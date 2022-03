Rusia y Ucrania: Mastercard y Visa suspenden operaciones en Rusia

Getty Images

Las multinacionales de pagos Mastercard y Visa han anunciado que suspenderán sus operaciones en Rusia en protesta por la invasión de Ucrania.Mastercard indicó en un comunicado que los bancos rusos ya no serán compatibles con su red y que cualquier tarjeta emitida por la compañía fuera del país no funcionará en los comercios o cajeros automáticos de Rusia.La compañía dijo que, tras considerar las visiones de sus clientes y socios, tomó su decisión debido a la "naturaleza sin precedentes del conflicto actual y el entorno económico incierto".Por su parte, Visa aseguró que cesarán sus transacciones en el país en los próximos días de un modo similar a las de su competidor: sus tarjetasemitidas en el extranjero no funcionarán en Rusia y viceversa.Al Kelly, director ejecutivo y presidente de Visa, alegó que la empresa se ha visto "obligada a actuar tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania y los inaceptables sucesos de los que hemos sido testigos"."Lamentamos el impacto que esto tendrá en nuestros valiosos compañeros y en los clientes, socios, comerciantes y titulares de tarjetas a los que servimos en Rusia. Esta guerra y la amenaza constante a la paz y la estabilidad exigen que respondamos de acuerdo con nuestros valores", concluyó.La decisión de Visa y Mastercard se produce días después de que, en una primera respuesta a la invasión de Ucrania, ambas compañías anunciaran el bloqueo de algunos bancos rusos de sus sistemas de pago.

