Rusia y Ucrania: ¿por qué el ejército ruso ha perdido tantos tanques de guerra?

Getty Images

Un soldado ucraniano sobre un tanque ruso destruido a las afueras de Kiev.

Rusia puede haber perdido cientos de tanques en los dos meses de invasión en Ucrania. Los expertos en conflictos bélicos atribuyen la disminución a las avanzadas armas antitanque que las naciones occidentales le otorgaron al gobierno de Volodymyr Zelensky. También a la forma deficiente en que Rusia ha usado su equipo militar. De acuerdo con Oryx, un blog militar y de inteligencia que cuenta las pérdidas del ejército ruso en Ucrania basándose en fotografías enviadas desde la zona de guerra, Moscú ha perdido más de 460 tanques y más de 2.000 vehículos blindados.Según Rand Corporation y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia tenía alrededor de 2.700 tanques de batalla al comienzo del conflicto.

Getty Images Una torreta de tanque cerca de Járkiv.

¿Qué tan efectivas han sido las armas antitanque?

Getty Images Tanques destruidos rusos en la ciudad de Bucha, ubicada a las afueras de Kiev.

¿Qué sucede con las tácticas rusas?

Getty Images La parte de arriba de los tanques es la menos protegida, por lo que se ha convertido en un blanco de los misiles.

¿Hay incompetencia en el ejército ruso?

BBC Tractores tiran de un lanzamisil en ucrania.

Getty Images Los misiles Javelin suministrados por Estados Unidos han destruido decenas de tanques rusos en Ucrania.

Estados Unidos suministró a Ucrania 2.000 misiles antitanque Javelin cuando comenzó la invasión y desde entonces ha enviado al menos 2.000 más.Estas "jabalinas" se disparan para que el misil explote en la parte superior de un tanque, donde la armadura es más débil, según su fabricante, Lockheed Martin.Muchos tanques rusos tienen. Sin embargo, los Javelins están equipados con dos ojivas, una afecta la armadura reactiva y la segunda perfora la carrocería del tanque.De la misma forma, Reino Unido ha enviado unos 3.600 misiles NLAW. Estos están diseñados para explotar cuando pasan sobre la parte superior de la torreta (torre acorazada) relativamente expuesta de los tanques."Los Javelin y NLAW son muy potentes", dice Nick Reynolds, analista de investigación de guerra terrestre en el Royal United Services Institute (RUSI). "Sin esta ayuda letal, la situación en Ucrania sería muy diferente".Estados Unidos también ha suministrado a Ucrania 100 drones antitanque Switchblade. Conocidos como drones "kamikaze", pueden flotar sobre un objetivo a millas de distancia del operador y luego caer sobre un tanque, destruyéndose con una ojiva en la punta.En la actualidad, el ejército ruso opera a través de Grupos Tácticos de Batallón (BTG, en inglés), que suponen unidades de combate autónomas formadas por tanques, infantería y artillería.La composición precisa de estas unidades puede variar, pero generalmente comprenden una gran cantidad de vehículos blindados y relativamente pocas tropas de infantería.", dice Phillips O'Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St Andrews, "por lo que los BTG son una forma de crear una unidad de combate con mucho poder."Están diseñados para atacar rápidamente con mucha potencia de fuego. Sin embargo, tienen muy poca protección en términos de personal de infantería para escoltarlos y tomar represalias si la columna blindada es atacada", dice."Eso hace que el ejército ruso sea como un boxeador que tiene un gran gancho de derecha y una mandíbula de cristal".Asimismo, O'Brien afirma que la falta de patrullas aéreas rusas significa que a las tropas ucranianas."Rusia no obtuvo la supremacía aérea al comienzo del conflicto", sostiene, "y por eso no pueden patrullar los cielos para detectar los movimientos del ejército ucraniano". "Eso significa que las tropas ucranianas han podido colocarse en buenas posiciones de fuego para emboscadas y han podido causar mucho daño de esta manera", agrega el profesor.Según las cifras de Oryx, la mitad de los tanques que Rusia ha perdido no han sido destruidos ni dañados por el enemigo, sino que han sidoLos expertos atribuyen esto ade las tropas rusas."Se han visto fotos de tanques rusos arrastrados por tractores de granjeros ucranianos", dice O'Brien.El experto explicó, además, que algunos tanques fueron abandonados porque se quedaron sin combustible. Otros quedaron atascados en el lodo primaveral porque -en lo que describió como fallas logísticas- el alto mando. "Las fuerzas terrestres de Rusia están formadas por muchos reclutas. Eso las convierte, en términos mundiales, en una fuerza de combate de calidad baja a media", dice Nick Reynolds de RUSI."Muchos tanques han sido abandonados debido a una mala conducción. Algunos han sido arrojados desde puentes. Otros han sido conducidos a zanjas para que las vías se desprendan. Ha faltado la capacidad de las tropas para usar su equipo"."Pero a menudo, los soldados simplemente abandonan sus vehículos y huyen. Por lo tanto, también ha faltado la voluntad de luchar", añadió.Ante las acciones del ejército ruso, el gobierno ucraniano incluso ha emitido instrucciones sobre cómo los ciudadanos.Las autoridades también indicaron que cualquiera que encuentre tales "trofeos de combate" no necesita declararlos para impuestos.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.