo estaba operando el reactor 4 al momento del ataque al 60% de su capacidad. Entonces fue apagado, lo que significa que no podría haber ocurrido después una fusión nuclear.El reactor 5 y 6 estaban "en reserva", lo que es un régimen de baja potencia, informó el AIEA.El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, aseguró que las tropas de su país han tomado el control de la planta de Zaporiyia.Sin embargo, desde el inicio del conflicto, Ucrania ha expresado sus preocupaciones de que Moscú intente hacerse con el control de las centrales eléctricas y sus materiales nucleares.El doctor Graham Allison, experto en seguridad nuclear de la Universidad de Harvard, le dijo a la BBC que, más que un ataque directo a la central nuclear, lo más probable es que las fuerzas rusas estaban tratando de "cortar el suministro de electricidad en el área circundante".Para Corkhill, es un peligro lo que está ocurriendo. "Hablando en términos más generales, debería preocuparnos que las instalaciones nucleares sean objetivos militares, porque existen riesgos reales de un accidente nuclear".Por su parte, James Acton, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional de EE.UU., advierte que pueden ocurrir accidentes al involucrar armamento en zonas nucleares."Un arma dirigida a un objetivo cercano podría golpear una planta de energía nuclear", explica en la web del instituto."Si las fuerzas rusas creyeran que las fuerzas de defensa ucranianas estaban dentro de una planta de energía nuclear, podrían ordenar un ataque aéreo, tal vez contraviniendo una orden de no atacar las plantas de energía nuclear", considera.El director de la AIEA, Rafael Mario Grossi, dice que "disparar proyectiles en la zona en que se encuentra una central nuclear infringe el principio fundamental de que la integridad física de las instalaciones nucleares debe preservarse y mantener su seguridad en todo momento".Tanto las autoridades ucranianas como las del IAEA han informado que la situación de la planta de Zaporiyiay que no hay fugas de radiactividad ni riesgos por la integridad de los reactores.Pero el ataque ha sido visto con gran preocupación a nivel internacional.El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia este viernes para discutir las acciones de las tropas rusas.La representante de EE.UU., Linda Thomas-Greenfield, dijo que lo ocurrido fue "imprudente" y "peligroso": "Por la gracia de Dios, el mundo", señaló.El embajador ruso Vasily Nebenzya, sin embargo, acusó a Ucrania de crear "histeria artificial alrededor de lo que está ocurriendo" en esa central nuclear."Como resultado de una negociación con la administración de la planta, se alcanzó un acuerdo. El objetivo es prevenir que los nacionalistas ucranianos y otras fuerzas terroristas tomen ventaja de la situación actual para organizar una provocación nuclear", aseguró.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.