Rusia y Ucrania: Putin amenaza a Europa con cortar el suministro de gas si no lo pagan en rublos a partir de este viernes

Reuters

Rusia exige que "países extranjeros inamistosos" deberán comenzar a pagar en rublos el gas que les vende o, de lo contrario, cortará los suministros.Vladimir Putin firmó este jueves un decreto que establece que los compradores "deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos" a partir del viernes."Nadie nos vende nada gratis, y tampoco vamos a hacer obras de caridad, es decir, se detendrán los contratos existentes", dijo el presidente de Rusia.La demanda de Putin se considera un intento de impulsar el valor del rublo, la moneda local que se ha visto afectada por las sanciones occidentales.Las empresas y gobiernos occidentales han rechazado las demandas de Rusia de pagar por el gas en rublos, considerando que es un incumplimiento de los contratos existentes, firmados en euros o dólares estadounidenses.Desde que Rusia invadió Ucrania, Occidente ha instaurado sanciones económicas y comerciales contra Rusia, pero, a diferencia de EE.UU. y Canadá, la Unión Europea no ha impuesto prohibiciones sobre las importaciones de petróleo o gas ruso ya que los países miembros del bloque dependen en gran medida de ellas.

Reuters

La UE obtiene alrededor del 40% de su gas y el 30% de su petróleo de Rusia, y no tiene maneras sencillas de sustituirlos si se interrumpe el suministro. Mientras tanto, Rusia actualmente obtiene 400 millones de euros por día (unos US445 millones) de las ventas de gas al bloque y no tiene forma de desviar este suministro a otros mercados.Putin dijo que el cambio a rublos estaba destinado a fortalecer la soberanía de Rusia, y que cumpliría con sus obligaciones en todos los contratos, si las naciones occidentales se comprometían a lo mismo.Alemania dijo que el cambio anunciado por Putin equivalía a un "chantaje".En una conferencia de prensa, el ministro de economía alemán, Robert Habeck, dijo que aún no había visto el nuevo decreto firmado por Putin."Con respecto a la amenaza, demanda o consideración, uno no sabe cómo llamarlo en este punto, de pagar en rublos, es crucial para nosotros que se respeten los contratos", dijo.Por otra parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que las empresas alemanas continuarían pagando el gas ruso utilizando euros según lo estipulado en los contratos.La orden firmada por Putin significa que los compradores extranjeros de gas ruso tendrán que abrir cuentas en el banco de Gazprom y transferir a ellas euros o dólares estadounidenses.

EPA

El inmcremento en los precios de la gasolina frustra a muchos en países de la UE como Alemania.

Luego, el banco usará la moneda para comprar rublos que luego se utilizará para realizar el pago del gas.Los analistas dicen que obligar a las naciones a pagar el gas en rublos dará soporte a la moneda del país, la cual cayó bruscamente después de la invasión de Ucrania, aunque ha comenzado a recuperarse.El anuncio se produce después de que Moscú pareciera suavizar su postura el miércoles sobre la exigencia de pagos en rublos, diciendo que se introduciría gradualmente.En preparación para la posible interrupción en el suministro de gas, Alemania y Austria activaron planes de emergencia en medio de la parálisis de pagos con Rusia.Alemania, que obtiene aproximadamente la mitad de su gas y un tercio de su petróleo de Rusia, ha instado a sus ciudadanos y empresas a reducir el consumo en previsión de una posible escasez. Austria, que importa alrededor del 40% de su gas de Rusia, está reforzando su control del mercado.Bajo un plan de emergencia ya existente, la "fase de alerta temprana", que tanto Alemania como Austria ya han iniciado, es el primero de los tres pasos diseñados para preparar al país para una posible escasez de suministro. En su etapa final, los gobiernos introducirían el racionamiento de gasolina.

EPA

Algunos países europeos están aumentando su producción petrolera ante la crisis

Por otra parte, Bulgaria, que obtiene el 90% de su gas a través de las importaciones de la empresa rusa Gazprom, abrió una licitación para perforación subterránea como parte de sus planes para casi duplicar la capacidad de almacenamiento de gas del país y prepararse para cualquier interrupción del suministro.Si bien Reino Unido no se vería directamente afectado por la interrupción del suministro, ya que importa menos del 5% de su gas de Rusia, se vería afectado por el aumento de los precios en los mercados globales a medida que aumenta la demanda en Europa.El gobierno de Reino Unido dijo que no planeaba pagar el gas ruso en rublos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.