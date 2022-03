Rusia y Ucrania: los residentes de Jersón desafían con protestas el dominio ruso sobre la ciudad

PA Media

Los residentes de Jersón han realizado protestas continuas contra la ocupación rusa.

Más de quince días después de caer bajo la ocupación rusa, los residentes de Jersón hacen frente a una grave escasez de suministros, al tiempo que realizan protestas diarias contra las fuerzas del Kremlin.La población, además, está preocupada ante la posibilidad de otro enfrentamiento por el aumento de bombardeos a las afueras de la ciudad, que pueden significar el impulso ucraniano para recuperar la zona, un punto clave del sur del país. Las explosiones que atemorizan a los locales sacudieron las ventanas de la oficina de Yuri Stelmashenko mientras trabajaba en un edificio gubernamental en el centro de Jersón el martes. Cuando ocurrió el estruendo, el vicealcalde de la ciudad explicaba en una llamada telefónica que allí solo quedan alimentos y medicamentos para menos de una semana. "¿Puedes escuchar los bombardeos afuera? No muy lejos. Desafortunadamente, tenemos que acostumbrarnos a esta aterradora realidad", dijo Stelmashenko con calma."Nos han dejado aquí solos, no hay otra autoridad legítima además del alcalde. Los funcionarios rusos vinieron a nuestra oficina y acordamos que seguiríamos trabajando. Pero no está claro cuánto tiempo continuaremos", agregó. Informes señalan que Rusia podría organizar un referéndum en Jersón para decidir su independencia de Ucrania, como lo hicieron anteriormente en Crimea después de invadir el territorio en 2014, así como en las áreas separatistas de Donetsk y Lugansk.Pero Stelmashenko rechazó la idea de que esto suceda en su ciudad y dijo que tenía claro que no había apoyo para las acciones de Moscú entre la población, que mayoritariamente habla ruso.

Los lugareños, además, calificaron como un truco de propaganda de Moscú unas imágenes en video que muestran una manifestación prorrusa en Jersón.

Frustración

Lada Danik Lada Danik, profesora universitaria que vive en Jersón y quien elogió la respuesta del alcalde ante la falta de suministros.

Jersón resiste

En las calles cercanas, había colas para comprar leche. La gente se mostraba frustrada en las farmacias locales que, según los informes, se han quedado sin la mayoría de los medicamentos esenciales."No quedan medicamentos para las personas con problemas cardíacos o asma. Los hospitales están funcionando, pero simplemente no hay medicamentos", dijo una médico por teléfono, quien nos pidió que la llamemos Galiana, su primer nombre. Pero aunque hay falta de suministros, una profesora universitaria elogió a la oficina del alcalde. "", dijo Lada Danik. "La situación es bastante estable. Tenemos electricidad, agua, calefacción central y transporte".Sin embargo, Danik condenó a los funcionarios de otras ciudades ocupadas que se han sometido al dominio ruso. "Si quieren hacer que nuestra ciudad sea rusa, entonces es traición", dijo.En lugares como Melitopol, al este de Ucrania, el alcalde fue secuestrado por las fuerzas rusas la semana pasada y no ha sido visto desde entonces.Una funcionaria local prorusa llamadaahora afirma que es la nueva alcaldesa de Melitopol.La mujer grabó un mensaje en video instando a los residentes a "adaptarse... a las nuevas realidades, para que podamos comenzar a vivir de una nueva manera".Pero en Jersón, miles de residentes, incluyendo a Danik, participan de protestas pacíficas diarias frente a las oficinas gubernamentales en el centro de la ciudad.Imágenes en video muestran a grandes multitudes gritando "fascistas... ¿no tienen vergüenza?" y "váyanse a casa" a las tropas rusas."La cantidad de soldados es cada vez mayor. Pero ahora no son militares. Visten un uniforme gris diferente. Como una especie de policía", dijo Danik."Había tanta gente en las protestas de hoy que las tropas rusas comenzaron a disparar al aire. Me pareció que tenían miedo. Les gritaba: 'Váyanse a casa, vayan con su madre'. Dos de [los soldados rusos] se estaban riendo. Estaba realmente furiosa, así que solo grité algunas malas palabras".Al este, otra ciudad clave, Mykolaiv, ha logrado contener un avance ruso.El gobernador, Vitaliy Kim, insinuó que las fuerzas ucranianas cerca de Mykolaiv también buscaban recuperar Jersón. "Se están produciendo combates, despejando varias aldeas [de las fuerzas rusas]... Los ocupantes están huyendo y la gente dice que las tropas están huyendo. Es verdad. Corren", dijo en una publicación en las redes sociales."Residentes de Jersón, estamos con ustedes. ¡Esperen! Juntos saldremos victoriosos", publicó el gobernador.