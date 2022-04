Rusia y Ucrania: la terrible evidencia sobre posibles crímenes de guerra hallada por la BBC a las afueras de Kiev

Jeremy Bowen

Cadáveres y coches calcinados encontrados en un tramo de la autopista E-40.

A principios de marzo, imágenes de tropas rusas disparando a un hombre con las manos en alto en una carretera en las afueras de Kiev se compartieron en todo el mundo. Ahora los rusos han sido expulsados del área y Jeremy Bowen de la BBC vio las sombrías consecuencias de su corta ocupación.Esta crónica contienematerial que puederesultarperturbador.Contamos 13 cuerpos en un horripilante tramo de carretera de no más de 200 metros de largo, entre Mria y Myla, pueblos cuyos nombres ucranianos se traducen como Sueño y Cariño.Se confirmó que dos de los muertos son civiles ucranianos asesinados por los rusos. Los otros aún no han sido identificados. Yacen donde fueron asesinados, pero solo dos visten uniformes militares ucranianos reconocibles.Nuestro equipo de la BBC pudo llegar al área, en la carretera principal E-40 cerca de Kiev, después de que las fuerzas ucranianas capturaran el sector solo 10 horas antes.Las marcas de la batalla y de los fuertes bombardeos estaban por todas partes. Las gasolineras y un hotel conocido por su spa y restaurante estaban en ruinas. Los agujeros de los proyectiles y los cráteres marcaban ambas calles.Soldados ucranianos que estaban cambiando una llanta en las ruinas de un garaje al borde de la carretera dijeron que los rusos estaban a unos 4 km de distancia y habían retirado a sus hombres después de un duro combate, que duró varios días, en las primeras horas de la mañana.Atrás quedaron los cadáveres en el corazón de la desolación, y muchas preguntas e inquietudes sobre quiénes eran y cómo murieron.Ya hay algunas respuestas para una pareja que mataron los rusos y cuyos cadáveres quedaron expuestos el 7 de marzo. Su coche oxidado y acribillado de metralla yace en la carretera junto a una de las gasolineras, destruida por el fuego. Junto al coche están los restos quemados y retorcidos de un cuerpo que es casi reconocible como los de un hombre. Un anillo de boda todavía está en el dedo del cadáver. Dentro del automóvil está lo que queda del cuerpo incinerado de una mujer, la boca abierta en lo que parece un grito.Sus muertes fueron filmadas por un dron ucraniano el 7 de marzo, operado por la unidad Bugatti de Defensa Territorial. La unidad publicó el video, que fue republicado por medios de todo el mundo. Causó indignación porque mostró la muerte a sangre fría de un hombre que había levantado los brazos para demostrar que era inofensivo, con el clásico gesto de rendición.Los cuerpos son de Maksim Iowenko y su esposa Ksjena. Formaban parte de un convoy de 10 vehículos de civiles que intentaban escapar de los rusos y llegar a Kiev.

Supplied Ksjena y Maksim Iowenko eran civiles y debían haber sido protegidos.

Jeremy Bowen Algunas de las pruebas que reunió la BBC son demasiado perturbadoras como para mostrarlas en su totalidad. Aquí un hombre muerto fue cubierto con neumáticos.

Jeremy Bowen Aquí, un soldado ucraniano señala restos humanos carbonizados en un vehículo incendiado.

BBC Un campamento ruso abandonado: se dice que los soldados saquearon gasolineras.

Mientras conducían por la carretera, vieron un tanque ruso en posición, atrincherado en el borde de la hierba. El video del dron muestra que estaba claramente marcado con la letra V, uno de los identificadores utilizados por las fuerzas armadas rusas. Los otros autos dieron la vuelta rápidamente y se alejaron a gran velocidad. Pero el auto de Maksim se detuvo, muy probablemente porque fue golpeado.Tan pronto como el auto se detuvo, Maksim saltó y levantó las manos.Su esposa murió en el auto. En el automóvil también viajaban su hijo de seis años y la anciana madre de uno de los amigos de Maksim. Ambos sobrevivieron y finalmente fueron liberados por los soldados rusos.Los encontraron caminando de regreso por la carretera, y la mujer le dijo a su familia que Maksim estaba gritando que había un niño en el automóvil cuando lo mataron. Ambos, según la unidad de drones de Bugatti,Advertencia: imágenes explícitasEl automóvil ahora está quemado, pero no estaba en llamas después del ataque. Una hipótesis es que los cuerpos y el automóvil fueron incendiados por los rusos para destruir las pruebas de lo que habían hecho. La Unidad Bugatti presentó su video de drones a las autoridades ucranianas y a la Policía Metropolitana de Londres.Más autos quemados y cadáveres se alinean en el camino en los siguientes cientos de metros. No ha surgido ningún video que muestre lo que sucedió. Una conjetura creíble es que a las otras personas las mataron desde el tanque ruso u otros soldados rusos.Hubo intentos para destruir los otros cuerpos. Algunos se descompusieron donde los mataron.La ropa carbonizada indica que a su alrededor hubo intentos de prender fuego. Los neumáticos son inflamables y deben haber sido colocados allí como acelerador.El emplazamiento donde se atrincheró el tanque tiene un claro arco de fuego en el área donde yacen los 13 cuerpos. El tanque ya no está, pero su tripulación dejó escombros, incluidas las raciones de campaña del ejército ruso. En el bosque cercano hay al menos otro tanque, que se incendió después de ser alcanzado por un misil antitanque.Un soldado ucraniano sacó una billetera que había encontrado en el tanque. Vació los documentos de identidad rusos y moneda rusa y bielorrusa. La principal arremetida hacia el noroeste de Kievel aliado de Moscú.Cerca del tanque destruido se encuentran los restos de un campamento caótico, con búnkers, sillas y una mesa larga llena de restos de comida y bebida. Los restos están rodeados de grandes montones de basura, comida podrida y botellas vacías de alcohol. Los soldados ucranianos dijeron que las tiendas de las gasolineras fueron saqueadas.Junto a la mesa hay un gran par de cizallas. Los montones de basura sin enterrar esparcidos al frente suelen ser un signo de soldados indisciplinados.Decidimos conducir dos o tres kilómetros más adelante, después de que los soldados ucranianos dijeran que más vehículos blindados rusos habían sido destruidos.En un pequeño pueblo, un tanque ruso y dos vehículos blindados de transporte de personal fueron destruidos y quemados.La fuerza del arma que destruyó el tanque voló la torreta y el cañón principal, que yacían boca abajo y medio enterrados en un cráter a unos 13 metros de distancia.En los bosques de pinos a ambos lados de la carretera, los soldados ucranianos estaban cavando trincheras con palas. Otros estaban patrullando. Era demasiado pronto para decir si los rusos se habían ido para siempre o si regresarían.Sin embargo, lo que está claro es que las fuerzas rusas, bajo la presión continua de los soldados ucranianos, se han visto obligadas a ceder territorio estratégico alrededor de Kiev. A medida que retroceden, la capital ucraniana y su gente están un poco más seguros.A medida que los rusos se van, es probable que surjan más pruebas de la muerte de civiles, lo que respalda las muchas historias que han surgido de tales incidentes.Las espantosas escenas en la carreterapara una investigación cuando termine esta guerra.Bajo las leyes de la guerra, los civiles están protegidos y cuando los matan desafiando esas leyes, sus muertes equivalen a crímenes de guerra.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.