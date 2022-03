Rusia y Ucrania: qué es una zona de exclusión aérea y por qué Occidente no la activa para defender a Ucrania

Getty Images

A pesar de la presión de Ucrania para que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea para ayudar a este país a resistir la invasión de Rusia, los aliados occidentales han descartado repetidamente la idea.El presidente Volodymyr Zelensky le dijo el lunes al sitio de noticias Axios que Ucrania "puede derrotar al agresor" si Estados Unidos y sus aliados occidentales "hacen su parte"."Las sanciones van en la dirección correcta. Además de desconectar el Banco Central Ruso de SWIFT y proporcionar más larguerillos (de aviones) y armas antitanque, necesitamos que Occidente imponga una zona de exclusión aéreasobre partes significativas de Ucrania", indicó Zelensky."Ucrania puede vencer al agresor. Lo estamos demostrando al mundo. Pero nuestros aliados también deben hacer su parte".Tanto EE.UU. como Reino Unido y la OTAN, sin embargo, han rechazado la petición.El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el martes que la imposición de una zona de exclusión "no estaba en la agenda de ningún país de la OTAN".Y funcionarios en Estados Unidos también han reiterado en los últimos días que el presidente Joe Biden no tiene interés en apoyar dicha zona de exclusión. Pero, ¿por qué a pesar de los ataques rusos en áreas residenciales de Ucrania y el creciente número de muertes de civiles, Occidente rechaza implementar una zona de exclusión aérea?

¿Qué son las zonas de exclusión aérea?

¿Por qué Occidente no establece una zona de exclusión aérea en Ucrania?

¿Se han utilizado antes zonas de exclusión aérea?

Una zona de exclusión aérea se refiere a cualquier región del espacio aéreo donde se ha establecido que ciertas aeronaves no pueden volar.Puede usarse para proteger áreas sensibles, como residencias de la realeza, o pueden ser establecidas temporalmente durante eventos deportivos y grandes reuniones.En un contexto militar, una zona de exclusión aérea está diseñada para evitar que las aeronaves ingresen al espacio aéreo prohibido, generalmente para evitar ataques o vigilancia.Y su implementación tiene que hacerse cumplir por medios militares.Eso puede incluir vigilancia, ataques preventivos contra sistemas defensivos o derribar aeronaves que ingresan al área restringida.Una zona de exclusión aérea sobre Ucrania significaría que las fuerzas militares, específicamente las fuerzas de la OTAN,y les dispararían si fuera necesario.Si las fuerzas de la OTAN se involucran con aviones o equipos rusos se corre el riesgo de una rápida escalada del conflicto."Uno no dice simplemente 'esa es una zona de exclusión aérea'. Tiene que hacer cumplir una zona de exclusión aérea", le dijo el exgeneral de la Fuerza Aérea estadounidense Philip Breedlove a la revista Foreign Policy.El general, que se desempeñó como comandante supremo aliado de la OTAN de 2013 a 2016, señaló que si bien apoya los llamados a una zona de exclusión aérea en Ucrania, es una decisión muy seria."Es equivalente a entrar en guerra. Si vamos a declarar una zona de exclusión aérea,y afectar nuestra zona de exclusión aérea".El diputado británico Tobias Ellwood, que preside el Comité de Defensa, ha respaldado la idea de una zona de exclusión aérea parcial o total y ha pedido que la OTAN intervenga debido a las muertes de civiles y los presuntos crímenes de guerra.Pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, descartó la participación de la organización y le dijo a la cadena estadounidense NBC el lunes: "No tenemos intención de entrar en Ucrania, ni por tierra ni por aire".El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dejó en claro que Reino Unido no ayudaría a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania porque luchar contra los aviones rusosEn declaraciones a la BBC el miércoles, Wallace dijo: "No desencadenaré una guerra europea, pero lo que haré es ayudar a Ucrania a luchar en todas las calles con todos los equipos que podamos conseguir, y los apoyaremos".Y EE.UU. también lo ha descartado, por razones similares.El riesgo adicional de cualquier escalada en un conflicto con RusiaEse temor se hizo evidente después del anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de que había puesto a las fuerzas nucleares de Rusia en alerta "especial".Muchos han interpretado su acción principalmente como una forma de llamar la atención del público y disuadir a otros países de participar en la guerra, más que de indicar una intención real de usar esas armas.Pero incluso el más mínimo indicio de una guerra mundial que podría convertirse en una guerra nuclear significa que, a pesar de las terribles escenas de civiles bajo ataque, la probabilidad de una zona de exclusión aérea en Ucrania es mínima o nula.Después de la primera Guerra del Golfo en 1991, EE.UU. y los aliados de la coalición establecieron dos zonas de exclusión aérea en Irak para evitar ataques contra algunos grupos étnicos y religiosos.Esto se hizo sin el respaldo de las Naciones Unidas.En 1992, durante el conflicto de los Balcanes,no autorizados en el espacio aéreo bosnio.El Consejo de Seguridad de la ONU también aprobó una zona de exclusión aérea como parte de la intervención militar de 2011 en Libia.Las zonas de Bosnia y Libia fueron reforzadas por las fuerzas de la OTAN.