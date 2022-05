Rusia y Ucrania: las tropas ucranianas llegan a la frontera rusa cerca de Járkiv, dice el gobernador de la región

Los soldados ucranianos que han estado contraatacando cerca de la ciudad nororiental de Járkiv, llegaron a la frontera rusa, según informó el gobernador de la región.Oleh Sinegubov escribió en la aplicación de mensajería Telegram que las tropas del Batallón 227 habían restaurado un letrero en la frontera estatal."Agradecemos a todos los que, arriesgando sus vidas, están liberando a Ucrania de los invasores rusos", dijo Sinegubov.Asimismo se publicaron imágenes que muestran a los soldados exhibiendo la señal de la "V" de la victoria, reunidos alrededor de un puesto fronterizo improvisado pintado de color azul y amarillo, y dirigiéndose al presidente Zelensky."¡Estamos aquí! ¡Estamos en la frontera!", gritaban.La agencia Reuters, sin embargo, indicó que los comentarios del gobernador de Járkiv no han podido ser verificados de forma independiente.Y no está claro cuántos soldados lograron llegar a la frontera rusa y dónde.El Ministerio de Defensa de Ucrania también dijo en una publicación en Facebook que el Batallón 227 de la Brigada 127de las fuerzas armadas de Ucrania había llegado a la frontera con Rusia y agregó: "¡Juntos a la victoria!".

"Momento simbólico"

Reuters Las fuerzas de Rusia no estaban preparadas para la resistencia planteada por Ucrania.

Combates en Donbás

Getty Images Suecia y Finlandia confirmaron este domingo su intención de adherirse a la OTAN.

Estancamiento

Si se confirma la información,de los ucranianos, señala Danny Aeberhard, analista de asuntos europeos de la BBC.El hecho sugeriría que la contraofensiva ucraniana está teniendo un éxito cada vez mayor al hacer retroceder a las fuerzas rusas en el noreste después de que las agencias militares occidentales dijeron que la ofensiva de Moscú en la región de Donbás se había estancado.Ucrania ha estado recuperando territorio en el noreste, alejando a las fuerzas rusas de Járkiv, la segunda ciudad ucraniana más grande y hogar de 1,4 millones de personas.Según el general Richard Barrons, excomandante del Comando de Fuerzas Conjuntas del Reino Unido, la incapacidad de Rusia para apoderarse de Járkiv"Era un objetivo demasiado grande para el ejército ruso", le dijo Barrons a la BBC, y agregó que Rusia "no tiene los números, la voluntad o la habilidad para tomar grandes ciudades"."Cuando [los rusos] se quedaron atrapados en las afueras, se convirtieron en un objetivo fácil para un contraataque ucraniano muy agresivo y exitoso, y tratar de quedarse alrededor de Járkiv se volvió mucho menos importante que la lucha en curso en el Donbás", señaló.Barrons dijo que el potencial fracaso de Rusia en Járkiv no equivalerusa según sus propias apalbras, y agregó que su enfoque ahora es avanzar en el este del país.Pero a pesar de los potenciales éxitos de esta contraofensiva, la propia ciudad de Járkiv no está fuera de peligro.Aunque el gobernador señaló el lunes que los bombardeos en la ciudad "se han reducido significativamente", la ofensiva rusa continúa: varias personas resultaron heridas durante la noche en los últimos ataques.Y Ucrania aúna las líneas de suministro rusas que se encuentran más al este.Mientras tanto, continúan las feroces batallas en Luhansk, al sur de Járkiv, y otras partes de Donbás.La presidencia de Ucrania dijo en una sesión informativa que Rusia había continuado los ataques en esa región matando a dos personas e hiriendo a otras nueve como resultado delde Severodonetsk.Después de que Rusia no logró tomar Kiev al comienzo de la invasión a fines de febrero, el control de Donbásde Moscú.El presidente Zelensky dijo el lunes que Ucrania se está preparando para un nuevo impulso ruso en esa región."Nos estamos preparando para nuevos intentos de Rusia de atacar en Donbás, para intensificar de alguna manera su movimiento en el sur de Ucrania", señaló Zelensky."Los ocupantes todavía no quieren admitir que están en un callejón sin salida y que su llamada 'operación especial' ya ha fracasado", agregó.Y volvió a pedir a Occidente que imponga un."También estamos trabajando para fortalecer las sanciones contra Rusia. Los socios deben tomar decisiones que limiten los lazos de Rusia con el mundo cada semana", indicó."Los ocupantes deben sentir el costo creciente de la guerra para ellos, sentirlo constantemente", indicó Zelensky.Por su parte el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el domingo que la ofensiva de Rusia en Donbásun resultado que pocos analistas militares predijeron al comienzo del conflicto."La guerra de Rusia en Ucrania no va como lo había planeado Moscú", dijo Stolenberg a la prensa el domingo.La declaración surgió después de que Finlandia y Suecia comenzaron el proceso para solicitar unirse a la OTAN. Ambos países han mantenido políticas estrictas de neutralidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que se ha considerado que la membresía de la OTAN es una provocación a Moscú.El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes quede Suecia y Finlandia para unirse a la alianza.Y agregó que estaba convencido de que su adhesión no fortalecería la seguridad de Europa."Este es un tema serio, un tema que genera nuestra preocupación, y lo seguiremos con mucho cuidado", declaró.