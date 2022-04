Rusia y Ucrania: la multimillonaria fortuna oculta de un magnate del círculo cercano de Putin al descubierto

BBC

Un oligarca del círculo cercano del presidente ruso Vladimir Putin sancionado por occidente usó un entramado para ocultar su riqueza y propiedades, según muestran documentos filtrados a los que tuvo acceso la BBC.Estos documentos revelan cómo un tatuador suizo se convirtió en el testaferro de una empresa que transfirió más de US$300 millones a compañías vinculadas con Suleiman Kerimov.También muestran cómo pasaron desapercibidos US$700 millones en transacciones, así como propiedades de lujo.La investigación pone en evidencia las fallas del sistema bancario internacional y los obstáculos que impiden aplicar las sanciones occidentales.

Como parte del proyecto Papeles de PandoraRusia, dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), la BBC descubrió varios hechos:

Entre 2010 y 2015 varios bancos denunciaron como sospechosas transacciones por valor de US$ 700 millones vinculadas a Suleiman Kerimov y sus socios comerciales más cercanos.

El contable suizo Alexander Studhalter se hizo pasar por dueño de propiedades que en realidad pertenecían a Kerimov.

Kerimov era el propietario oculto de varias de ellas en la Riviera francesa y en Londres, incluida la vivienda adosada más cara jamás vendida en Reino Unido.

Getty Images Suleiman Kerimov (izquierda) y Vladimir Putin en Sochi, Rusia, en 2019.

La investigación francesa

Getty Images Suleiman Kerimov frente al tribunal de Aix-en-Provence, Francia, en 2017.

Propiedades en Londres

Getty Images One Cornwall Terrace, una lujosa mansión de cuatro plantas en Londres.

Transferencias de dinero

BBC Renato Coppo es un tatuador de la pintoresca ciudad suiza de Lucerna.

Getty Images Además de empresario, Suleiman Kerimov es también senador de la Federación rusa.

