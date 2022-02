Rusia y Ucrania: potencias occidentales imponen sanciones directas sobre Putin y su canciller Lavrov

Getty Images

Serguéi Lavrov y Vladimir Putin son "responsables de la muerte de personas inocentes en Ucrania", dice Alemania.

Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido ordenaron sanciones personales contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, por la invasión rusa de Ucrania.Los bienes de ambos se congelarán en estos países y, en el caso de EE.UU., también se impondrá una prohibición de viajar a ese país.El anuncio se produjo en el segundo día del ataque ruso a su vecino.Tales medidas punitivas contra los líderes son raras. La UE solo ha impuesto sanciones a los presidentes de Siria y Bielorrusia, por ejemplo.Estados Unidos, por su parte, tomó en el pasado medidas similares contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, además del líder sirio, Bashar al Asad.

Consecuencias prácticas

Getty Images Vladimir Putin en uno de sus coches Volga de colección en agosto de 2005.

Bloquear a Rusia del sistema de pagos

Getty Images Este viernes fue el segundo día de ataques en Ucrania.

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que el presidente ruso y su principal diplomático son "responsables de la muerte de personas inocentes en Ucrania y de pisotear el sistema internacional"."Nosotros, como europeos, no aceptamos eso", dijo al concluir una reunión de ministros de Relaciones Exteriores europeos en Bruselas.Los líderes de la UE decidieron no imponerles una prohibición de viajar a Europa por ahora.No está claro cuán significativos son los activos de Putin y Lavrov en EE.UU., la UE y Reino Unido y.Dimitri Peskov, portavoz de Putin, dijo el 26 de enero que tales sanciones no serían "dolorosas" para el presidente, pero serían "políticamente destructivas".Agregó entonces que, y que el salario de Putin se deposita en el banco ruso Rossiya.Los ingresos de Putin en 2020 fueron de casi 10 millones de rublos, que equivalían ese año a unos US$131.900, según publicó la agencia de noticias rusa TASS en abril de 2021.Una declaración oficial afirma que, a nombre del mandatario ruso, están registrados un apartamento de 77 metros cuadrados, un garage de 18 metros cuadrados, dos autos de colección Volga GAZ M21, una camioneta SUV y un tráiler, todos en Rusia.Este viernes, Peskov reafirmó lo dicho hace un mes y agregó que el banco Rossiya ya está bajo sanciones. Sostuvo, además, que.La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, agregó que las sanciones son "una demostración de la absoluta impotencia" de Occidente en política exterior.A medida que las tropas rusas se acercan a Kiev, Ucrania ha estado suplicando a Occidente sanciones más rápidas y duras para castigar a Moscú por su ataque.El presidente Volodymyr Zelensky instó a Europa a imponer sanciones más duras a Moscú."Todavía pueden detener esta agresión. Tienen que actuar con rapidez", dijo.Zelensky quiere que los líderes aíslen a Rusia de Swift, el sistema utilizado para las transacciones comerciales globales.El primer ministro de Reino Unido,para "infligir el máximo dolor al presidente Putin y su régimen".Pero hasta ahora, la UE optó por no separar a Rusia de Swift, supuestamente debido a las objeciones de algunos estados miembros, incluidos Alemania e Italia, que están preocupados por el impacto en sus propias economías.El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo que.Josep Borrell dijo que la última ronda de sanciones de la UE, la segunda desde que Rusia lanzó su ofensiva, sería seguida por una tercera, si fuera necesario.La última ronda de sanciones de la UE también se dirige a las élites rusas y dificulta los viajes de sus diplomáticos.Rusia respondió este viernes con medidas espejo contra las sanciones occidentales, prohibiendo los vuelos británicos hacia y sobre su territorio en represalia por la prohibición de Reino Unido de la aerolínea rusa Aeroflot.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.