Rusia y Ucrania: las enormes pérdidas del regimiento de élite que Moscú envió para avanzar hacia Kiev

BBC

Fotografías de algunos soldados rusos del Regimiento 331 que han muerto en Ucrania, y que la BBC ha confirmado a través de fuentes abiertas.

En toda guerra hay unidades que se distinguen y otras que se convierten en símbolos del fracaso. Es el caso del Regimiento de Paracaidistas 331 de Rusia, que tenía grandes esperanzas de destacar en la invasión contra Ucrania, pero ahora representa el desmoronamiento del plan del Kremlin de impulsar una guerra con un final rápido. El oficial al mando del regimiento, el coronel Sergei Sukharev, fue asesinado en territorio ucraniano el 13 de marzo y recibió póstumamente la medalla de Héroe de la Federación Rusa. En su funeral, el viceministro de Defensa, el general Yuri Sadovenko, dijo que el coronel "vivía para el futuro, para el futuro de nuestro pueblo, un futuro sin nazismo".Las bajas entre las fuerzas rusas no se informan ampliamente en dicho país, pero utilizando información de fuentes abiertas, la BBC ha reconstruido la historia de su avance y descubrió que al menos otros 39 miembros del Regimiento 331de élite han muerto.Los hombres formaban parte de una columna que avanzó hacia Ucrania desde Bielorrusia, encabezada por las fuerzas aerotransportadas de Rusia, conocidas por el acrónimo VDV. Su objetivo era avanzar hacia la capital, Kiev. La movilización se estancó en los distritos de las afueras de Kiev, como Bucha, Irpín y Hostómel, en donde pronto se manifestó la crueldad de la guerra. Un video encontrado por la BBC muestra vehículos blindados ligeros del VDV dañados y abandonados en la zona después de un ataque de las fuerzas especiales ucranianas.

Los elegidos

Las muertes

Las preguntas

Las fallas del 331

BBC Leonid Panteleev, un soldado ruso del Regimiento 331 que falleció en territorio ucraniano. El Regimiento 331 tuvo incursiones en Los Balcanes y en Chechenia.

