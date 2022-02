Rusia y Ucrania: qué muestran las imágenes satelitales sobre los movimientos del ejército ruso en la frontera ucraniana

Maxar

Las últimas imágenes satelitales proporcionadas por la empresa estadounidense de tecnología espacial Maxar muestran que la actividad militar rusa a gran escala persiste cerca de las fronteras de Ucrania, a pesar de las recientes afirmaciones del gobierno ruso de desescalada y retirada.Tomadas a mediados de febrero, demuestran que Ucrania permanece rodeada por tres lados, en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia con equipo de artillería y concentración de tropas.

Actividad de las tropas rusas

Lo que estas imágenes no nos cuentan

De particular preocupación es la presencia de un nuevo hospital de campaña, a cierta distancia en la parte trasera del área de entrenamiento de Osipovichi, en el noroeste de Bielorrusia.Si bien esto podría ser un elemento legítimo de cualquier ejercicio a gran escala, también podría ser una indicación de las bajas de batalla esperadas de un conflicto inminente.Otras concentraciones y actividades de tropas están considerablemente más cerca de las fronteras de Ucrania.El 15 de febrero fue fotografiado un puente de pontones militar sobre el río Pripyat. Está a menos de 6 km de la frontera de Bielorrusia con Ucrania.Los analistas de McKenzie Intelligence Services, con sede en Londres, han destacado el gran área de preparación en la orilla derecha del río como un indicador de la posible intención de mover una gran cantidad de vehículos.Algunos informes han sugerido que es posible que se haya quitado el pontón.Otra imagen es de artillería autopropulsada, o cañones de gran calibre montados en el chasis de un tanque, dispuestos en Brestsky, que está a unos 50 km de la frontera.Una unidad recién llegada de 20 helicópteros de ataque antitanque fue fotografiada en el aeródromo de Zyabrovka, a 30 km de la frontera.Los analistas de McKenzie Intelligence dicen que hay 12 probables helicópteros Hokum rusos y cinco probables helicópteros Hind o Mi-28 Havoc.Es importante recordar que la presencia militar actual de Rusia de alrededor de 30.000 soldados en Bielorrusia, aunque alarmante tanto para Ucrania como para la OTAN, es parte de ejercicios conjuntos programados que deben concluir el 20 de febrero.Entonces, una prueba clave de las intenciones de Moscú vendrá después de esa fecha, cuando las imágenes de satélite revelen si la mayor parte de las fuerzas rusas se han quedado o se han marchado.No hay nada en estas imágenes que demuestre definitivamente que Rusia está a punto de invadir Ucrania.Rusia continúa insistiendo en que esa no es su intención y que cualquier sugerencia de este tipo es parte de la propaganda occidental.Pero los oficiales en jefe de Defensa de la OTAN creen que Rusia ahora tiene suficientes fuerzas alrededor de Ucrania para ejecutar una invasión si el presidente Putin da la orden.La escala, la magnitud y la configuración del despliegue de Rusia cerca de las fronteras de Ucrania no tienen precedentes, por ejemplo, con unidades de defensa aérea traídas desde miles de kilómetros de distancia desde el este de Siberia.Bajo el liderazgo de Putin, las fuerzas armadas de Rusia han sufrido una transformación dramática desde los oscuros días de la década de 1990 tras el colapso de la Unión Soviética.Han sucedido dos cosas que han convertido a las fuerzas armadas de Rusia en una fuerza para observar.En primer lugar, se han invertido enormes cantidades de dinero estatal en la modernización y mejora de las tropas, el equipo, las armas, la cibernética y la logística, desde las últimas versiones de los ataques cibernéticos hasta la reorganización de las unidades de combate en "Grupos de Batallón Táctico" compactos de alrededor de 800 soldados apoyados por tanques, artillería y otras armas.En segundo lugar, los comandantes y planificadores rusos han pasado los últimos siete años adquiriendo una valiosa experiencia de combate en Siria y el este de Ucrania. Sus armas han sido probadas en el campo de batalla y los comandantes rusos han aprendido de errores anteriores.En conjunto, los analistas occidentales creen que Moscú podría, si así lo decidiera, mantener una presencia militar considerable y amenazante alrededor de las fronteras de Ucrania durante las próximas semanas, si no meses.