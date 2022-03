Rusia y Ucrania: Putin dice que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia son como una declaración de guerra

EPA

Putin hizo estas declaraciones cuando se dirigía a un grupo de azafatas de Aeroflot, en un centro de entrenamiento cerca de Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, describió las sanciones impuestas por Occidente como "semejantes a una declaración de guerra". Aunque, añadió, "afortunadamente, no se ha llegado a eso".Putin también advirtió que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería visto como una participación en el conflicto armado.Y rechazó las sugerencias de que introduciría un estado de emergencia o ley marcial en Rusia.Putin hizo estas declaraciones el sábado mientras hablaba ante un grupo de azafatas en un centro de capacitación de Aeroflot cerca de Moscú.

Impacto de las sanciones

Getty Images Cada vez son más las empresas globales que anuncian que dejarán de operar en Rusia.

Ley marcial

Getty Images Más de un millón de ucranianos se han visto forzados a huir de su país por la guerra.

Esfera diplomática

Desde el comienzo de la invasión hace 10 días, Occidente ha impuesto una serie de sanciones a Rusia que incluyen elen el extranjero y la exclusión de varios bancos rusos del sistema de pagos internacionalesAdemás, muchas firmas multinacionales -entre las que figuran Apple, Jaguar Land Rover, H&M, Visa, Mastercard y Burberry- anunciaron que dejarán de operar en Rusia. El sábado, Zara, Paypal y Samsung se convirtieron en las últimas marcas globales en suspender sus operaciones allí.Las medidas económicas ya han hecho que el valor dely obligaron al banco central ruso ade interés.En sus comentarios del sábado, Putin volvió a justificar la guerra en Ucrania, repitiendo su afirmación de que estaba tratando de defender a las comunidades de habla rusa a través de la "desmilitarización y desnazificación" del país.En respuesta a los comentarios de analistas de defensa occidentales que señalan que la campaña militar rusa no está yendo tan bien como se esperaba, Putin dijo: "Nuestro ejército cumplirá con todas las tareas. No lo dudo en absoluto. Todo está saliendo de acuerdo a lo planeado".Y agregó que solo soldados profesionales estaban participando en las hostilidades y que no había reclutas involucrados, a pesar de los informes que indicaban lo contrario.El presidente ruso dijo que consideraría los esfuerzos para imponer unaen Ucrania como un paso hacia el conflicto militar y que"El liderazgo actual debe comprender que si continúan haciendo lo que están haciendo, arriesgan el futuro del Estado ucraniano", agregó.Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr. Sin embargo, los líderes occidentales dicen que introducir esta medida significaría una escalada.Putin dijo también que no tenía planes de declarar la ley marcial en Rusia, después de que sugrieran rumores al respecto en los últimos días. Señaló que esta medida solo se tomaría en "casos de agresión externa, en áreas definidas de actividad militar"."Pero no estamos en esa situación y espero que no lo estemos", aseveró.Cuando se impone la ley marcial se suspende la ley civil normal o los militares toman el control de las funciones gubernamentales.El mandatario señaló que habíaque podrían usarse en el caso de una "amenaza externa a gran escala", pero que tampoco tenía planes de introducirlos.Mientras tanto, la diplomacia ha continuado al margen del conflicto.El primer ministro de Israel,mantuvo el sábado una reunión de tres horas con Putin en el Kremlin.Tras abandonar Moscú, Bennett viajó a Alemania para encontrarse con el canciller alemánAunque Israel es un aliado clave de Estados Unidos, Bennett ha tratado de mantener una buena relación con Rusia. El presidente de Ucrania,El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y le dijo que estaba asombrado por su coraje al enfrentarse a Rusia.Los dos hombres se encontraron en la frontera entre Polonia y Ucrania. Allí, Kuleba reiteró su optimismo y su desdeo de, incluida una zona de exclusión aérea.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.