Los hombres del Regimiento 331 se consideraban a sí mismos como los. En un video publicado en línea en mayo pasado, un general les dice a los soldados que son "lo mejor de lo mejor".La unidad sirvió en los Balcanes, Chechenia y la intervención rusa de 2014 en la región de Dombás en Ucrania, y participaba regularmente en los desfiles de la Plaza Roja en Moscú.El 331 también fue una vitrina de la política rusa de reemplazar a los soldados del servicio nacional con contraktniki, quienes eran profesionales bajo contrato. Es comprensible que los generales les dieran un papel importante en la invasión.Pero desde principios de marzo, comenzaron a circular informes de muertes de miembros del Regimiento 331. Además, tomó tiempo llevar sus cuerpos a Kostroma, la comunidad donde tienen su sede, 300 kilómetros al noreste de Moscú.Cuando comenzaron los funerales, se desarrolló un debate en redes sociales. Los muros de, el equivalente ruso de Facebook, prometían "memoria eterna" a los caídos y presentaban imágenes de velas.Una mujer que dice ser la esposa del suboficial Sergei Lobachyov escribió: "Seryozha, mi esposo más confiable, amoroso y afectuoso. ¡Ahora estás en el cielo y nos protegerás desde allí! Siempre vivirás en nuestros corazones y lo harás". ¡Sé siempre un verdadero héroe para mí!". Aunque muchas publicaciones parecen aceptar las explicaciones infundadas del Kremlin de que la guerra se está librando contra supuestos fascistas ucranianos, algunas también muestran ansiedad por la falta de información confiable.En el muro conmemorativo del sargento Sergei Duganov, una mujer escribió: "Nadie sabe nada. El Regimiento 331 está desapareciendo. Casi todos los días se publican fotos de nuestros muchachos de Kostroma. Me da escalofríos. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo dejará de morir la gente?"Su publicación fue seguida por otra, que exclamaba: "Kostroma ha perdido a tantos jóvenes, qué tragedia". Otro suplicó: "Dios, ¿cuántas notificaciones de muerte más recibiremos? Por favor, ten piedad de nuestros niños, ayúdalos a sobrevivir, devuelvelos a casa con sus esposas y madres. ¡Te lo ruego!".Hablar sobre la guerra en Rusia conlleva grandes riesgos, pero hay indicios de una pérdida de fe en los argumentos del Kremlin sobre el conflicto. En la página conmemorativa de un sargento, una mujer pregunta: "¿Por qué los hijos de los parlamentarios no están en el frente? La mayoría de ellos vive en Europa de todos modos. Los niños comunes mueren sin una buena razón". Otro utiliza una palabrota para describir al presidente Vladimir Putin y dice: "Jugar a la guerra" ha "enviado a miles de tipos a morir".Sin embargo, la mayoría de quienes reaccionan en las redes sociales se mantienen fieles a la narrativa oficial.Mientras, en algunos muros conmemorativos de VKontakte los ucranianos han publicado comentarios burlándose de los muertos. "Ya han muerto más de 15.000 y seguirán muriendo mientras sigan marchando sobre nuestra tierra. Nadie los invitó malditos salvadores", dice uno."Alexander, vete, maldito nazi", responde un ruso a otra publicación burlona. "Nuestros soldados son verdaderos héroes. Los rusos nunca han matado a civiles ni a niños, algo que no se puede decir de los ucranianos".Sin embargo, la furia de esos intercambios en línea no es nada comparada con las experiencias de las fuerzas de VDV, que han sido alcanzadas por la artillería ucraniana, emboscadas y ataques de infantería durante semanas de sangrientos combates.En estas batallas cuerpo a cuerpo, han descubierto lo que las unidades VDV anteriores aprendieron en Afganistán: que los vehículos blindados diseñados para ser lo suficientemente livianos como para ser transportados en aviones no brindan mucha protección contra el fuego enemigo. Desde las carreteras fuera del aeródromo de Hostómel, hasta una calle lateral en Bucha o un cruce de carreteras en Irpín , los videos tomados por ucranianos han mostrado vehículos quemados y abandonados pertenecientes al grupo aerotransportado.Estos fragmentos de imágenes grabadas con celular también hablan de una falla más básica. https://twitter.com/ralee85/status/1503844770602438662?s=24&t=XeygThTN9NZu1MwrlFLrOQ En estos barrios destruidos alrededor de Kiev, los paracaidistas rusos fueron superados por los ucranianos. Y dado que los defensores eran en muchos casos simplemente unidades de defensa locales o reservistas, eso habla deen el sistema de entrenamiento y reclutamiento de la VDV.Los ucranianos se han aferrado a las pérdidas del 331, y afirman con entusiasmo que el regimiento ha sido "aniquilado".Ilya Ponamarev, exparlamentario ruso y figura de la oposición que ahora vive en Kiev, dice que la gente ve el destino del regimiento como un ejemplo perfecto de karma".Durante los combates de 2014 en Dombás, los ucranianos responsabilizaron a la 331 por matar a cientos de soldados ucranianos en Ilovaisk, en violación de un acuerdo de alto el fuego.Sin embargo, aunque el regimiento ha sufrido considerablemente, las afirmaciones ucranianas de que han sido aniquilados. Sin embargo, es probable que el Regimiento de Paracaidistas haya sido retirado de Ucrania en tiempo reciente. Ciertamente, elementos no identificados del grupo de trabajo VDV fueron filmados el 29 de marzo cuando regresaban a Bielorrusia.El precio del fracaso aumenta a diario. En el momento de escribir este artículo, BBC Newsnight había compilado una lista dedel Regimiento de Paracaidistas asesinados en Ucrania.Pero dado que ninguna de esas muertes es más reciente que el 13 de marzo, se puede suponer que surgirán decenas más en las próximas semanas.Los lugareños de Kostroma nos han dicho que creen que alrededor de 100 miembros del regimiento pueden haber muerto. Y muchas familias nunca recibirán el cuerpo de su ser querido porque fueron dejados en el campo de batalla. Incluso una proyección conservadora de las muertes que ahora conocemos, y sus fechas, sugiere que las pérdidas del pueblo en unas pocas semanas en Ucrania ya superan las de los conflictos en Afganistán y Chechenia.El regimiento que partió lleno de confianza en febrero ha adquirido el tipo de reputación que ningún soldado querría jamás.Klim Abramov, Artem Arbuzov, Oleg Bedoshvili, Yurii Borisov, Ilya Chernyshev, Yuri Degtaryov, Konstantin Dobrynin, Sasha Dolkin, Sergei Duganov, Kiril Fedoseyev, Andrey Kovalevsky, Sergei Krylov, Stanislav Kutelev, Yanosh Leonov, Alexander Limonov, Sergei Lobachyo, Ivan Mamzurin, Ilya Martynenko, Lev Ovchinnikov, Maksim Ovchinnikov, Leonid Panteleyev, Oleg Patskalyev, Stanislav Petrutik, Roman Pomelov, Pavel Rudenko, Alexander Shalygin, Nikolai Smirnov, Sergei Sukharev, Maxim Svetlenko, Nikolai Symov, Daniil Titov, Maxim Trokai, Ivan Turyev, Maxim Vorotyntsev, Alexei Vyshegorodtsev, Alexei Yelimov, Artem Yergin, Ravshan Zhakbaev, Danila Zudkov.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.