Rusia y Ucrania: ¿presionará Putin el botón nuclear?

Comenzaré con una admisión. Muchas veces he pensado: "Putin nunca haría esto". Después, él va y lo hace."¿Sin duda, él nunca se anexionaría Crimea?" Y lo hizo. "Nunca empezaría una guerra en el Donbás". Lo hizo. "Nunca lanzaría una invasión a gran escala de Ucrania". Lo ha hecho.Llegué a la conclusión de que la frase "nunca lo haría" no se aplica a Vladimir Putin. Y eso plantea una pregunta incómoda:"Él nunca sería el primero en presionar el botón nuclear. ¿O sí?"No es una pregunta teórica. El líder de Rusia acaba de poner a las fuerzas nucleares de su país en alerta "especial", quejándose de las "declaraciones agresivas" sobre Ucrania por parte de los líderes de la OTAN.Escucha atentamente lo que el presidente Putin ha estado diciendo. El jueves pasado, cuando anunció en la televisión su "operación militar especial" (en realidad, una invasión a gran escala de Ucrania), hizo una advertencia escalofriante:"A cualquiera que considere interferir desde el exterior: si lo hace, enfrentará consecuencias más grandes de las que cualquiera que haya enfrentado en la historia", dijo.

Getty Images "Las palabras de Putin suenan como una amenaza directa de guerra nuclear" dice el premio nobel de la Paz ruso Dmitry Muratov.

AFP via getty images Putin durante un lanzamiento de misiles en 2005.

"Las palabras de Putin suenan como una amenaza directa de guerra nuclear", cree el premio Nobel de la Paz Dmitry Muratov, editor en jefe del periódico Novaya Gazeta."En ese discurso televisivo, Putin no estaba actuando como el amo del Kremlin, sinoafirma."De la misma manera que el dueño de un auto reluciente presume haciendo girar su llavero en el dedo, Putin estaba haciendo girar el botón nuclear"."Ha dicho muchas veces: si no hay Rusia, ¿por qué necesitamos el planeta? Nadie ha prestado atención. Pero esta es una amenaza de que si Rusia no es tratada como él quiere, entonces todo será destruido", indica Muratov.En un documental de 2018, el presidente Putin comentó que "... si alguien decide aniquilar a Rusia, tenemos el derecho legal de responder. Sí, será una catástrofe para la humanidad y para el mundo. Pero soy ciudadano de Rusia y su cabeza de Estado. ¿Por qué necesitamos un mundo en el que no esté Rusia?".Avancemos rápido hasta 2022. Putin ha lanzado una guerra a gran escala contra Ucrania, pero las fuerzas armadas ucranianas están oponiendo una fuerte resistencia.Las naciones occidentales se han unido,, para imponer sanciones económicas y financieras potencialmente perjudiciales contra Moscú. Es posible que se haya puesto en duda la existencia misma del sistema de Putin., cree el analista de defensa basado en Moscú Pavel Felgenhauer."No le quedan muchas opciones, una vez que Occidente congele los activos del Banco Central ruso y el sistema financiero de Rusia realmente implosione. Eso hará que el sistema sea inviable"."Una opción para él es cortar el suministro de gas a Europa, con la esperanza de que eso haga que los europeos den marcha atrás". "Otra opción esentre Reino Unido y Dinamarca y ver qué pasa", señala Felgenhauer.Si Vladimir Putin eligiera una opción nuclear, ¿alguien en su círculo cercano intentaría disuadirlo? O ¿tratarían de pararlo?"Las élites políticas de Rusia, dice el premio Nobel Dmitry Muratov. "Siempre se ponen del lado del gobernante".Y en la Rusia de Vladimir Putin el gobernante es todopoderoso. Este es un país con pocos controles y equilibrios; es el Kremlin el que manda."", dice Pavel Felgenhauer. "Estamos en un lugar peligroso".La guerra en Ucrania es la guerra de Vladimir Putin. Si el líder del Kremlin logra sus objetivos militares, el futuro de Ucrania como nación soberana estará en duda. Si se percibe que está fallando y sufre muchas bajas, lo que se teme es que eso podría llevar al Kremlin a adoptar medidas más desesperadas.Especialmente en ese caso, el "nunca lo haría" dejaría de aplicarse.