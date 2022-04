Rusia y Ucrania: Putin advierte contra la intervención extranjera en la guerra

Getty Images

Vladimir Putin dijo que Rusia tiene "todas las herramientas" para responder.

Cualquier país que intente intervenir en la guerra de Ucrania se enfrentará a una respuesta "relámpago", advirtió el presidente ruso, Vladimir Putin."Tenemos todas las herramientas de las que nadie puede presumir... las usaremos si es necesario", dijo, en lo que se considera una referencia a los misiles balísticos y las armas nucleares, explica el periodista de la BBC Yaroslav Lukov.Los aliados de Ucrania han aumentado el suministro de armas a ese país, y Estados Unidos prometió asegurarse de que Ucrania derrote a Rusia.Funcionarios occidentales dicen que Rusia está encontrando dificultades en su campaña en el este ucraniano.La semana pasada, Rusia lanzó una gran ofensiva para apoderarse de la región de Donbás después de retirarse de las áreas alrededor de la capital ucraniana, Kiev.Pero, según un funcionario, las fuerzas rusas "tienen dificultades para vencer la firme resistencia ucraniana y están sufriendo pérdidas".

Getty Images

Putin hizo sus comentarios hablando con los legisladores rusos en la ciudad norteña de San Petersburgo este miércoles.El líder ruso agregó que ya se han tomado todas las decisiones sobre lo que incluiría esa respuesta, sin proporcionar más detalles.Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y, a los pocos días, el presidente Putin ordenó a su ejército que pusiera en alerta máximalas fuerzas de disuasión nuclear de Rusia.Los analistas sugieren que tales amenazas son un intento de Putin de advertir a los aliados de Ucrania que no intervengan más en el conflicto.

BBC

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló durante el Consejo de Legisladores en el Palacio Tauride.

El presidente Putin habló un día después que las naciones occidentales celebraran una cumbre en Alemania, en la que prometieron aumentar el apoyo militar a Ucrania.El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se comprometió a mover "cielo y tierra" para asegurarse de que Ucrania gane la guerra.Recientemente ha habido un número creciente de promesas para aumentar el apoyo militar a Ucrania, incluido el anuncio de Alemania que enviará 50 tanques antiaéreos, en un cambio radical en su política.

Lentos avances

Los funcionarios occidentales han estado informando sobre lo último en la guerra y dicen que Rusia ha seguido acumulando fuerzas en Donbás y sus alrededores y está logrando avances menores."Pero cuando se enfrentan a objetivos militares genuinos, les resulta difícil vencer la firme resistencia ucraniana y sufren pérdidas", dijo un funcionario.Las fuertes lluvias también están obstaculizando el avance ruso. "A los rusos no les gusta pelear bajo la lluvia", dijo un funcionario, y agregó que los rusos tienen poca conciencia táctica y continúan sufriendo dificultades logísticas.Tienen la capacidad de operar fuera de la carretera, pero los funcionarios dicen que es sorprendente que todavía opten por no hacerlo.Incluso en lugares donde las fuerzas ucranianas se han visto rodeadas, han logrado reabastecer a sus fuerzas "durante un período de tiempo sorprendente". (Siendo Mariúpol el ejemplo más evidente).Los funcionarios señalaron que incluso en lugares donde Rusia ha ganado terreno, las fuerzas ucranianas han demostrado una capacidad "notable" para contraatacar, a veces haciéndolo tan rápido que los rusos se encuentran rápidamente en desventaja.Las fuerzas especiales ucranianas, que operan detrás de las líneas rusas, están explotando la vulnerabilidad de las largas líneas de suministro, lo que ayuda a ganar tiempo para Ucrania.