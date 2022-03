Rusia y Ucrania: ¿qué impacto están teneiendo las armas enviadas por Occidente a los ucranianos para combatir la invasión rusa?

Getty Images

Las fuerzas ucranianas están derribando aviones rusos y los analistas militares creen que hay evidencia de que las armas suministradas recientemente por Occidente ya están siendo utilizadas.

El ejército de Ucrania publicó varios videos que muestran helicópteros rusos derribados por misiles tierra-aire.Uno, de la semana pasada, muestra un helicóptero ruso volando bajo, justo por encima de la línea de árboles, en un intento de evitar lo que sucederá a continuación. Siguiéndolo, se ve el rastro humeante de un misil tierra-aire. En cuestión de segundos el misil ha encontrado su objetivo. Al hacer impacto, el helicóptero ruso se estrella contra el suelo, para después estallar en una bola de fuego.Las fuerzas ucranianas están derribando aviones rusos y los analistas militares creen que hay evidencia de que las armas suministradas recientemente por Occidente ya están siendo utilizadas.Justin Bronk, investigador especializado en fuerza aérea del Royal United Services Institute, en Reino Unido, dice que ha habido confirmación visual de al menos 20 aviones rusos derribados en Ucrania hasta el momento, tanto helicópteros como jets.Eso es significativamente menos de lo que afirma el Ministerio de Defensa de Ucrania, que dice haber derribado 48 aviones y 80 helicópteros rusos. Sin embargo, incluso el número más bajo muestra que Rusiatuvo dificultades paraganar la supremacía en los cielos.Ucrania también ha sufrido pérdidas. Pero el secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, le dijo a la BBC que Rusia hasta ahora no ha tenido éxito en la destrucción de las defensas aéreas y la fuerza érea del país.

Armas occidentales

Rifles y municiones

Getty Images Personal militar en Ucrania le enseña a un civil a manejar armas.

Entonces, ¿cuánta diferencia están haciendo estos envíos de armas?

Antes de que comenzara la guerra, los aviones militares de Ucrania eran superados en número al menospor los que fueron acumulados en la frontera por Rusia.Wallace dijo que la capacidad de Ucrania para mantener intactas algunas de sus defensas aéreas ya estaba obligando a los aviones rusos apara evitar ser detectados.Los misiles de defensa aérea lanzados desde el hombro, también conocidos como(sistemas portátiles de defensa aérea) son solo una de las armas que las naciones occidentales han estado suministrando a Ucrania.Incluyen los misiles tierra-airefabricados en Estados Unidos, el azote de los aviones soviéticos durante su ocupación de Afganistán en la década de 1980.Los números exactos son difíciles de conseguir. La semana pasada, Wallace le dijo a la BBC que Occidente había entregado "miles" de armas antitanques y "más de mil" Stingers. La cadena CNN, citando a un funcionario de defensa de EE.UU., calculó el total en, enviados por EE.UU. y los aliados de la OTAN.Reino Unido y EE.UU. habían proporcionado armas a Ucrania antes de que comenzara la invasión el 24 de febrero, y Reino Unido entregó 2.000 misiles antitanque ligeros (NLAWS). Al comentar sobre los informes de que ya se estaban utilizando para destruir columnas blindadas rusas, Wallace dijo: "tenemos evidencia anecdótica para verificar eso".Sin embargo, la mayoría de los países solo comenzaron a enviar armas como respuesta a la invasión rusa. En total,, incluidas Suecia y Finlandia, que tienen una larga historia de neutralidad y no son miembros de la OTAN. Pero ambos países han enviado miles de armas antitanque a Ucrania.Alemania ha suministrado 1.000 armas antitanque y 500 misiles Stinger. Los estados bálticos también han entregado miles de armas, incluidos misiles Stinger y Javelin, una de las armas antitanque más efectivas del mundo con un alcance de 2,5 km. Ucrania dice que ya ha destruido con éxito varios tanques rusos T-72.Las entregas de armas recientes también incluyen decenas de miles de rifles de asalto y ametralladoras, minas antitanque y cientos de toneladas de municiones, así como chalecos antibalas y cascos, y suministros médicos.¿Cómo están llegando las armas?de estas armas. Sin embargo, los funcionarios occidentales no dan detalles de cómo están llegando los suministros.Pero no es ningún secreto que, si bien las operaciones militares de Rusia se han centrado en el este de Ucrania, el flujo de personas y suministros desde el oeste del país ha continuado a través de los estados europeos vecinos.La BBC habló con los ministerios de Defensa de Estonia, Suecia y Dinamarca, quienes confirmaron que sus suministros de armas fueron rastreados y llegaron con éxito a Ucrania en las últimas semanas.Las armas suministradas por Occidente pueden, pero solo si Ucrania sigue teniendo fuerzas armadas capaces de usarlas.Bronk dice que la capacidad de Ucrania para conservar algunos de sus sistemas de defensa aérea más antiguos de la era soviética, que tienen un mayor alcance, ha obligado a los aviones rusos a volar más bajo.Pero eso los hace más vulnerables a los misiles tierra-aire de corto alcance que suministra Occidente.Sin esos sistemas de defensa aérea de mayor alcance, los aviones rusos podrían volar más alto para evitar los peligros de las defensas aéreas de menor alcance.Mientras tanto, EE.UU. y los aliados europeos buscan aumentar sus suministros de armas a Ucrania. Puede haber una oportunidad limitada antes de que Rusia intente atacar cualquier línea de suministro de armas.El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha dicho que ha tenido conversaciones con Polonia sobre el suministro de aviones de combate Mig de fabricación rusa a la Fuerza Aérea de Ucrania. Incluso si eso sucediera, Ucrania aún necesitaría pilotos capacitados para volarlos.El suministro de armas occidentales ayuda, pero aúnAhora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.