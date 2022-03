Rusia y Ucrania: las razones por las que el convoy ruso tiene poco progreso en su camino hacia Kiev

EPA

El enorme convoy militar ruso que se encuentra cerca de Kiev, la capital de Ucrania, apenas se ha movido en tres días, afirmó el Ministerio de Defensa de Reino Unido. No obstante, analistas de Estados Unidos dijeron que Rusia todavía tiene la intención de rodear y apoderarse de la ciudaddonde viven unos tres millones de personas, mediante tácticas de asedio si es necesario. Imágenes satelitales recientes que muestran el tamaño del convoy despertaron los temores de que un ataque pudiera resultar inminente. Pero funcionarios británicos y estadounidenses sostienen que problemas logísticos pueden ralentizar su avance.

Una imagen de satélite tomada el 28 de febrero que muestra el convoy ruso cerca de Kiev.

En una actualización de inteligencia el jueves por la mañana, el Ministerio de Defensa británico dijo que la columna hizo "poco progreso perceptible en más de tres días"y permanecía a más de 30 km de Kiev.

¿Por qué se ha estancado el convoy?

¿Se podría destruir el convoy?

Varias razones podrían explicar por qué la enorme columna, que incluye vehículos blindados, tanques y artillería remolcada, ha detenido su avance sobre la capital.Entre ellas, se habla de problemas logísticos, fallas mecánicas, resistencia ucraniana inesperada y baja moral de las tropas rusas."Hay una falla logística masiva para proporcionar combustible, alimentos, repuestos y neumáticos... se atascaron en el barro de una manera que dificulta sacar los vehículos", le dijo el general, excomandante de las Fuerzas Conjuntas de Reino Unido, al programa Today de BBC Radio 4.Sin embargo, agregó que los problemas de comando y control, por ejemplo, redes de radio defectuosas y comunicación en redes abiertas, pueden causar problemas mayores. El Pentágono también dijo que Rusia tenía problemas logísticos y tomó la decisión de reagruparse deliberadamente y reevaluar el "progreso que no han logrado".También se cree que la resistencia ucraniana está obstaculizando el avance del convoy, según el Pentágono, aunque la agencia señaló que no podía verificar dicha afirmación de forma independiente.La resistencia de los locales, más fuerte de lo que se esperaba, también podría afectar la moral rusa. "La moral general de las personas sentadas en este convoy está cayendo todos los días", le dijo a la BBC Oleksandr Danylyuk, exsecretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, comparando esto con la fuerte motivación del ejército ucraniano para defender su capital.El martes, un funcionario de defensa de EE.UU. les dijo a los periodistas que había señales de problemas de moral en la fuerza rusa, que utiliza una gran cantidad de soldados reclutados."No todos estaban...", comentó el funcionario, según pudo conocer la BBC.Ucrania tiene cierta capacidad aérea y ha estado utilizando potentes drones de fabricación turca para destruir otros convoyes rusos. Pero, según el general Barrons, Kiev simplemente no tiene la fuerza militar necesaria para destruir una columna de este tamaño."Han sido buenos atacando el convoy desde el frente y los lados", dijo, pero cualquier daño infligido desde el aire sería demasiado localizado.Rusia también tendrá defensas aéreas alrededor del convoy que podrían derribar objetivos ucranianos, agregó el general Barrons. Entonces, un ataque aéreo pondría en riesgo la ya limitada fuerza aérea de Ucrania.Algunos comentaristas han sugerido que la OTAN debería considerar la destrucción del convoy, pero eso podría desatar una guerra entre potencias nucleares.Los gobiernos occidentales han dicho repetidamente que no tienen intención de involucrarse directamente en el conflicto.