Rusia y Ucrania: Putin no puede permanecer en el poder, dice Biden en un mensaje dirigido a los rusos desde Polonia

"Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder".Esa fue la frase que, fuera de su texto preparado, lanzó este sábado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en contra de su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en un discurso en Polonia.El presidente habló ante cientos de personas en Varsovia, como parte de una gira por Europa en la que el mandatario de EE.UU. se ha reunido con aliados occidentales para unir fuerzas contra la invasión de Rusia a Ucrania.La frase causó una respuesta de rechazo por parte de Moscú.Y un portavoz de la Casa Blanca matizó las palabras de Biden, afirmando que el presidente no estaba pidiendo la destitución del mandatario ruso.

¿Qué dijo Biden?

EPA Biden habló ante cientos de personas en el Castillo Real de Varsovia, Polonia.

La respuesta del Kremlin

Reuters El presidente ruso Vladimir Putin califica la invasión rusa de Ucrania como una "operación militar especial".

Respaldo a Ucrania

Reuters Biden se reunió con tropas de EE.UU. en Polonia como parte de su gira por Europa.

El presidente de Estados Unidos criticó duramente a Putin, a quien llamó "dictador", por subajo el pretexto de "desnazificar" a ese país.Se dirigió al pueblo ruso: "Siempre les he hablado directa y honestamente a ustedes", dijo. "Permítanme decir esto, si pueden escucharlo:Me niego a creer que ustedes le den la bienvenida al asesinato de niños y abuelos inocentes", continuó. "O que acepten que hospitales, escuelas, o salas de maternidad -por el amor de Dios- sean golpeados con misiles y bombas rusas".También consideró injustificable que los civiles no puedan huir del conflicto, o que haya cortes de suministros y hambre en Ucrania. "Millones de familias están siendo expulsadas de sus hogares, incluida la mitad de los niños de Ucrania. Estas no son las acciones de una gran nación".Entonces hizo la referencia a Putin, que según fuentes de la Casa Blanca no estaba en su discurso preparado: "Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder".Luego del discurso en Varsovia llegó la respuesta del gobierno ruso.El Kremlin dijo que no le corresponde a Joe Biden decidir si Vladimir Putin permanece en el poder:, dijo un portavoz citado por la agencia Reuters.Poco después, al ser cuestionado por las palabras de Biden, un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente no estaba pidiendo un cambio de régimen."El punto que el presidente quería subrayar es que no se puede permitir que Putin ejerza su poder sobre sus vecinos en la región", indicó a la prensa.Al dirigirse a los ucranianos, Biden expresó su respaldo para su gobierno y la gente que está "luchando para salvar a su nación"."Estamos con ustedes. Punto", expresó."Necesitamos tener los ojos abiertos: esta batalla no se ganará en días ni en meses tampoco. Necesitamos armarnos de valor para la larga lucha que tenemos por delante", dijo.Recordó que en Hungría en 1956, en Polonia en 1956 y 1981, al igual que en Checoslovaquia en 1968, los soviéticos reprimieron levantamientos democráticos, pero que la resistencia continuó hasta la caída del Muro de Berlín en 1989."La batalla por la democraciaDurante los últimos 30 años, las fuerzas de la autocracia han revivido en todo el mundo", continuó Biden."Sus características son conocidas: desprecio por el estado de derecho, desprecio por la libertad democrática, desprecio por la verdad misma", añadió. Acusó a Rusia de estar "estrangulando la democracia" en su propio país y en otros lugares.