Rusia y Ucrania: los polacos que se acercan a la frontera para llevarse refugiados ucranianos a sus casas

BBC

La polaca Joanna Zieba ha abierto las puertas de su casa en Rzeszów, cerca de la frontera con Ucrania, para darle alojamiento a los ucranianos que huyeron de su país y no tienen a dónde ir.

Compasión y solidaridad. Esto es lo que han encontrado los civiles ukranianos que llegaron a Polonia, después de huir de los bombardeos rusos en su país natal. Más de 600.000 civiles han abandonado Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, según Naciones Unidas. La mayoría (mujeres y niños, dado que los hombres mayores de edad deben permanecer en el país para luchar) ha buscado refugio en la vecina PoloniaDespués de hacer fila hasta por 60 horaspara atravesar la frontera, en medio de temperaturas gélidas, muchos continúan su viaje hasta llegar a la casa de algún amigo o familiar. Otros, como Anna Poliakova, una artista de circo que llegó a Rzeszów con su hija Milenna de 5 años desde Kiev, no tienen a donde ir. "Es dificil, porque tuve que dejar a mi hijo de 19 años, a quien (por su edad) no se le permite viajar", le explica a la BBC. "Le dije adiós a un país al que estoy orgullosa de pertenecer", dice con los ojos llenos de lágrimas, aún exhausta y traumatizada por el viaje. Tras ser recibida por un grupo de voluntarios, se le acercó una mujer polaca con los brazos abiertos, ofreciéndole, para su sorpresa, albergue en su propia casa.

BBC

Después de un extenso y traumático viaje, Poliakova llegó al sureste de Polonia con su hija de 5 años.

Casa y corazón abiertos

BBC La calidez de Zieba ha hecho que quienes llegan a su casa puedan sentirse más tranquilos y seguros.

Respuesta refleja

BBC Piotr Szalyga trabaja como voluntario en una escuela convertida en centro de ayuda.

"Un país parecido al mío"

BBC Recibo a un adulto y cuatro niños, dice uno de los carteles.

Poliakova no es la única refugiada en la casa de Joanna Zieba, una madre de con tres niños que ha abierto las puertas de su hogar para recibir a quienes se vieron obligados a huir a causa de la guerra. Conmocionada por la difícil situación que viven los ucranianos al otro lado de la frontera, Zieba no dudó en dar una mano. "(La situación) es muy dura.. Y ahora ellos están tan lejos de su casa...", dice. "¿Cómo puede una persona hacerle tanto daño al mundo, a la gente? No lo entiendo, estoy en shock".El gestó conmovió profundamente a Poliakova, que temía acabar pasando la noche con su hija a la intemperie.Pero para Zieba, ayudar a Poliakova, no es algo extraordinario. "No soy un ángel. Soy una perona normal. Ellos son nuestros amigos, yEntretanto, en una escuela transformada en un centro de ayuda en la ciudad de Przemyśl. también cerca de la frontera, voluntarios preparan comida, ropa, y camas para los miles de ucranianos que llegan todos los días."La pregunta de por qué (hago lo que estoy haciendo) para nosotros no existe", le explica Piotr Szalyga a la BBC. "Estoy aquí. Solo quiero ayudarlos. Necesito saber qué necesitan y hacer todo lo posible para que se sientan tranquilos y seguros", dice este hombre, con una visión muy pragmática. "No tuvimos tiempo para pensarlo demasiado. Fue como una respuesta refleja", dice Malgorzata Ziober directora de escuela que ahora trabaja como voluntaria. "Cuando no tienes nada que hacer empiezas a pensar mucho. Lo más difícil es ver a los niños pequeños y a las personas mayores frágiles... Es un momento muy emotivo para todos aquí. Y la", agrega.Marcin Slimwinksi, es otro de los voluntarios que trabaja en el centro, donde sofreciendo alojamiento para los recién llegados. "Puedo recibir a un adulto más cuatro niños", dice uno. "Puedo albergar a una persona más dos niños", dice otro.Él está muy asombrado con la respuesta de la gente. "Todo el mundo está tratando de involucrarse", dice. "Cuando veo a toda esta gente de Ucrania que no tiene nada, da mucho miedo.", le dice a la BBC. "Por eso da mucho miedo".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.