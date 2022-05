Rusia y Ucrania "La situación para nosotros claramente empeorará" la rara admisión sobre la guerra en Ucrania de un coronel retirado en la televisión rusa

Twitter

Mikhail Khodarenok, analista militar y coronel retirado, apareció en el programa 60 Minutos.

Fue un extraordinario momento televisivo.60 Minutos es el programa de entrevistas insignia de la televisión estatal rusa: discusiones de estudio que promueven la línea del Kremlin en todo, incluida la llamada "operación militar especial" del presidente Putin en Ucrania. El Kremlin todavía mantiene que la ofensiva rusa va según lo planeado.Pero el invitado en el estudio, Mikhail Khodarenok, analista militar y coronel retirado, pintó una imagen muy diferente."Primero debo decir que ustedes no deben tomar sedantes informativos. A veces escuchan reportes sobre una crisis de moral y psicológica en las fuerzas armadas ucranianas, que su estado de ánimo está supuestamente cerca del colapso"."Para decirlo con moderación, eso no es verdad", dijo el coronel.Y advirtió que "la situación para nosotros claramente empeorará"ya que Ucrania recibe asistencia militar adicional de Occidente y que "el ejército ucraniano puede armar a un millón de personas".

El mundo en contra

EPA El Kremlin todavía mantiene que la ofensiva rusa va según lo planeado.

Refiriéndose a los soldados ucranianos, señaló que "existe mucho deseo de defender su patria"."La victoria final en el campo de batalla está determinada por la alta moral de las tropas que están derramando sangre por las ideas por las que están dispuestos a luchar". https://twitter.com/BBCSteveR/status/1526329765065539592?cxt=HHwWkICyjbS1zq4qAAAA "El mayor problema con la situación militar y política [de Rusia]", continuó, "es quey el mundo entero está en nuestra contra, incluso si no queremos admitirlo. Necesitamos resolver esta situación", dijo el coronel retirado Mikhail Khodarenok."La situación no puede considerarse normal cuando contra nosotros está una coalición de 42 países y cuando nuestros recursos, político-militares y técnico-militares, son limitados".Los otros invitados en el estudio estaban en silencio; incluso la anfitriona, Olga Skabeyeva, normalmente feroz y vocal en su defensa del Kremlin, parecía inusualmente apagada.en la televisión rusa. El Kremlin se ha esforzado por controlar el panorama informativo: cerrando las fuentes de noticias rusas independientes y asegurándose de que la televisión, la herramienta principal para moldear la opinión pública en Rusia, esté dando el mensaje.Entonces, ¿qué pasó en 60 Minutos? ¿Fue esta una llamada de atención espontánea e inesperada sobre Ucrania que se escapó por la red? ¿Fue planeado de antemano para preparar a los rusos para las noticias negativas sobre la "operación militar especial"?Es demasiado pronto para decirlo. Pero estaremos atentos a la televisión rusa para obtener más señales.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.