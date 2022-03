Rusia y Ucrania: qué es un crimen de guerra y cuáles son las acusaciones del gobierno ucraniano contra Moscú

Getty Images

Un edificio fue bombardeado en la ciudad ucraniana de Járkiv

Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días. En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un "crimen de guerra". No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Getty Images Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

El homicidio intencional.

La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.

Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.

La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.

Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.

La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.

La toma de rehenes.

Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.

Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.

Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

Getty Images La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Getty Images Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

¿De qué se ha acusado a Rusia?

Getty Images La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.Losson varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los.Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.La definición dede la Cuarta Convención de Ginebra incluye:Elde 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un "tribunal de último recurso".El tribunaly depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.Losentre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.En 2012, el señor de la guerra congoleñofue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante.El tribunal encontró a, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.El bombardeo de este miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional."¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?", cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está "horrorizado" ante el ataque."En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra", agregó la organización.Moscú también está acusada de utilizaren otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.Lasson un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado. Ha descartado las acusaciones como "noticias falsas".El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: "Los ataques se llevan a cabo sólo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión".