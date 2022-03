Rusia y Ucrania: ¿Qué es lo que mueve a Putin? Los agentes occidentales que tratan de entender lo que pasa por la cabeza del líder ruso

Getty Images

¿Qué pasa dentro de esa cabeza? es lo que muchos analistas se preguntan.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está atrapado en un mundo hermético creado por éil mismo, según creen los espías de Occidente. Y eso es lo que los tiene preocupados.Durante años han intentado penetrar la mente de Putin, para poder entender mejor sus intenciones.Con las tropas rusas aparentemente atascadas en Ucrania, se ha vuelto más necesario que nunca tratar de descifrar cómo reaccionará bajo presión.Comprender su estado mental será vital para evitar la intensificación de la crisis a niveles más peligrosos.Se ha especulado que el líder ruso estaría enfermo, pero muchos analistas creen que en realidad ha quedado aislado y bloquea cualquier opinión alternativa.El aislamiento ha quedado en evidencia en las fotos de sus reuniones, como la que sostuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando los dos estaban sentados en los extremos de una larga mesa. Eso también fue obvio en la reunión que Putin tuvo con su propio equipo de seguridad nacional en vísperas de la guerra. El plan militar inicial de Putin parecía como algo concebido por un agente de la KGB, explica un funcionario de inteligencia de Occidente.Fue creado, dicen, por un grupo cerrado con énfasis en el secretismo. Pero el resultado fue caótico. Los comandantes militares rusos no estaban preparados y algunos de los soldados fueron enviados a la frontera sin saber qué era lo que estaban haciendo.

El único encargado

SPUTNIK / AFP El presidente Vladimir Putin guarda distancia durante una reunión con sus asesores en febrero de 2022.

DENIS SINYAKOV Algunos creen que las decisiones de Putin están afectadas por "pensamiento de grupo".

Anadolu Agency / Getty Images Alejado y asilado. La reciente reunión de Vladimir Putin con Emmanuel Macron en Moscú.

La teoría del loco

Los espías occidentales, a través de fuentes que no mencionan, sabían más de esos planes que muchos dentro del círculo de liderazgo ruso. Pero ahora enfrentan un nuevo desafío: entender. Y eso no es fácil."El desafío en entender las movidas del Kremlin es que Putin es el único encargado en Moscú", explica John Sipher, antiguo director de operaciones en Rusia de la CIA. Y aunque sus opiniones suelen ser expresadas en declaraciones públicas, saber cómo las pondrá en acción es un reto de inteligencia más complicado."En un sistema tan bien protegido como Rusia, es extremadamente difícil recopilar inteligencia sobre lo que está pasando adentro de la cabeza de un líder,", comentó a la BBC Sir John Sawers, exdirector del servicio de inteligencia británico MI6.Putin, dicen los agentes de inteligencia,, donde penetra muy poca información externa, en particular cualquiera que pueda contrariar lo que piensa."Él es una víctima de su propia propaganda, en el sentido que sólo escucha a un cierto número de personas y hace oídos sordos a todo lo demás. Eso le da una perspectiva muy extraña del mundo", dice Adrian Furnham, profesor de Psicología y coautor del libro pronto a publicarse "La psicología de los espías y el espionaje". El riesgo es lo que se conoce comoen el que todos reafirman su punto de vista. "Si él es una víctima del pensamiento de grupo, necesitamos saber quiénes forman ese grupo", señala el profesor Furnahm. El circulo con los que Putin habla nunca ha sido grande, pero cuando se llegó a tomar la decisión de invadir a Ucrania, se había reducido a un manojo de personas. Los funcionarios de inteligencia occidental creen que se trata de todos esos "fieles creyentes" que comparten su mentalidad y obsesiones.La sensación de lo pequeño que se ha vuelto su círculo interno quedó patente cuando reprendió públicamente al director de su propio Servicio de Inteligencia Exterior durante una reunión de seguridad nacional poco antes de la invasión, una acción que pareció humillar al funcionario.El discurso que Putin dio unas horas después también revelóLos que lo han observado dicen que el líder ruso está motivado por un deseo de superar la percibida humillación de Rusia en los 1990, junto con la convicción que Occidente está determinado a reprimir a Rusia y sacarlo del poder.Una persona que se reunió con Putin recuerdacon ver los videos que muestran el asesinato del coronel Gadafi de Libia, después de que fuera derrocado en 2011.Cuando se le preguntó al director de la CIA, William Burns, que evaluara el estado mental de Putin, dijo que "ha estado cocinándose en una combinación inflamable reclamos y ambición durante muchos años" e indicó que sus opiniones se han "endurecido" y que está "mucho más aislado" de otros puntos de vista.Esa es una pregunta que muchos se han hecho en Occidente. Pero pocos expertos la consideran una pregunta útil.Un psicólogo especializado en el asunto dijo que el error fue suponer que porque no podemos entender una decisión como la invasión de Ucrania catalogamos a la persona que la tomó como "loca".La CIA tiene un equipo que desarrolla "análisis de liderazgo" de muchos dirigentes extranjeros, valiéndose de una tradición que se remonta a los intentos de comprender a Hitler. Estudian antecedentes, relaciones y salud, recurriendo a inteligencia secreta.Otra fuente son las descripciones de aquellos que han tenido contacto directo, como otros líderes.En 2014, la entonces canciller de Alemania Ángela Merkel supuestamente le mencionó al presidente de EE.UU. Barack Obama.Por su parte, cuando el presidente Emmanuel Macron de Francia se reunió recientemente con Putin, se dijo que lo había encontrado "más rígido y más aislado" comparado con reuniones anteriores.¿Cambió algo? Algunos especulan, sin mucha evidencia, de un posible quebranto de salud o el efecto de un medicamento. Otros señalan factores psicológicos como la sensación de que el tiempo se le está acabando antes de poder cumplir con lo que considera que es su destino de proteger a Rusia o restaurar su grandeza.y eso también puede haber tenido un impacto psicológico. "Es probable que Putin no esté mentalmente enfermo, ni que haya cambiado, aunque sí está más apurado y probablemente más aislado que en años recientes", expresa Ken Dekleva, otrora médico y diplomático del gobierno estadounidense y actualmente miembro de la Fundación George HW Bush para Relaciones EE.UU.-China.Pero la preocupación ahora es quetodavía no logre penetrar el grupo cerrado de Putin.Antes de la invasión, sus servicios de inteligencia pueden haber sido reacios a mencionarle algo que no quisiera escuchar, dándole pronósticos positivos de cómo se desarrollaría la invasión y cómo las tropas rusas serían recibidas.Esta semana, un funcionario occidental observó que Putin podría no tener la misma perspectiva que tiene la inteligencia de Occidente de lo mal que les están yendo las cosas a las topas rusas en Ucrania.Eso es lo que genera preocupación deEl propio Putin cuenta la historia de cuando persiguió una rata de niño. Cuando la había arrinconado, la rata reaccionó atacándolo, forzando al joven Vladimir a huir. La pregunta que los dirigentes en Occidente se hacen es, ¿?"Realmente, el interrogante es si redoblará o no su accionar con mayor brutalidad e intensificará (la situación) en términos de los sistemas de armas que está preparado para usar", dijo un funcionario occidental. Ha habido preocupaciones de que podría usar armas químicas y hasta un arma nuclear táctica."El temor es que haga algo increíblemente impulsivo y agresivo, como apretar el botón", dice Adrian Furnham.Esa es una táctica conocida (frecuentemente llamada la teoría del "loco") en la que alguien con acceso a armas nucleares trata de que su adversario retroceda convenciéndole de que podría estar lo suficientemente loco para usarlas a pesar de las consecuencias potenciales para todos. Para los espías y dirigentes occidentales, la comprensión de las intenciones de Putin y su actual mentalidad no podría ser más importante. Vaticinando su respuesta es crucial en resolver qué tan lejos lo pueden presionar sin desatar una reacción peligrosa."El concepto de Putin tiene de él mismo. El odia este tipo de cosas", indica Ken Dekleva."Un Putin arrinconado, débil, es un Putin más peligroso. Algunas veces es mejor que el oso escape de la jaula y regrese al bosque".