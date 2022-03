Rusia y Ucrania: los inclementes bombardeos rusos contra Zhitómir, la ciudad que es un clave corredor hacia Kiev

Getty Images

Los intensos bombardeos diarios han dejado sin hogar a muchos de los residentes de Zhitómir.

Desde el comienzo de la invasión, la mayor parte de la atención mundial se ha centrado en los ataques rusos en el este y el sur de Ucrania, así como en las áreas alrededor de Kiev.Pero justo al oeste de la capital, en la región de Zhitómir, los residentes se han enfrentado a bombardeos masivos diarios, que han matado a civiles y dejando a muchos sin hogar.En las dos primeras semanas de la invasión, los rusos lanzaron más de 40 ataques aéreos y con cohetes contra la propia ciudad de Zhitómir y los pueblos y aldeas circundantes.Decenas de personas han muerto, tanto soldados como civiles.¿Por qué Rusia ataca con tanta fuerza esta parte de Ucrania?

Centro logístico

Desde que comenzó la invasión, gran parte de la infraestructura clave de Zhitómir, incluido este edificio escolar, ha sido destruida.

"El suelo tembló"

Zhitómir antes de la invasión, con su catedral ortodoxa del siglo XIX.

¿Qué pasará ahora?

La ciudad, que tenía una población de 280.000 habitantes antes de la guerra, es un, le dice a la BBC el alcalde de Zhitómir, Serhiy Sukhomlyn.La ayuda de Europa se envía a Kiev y al este del país pasando por Zhitómir, y los refugiados viajan en la dirección opuesta."Para intimidar a Zhitómir, están atacando edificios residenciales e industriales, apuntando a la infraestructura", dice Sukhomlyn.Como resultado de los bombardeos, losse han visto afectados.Pero el alcalde dice que los servicios locales están logrando reparar gran parte del daño para asegurar que la mayor parte de la ciudad tenga agua y calefacción.Sukhomlyn cuenta que la ciudad también tiene una fuente de reserva de agua que se utilizará en este momento de emergencia.Los constantes ataques a la ciudad obligaron a muchos a huir, ya sea al oeste de Ucrania o a otros países. Pero al mismo tiempo, la propia región de Zhitómir ha estado acogiendo a los evacuados de regiones situadas más al este.Muchos ahora lo están utilizando como punto de tránsito antes de seguir evacuando.Zhitómir también se ha convertido en uny pueblos del noroeste de Kiev, que se han visto muy afectados por los combates, y en algunos casos completamente destruidos.Las fuerzas invasoras rusas se esforzaron al máximo para cortar las carreteras entre Kiev y Zhitómir.Aunque la ciudad y las áreas de alrededor están destruidas por los fuertes bombardeos, los combates terrestres continúan a unos 60 km al este, en las afueras de Kiev.Pero los bombardeos están cobrando un alto precio a la población de Zhitómir.Una residente, Nina, dice que durante la primera semana de enfrentamientos, su calle, compuesta en su mayoría por casas privadas de una sola planta, quedó completamente destruida.Tres de sus vecinos murieron y decenas más resultaron heridos.lo que limitó la capacidad médica para atender a las víctimas."Parecía que, casi tocándonos", le dice Nina a la BBC."El suelo estaba temblando. ¿Cómo no vieron que estaban bombardeando áreas residenciales?", se pregunta.Hayde Zhitómir que podría haber sido blanco de un ataque ruso, pero está muy lejos de esa zona destruida.Tan pronto como escuchó la sirena de advertencia de ataque aéreo, Nina corrió con sus hijos a la casa de un vecino y logró esconderse en su sótano.Pero sus vecinos,a tiempo."La madre está en mal estado: los cristales rotos impactaron en la cabeza y el estómago. Tiene fragmentos en los pulmones".Después de sufrir una lesión grave en la pierna, el novio de la hija de Nina ha tenido que colocarse una placa de metal en la rodilla.Desde entonces, NinaNo puede dejar de llorar: "Nuestra única esperanza ahora está en Dios", dice. Su hija ha elegido quedarse en Ucrania con su novio.Zhitómir y sus alrededores se han estado preparando para un posible ataque directo de Bielorrusia.Durante unos días parecía que la posibilidad de una ofensiva terrestre era bastante real.El presidente bielorruso Alexander Lukashenko afirmó, sin pruebas, que.Aunque el alcalde de Zhitómir, Serhiy Sukhomlyn, dice que no tiene tiempo para las acusaciones de Lukashenko, enfatiza quecontra una ofensiva terrestre."En ningún otro lugar de Ucrania hayEstamos preparados".Para él, las tareas más apremiantes son las reparaciones.La ciudad está constantemente reparando las líneas de suministro de agua y energía para asegurarse de que quienes se quedan aquí, aproximadamente la mitad de la población, según las estimaciones del alcalde, puedan seguir viviendo en Zhitómir.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.