Desarrollos recientes

Tom Keatinge, director del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros del think tankde defensa RUSI, aseguró que los oligarcas a quienes tratan de sancionar los países occidentales poseen muchas de estas empresas ficticias."Eso muestra el gran desafío que supondrá hacer cumplir eficazmente las sanciones contra los oligarcas, más allá de simplemente confiscarles sus yates y casas en Belgravia (barrio de Londres".Suleiman Kerimov apareció en febrero con otros doce multimillonarios junto al presidente Putin, mientras los tanques rusos cruzaban a Ucrania.Ha sido objeto de sanciones estadounidenses desde 2018 "por ser un funcionario del gobierno de la Federación Rusa" y miembro de las cámaras alta y baja del Parlamento.El 15 de marzo de este año fue sancionado por el gobierno de Reino Unido, así como por la UE, que lo definió comoa Putin.De origen humilde, Kerimov pasó de economista en la era soviética a ser uno de los oligarcas más ricos y mejor conectados de Rusia.Hizo su fortuna comprando activos en el sector energético e importantes participaciones en bancos rusos tras la caída de la Unión Soviética. Según informes, ganó US$21.000 millones invirtiendo en el gigante del gas Gazprom y en Sberbank, el mayor banco estatal.En noviembre de 2006 estuvo a punto de morir en un grave accidente en Promenade des Anglais, Niza, en el sur de Francia. Se salió de la vía con su Ferrari Enzo valorado en US$650.000, que estalló en llamas. Kerimov y la mujer que lo acompañaba fueron rescatados de entre los restos del vehículo.Nuestra investigación sobre Kerimov expone el fracaso del sistema bancario internacional para identificar quién estaba detrás de cientos de millones de dólares en transacciones que los bancos identificaron como sospechosas.Este funcionario ruso se encuentra entre los más de 4.000 ciudadanos cuyos nombres aparecen en los datos obtenidos por el ICIJ y examinados como parte de los. La nueva investigación realizada por la entidad periodística y sus socios globales tiene la intención de arrojar luz sobre las transacciones financieras encubiertas vinculadas a los oligarcas y otras personas cercanas al Kremlin luego de la invasión en Ucrania.Los registros corporativos muestran cómo se utilizaron falsos propietarios para aumentar la opacidad. Además, demuestran que los bancos no sabían exactamente quién estaba detrás de las grandes transacciones en dólares.Todas las pruebas ponen en duda ladel círculo cercano a Putin."Vamos a por sus ganancias obtenidas de forma fraudulenta", prometió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión. EE.UU. ha anunciado un importante programa intergubernamental para identificar los activos de los oligarcas. Pero eso no será fácil, como evidencia el caso Kerimov.Los expertos aseguran que los países occidentales tienen mucho trabajo por hacer ya que, durante años, han adoptado un enfoque laxo en la lucha contra el dinero ilegal y no han obligado a los bancos a rendir cuentas."Van a tener que ponerse al día si quieren seguir adelante con esto", indicó Julia Friedlander, exasesora de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., ahora en el think tank Atlantic Council.A continuación, les presentamos los nuevos hallazgos clave vinculados a Suleiman Kerimov.Un documento secreto de la justicia francesa al que accedió la BBC revela cómo el oligarca habría ocultado su riqueza valiéndose de uno de sus socios más cercanos.Kerimov fue arrestado en Francia en noviembre de 2017 bajo sospecha de lavado de dinero producto de la evasión de impuestos. El caso abordaba la compra de una serie de propiedades de lujo en la Riviera francesa entre 2006 y 2010.En específico, se enfocaba en Villa Hier en Cap d'Antibes, una lujosa propiedad que se usó como lugar de rodaje de la película "Un par de seductores" de 1988. Se había vendido a una empresa suiza llamada Swiru Holding AG en 2008 por US$38 millones, pero los investigadores descubrieron pagos ocultos que mostraban que se habían evadido impuestos sobre el precio de compra real de US$138 millones. Alexander Studhalter, contable y empresario suizo, también fue arrestado. Aseguró ser el propietario de Swiru Holding y cuatro villas, pero los investigadores franceses creían que en realidad eran propiedad del oligarca ruso.Decían que Studhalter era un testaferro de Kerimov, pero los casos penales contra ambos se cerraron y las acusaciones en su contra fueron rebatidas por un tribunal de apelación francés.En 2020, Swiru Holding reconoció su participación en la evasión de impuestos y fue multada con U$1,5 millones y obligada a pagar otros US$11,2 millones para resolver el caso.El abogado de Kerimov emitió un comunicado para afirmar que los tribunales franceses "desestimaron oficialmente las acusaciones hechas por el exfiscal de Niza contra Suleiman Kerimov de haber llevado a cabo operaciones de lavado de dinero"."Nunca fui el testaferro de mi amigo ruso", declaró Studhalter.Pero, según el documento judicial francés filtrado y al que accedió la BBC, esto no es así.En una audiencia secreta en junio de 2018 los jueces expusieron las pruebas recopiladas por el juez de instrucción, que concluyó que "el beneficiario efectivo y exclusivo de las villas es el señor Kerimov y su familia".Las pruebas contenían registros de tres bancos, incluyendo documentos aparentemente firmados por Studhalter, Kerimov y su sobrino Nariman Gadzhiev que afirmaban que Kerimov y su sobrino eran los verdaderos propietarios de Swiru Holding.Según el registro del tribunal, Studhalter alegó que "los documentos en poder del banco y firmados por Suleyman Kerimov o Nariman Gadzhiev... eran falsificaciones".En respuesta a las preguntas de los socios de la BBC y el ICIJ, Studhalter afirmó que un mismo empleado del banco había falsificado documentos en otros dos bancos, pero aseguró no saber por qué.Studhalter también declaró: "Fui el único beneficiario efectivo de Swiru Holding AG desde su fundación hasta que vendí la empresa en 2019, según lo confirmado por la Administración Tributaria Federal de Suiza y un tribunal en Francia".Los abogados franceses de Kerimov anunciaron lo siguiente: "Después de varios años de investigación, no se han presentado cargos contra nuestro cliente".Studhalter dice que las cuatro villas en Francia ya se vendieron. Los registros oficiales en Francia muestran que la beneficiaria última de las empresas que las poseen es la hija de Kerimov.Francia no fue el único país donde Kerimov recurrió a Swiru Holding para operar transacciones financieras secretas.Nuestra investigación ha destapado que, al tiempo que compraba propiedades en el sur de Francia, el multimillonario ruso estaba construyendo otro imperio inmobiliario secreto en Londres.One Cornwall Terrace es una lujosa mansión de cuatro plantas al final de una hilera de casas adosadas con vistas a Regent's Park en Londres. La casa tiene medio acre de jardines, con una gran escalera doble que conduce a un majestuoso patio.Generó titulares en 2013 cuando su venta por 80 millones de libras (US$104,2 millones) la convirtió en la vivienda adosada más cara jamás vendida en el Reino Unido.En octubre del año pasado los documentos de los Papeles de Pandora revelaron que era una de las dos propiedades adyacentes compradas por la familia gobernante de Qatar.Pero los documentos muestran que en 2005 fue comprada por 21 millones de libras (US$27,3 millones) por una empresa extraterritorial propiedad de Swiru Holding, la misma empresa que según los documentos bancarios en Francia era propiedad de Kerimov.Tras el exitoso lanzamiento en 2007 en la bolsa de valores de Londres de la empresa de Kerimov Polyus Gold, el mayor productor de oro de Rusia, One Cornwall Terrace recibió una lujosa restauración, que tuvo lugar entre 2008 y 2013.La renovación costó 30 millones de libras (US$39 millones) según los arquitectos que trabajan en el proyecto, e incluyó la adición de una "piscina y spa de última generación en el sótano", mientras el nuevo jardín "se inspiró en la Piazza dell'Anfiteatro en Lucca, Italia".Pero, si bien hubo referencias a un "cliente ruso privado", la propiedad de Kerimov se ocultó tras capas de secretismo.Las actividades financieras de la empresa de propiedad oculta de Kerimov no se limitaban al mercado inmobiliario.Documentos de los Papeles de Pandora muestran a Swiru Holding en el centro de una red de empresas vinculadas al oligarca e involucradas en transferencias de cientos de millones de dólares.En uno de los casos, los registros corporativos filtrados revelan que un accionista nominal -alguien que posee acciones en beneficio de otra persona- fue denominado falsamente como el verdadero propietario de una empresa involucrada en más de US$300 millones en transferencias monetarias.Renato Coppo es un tatuador de la pintoresca ciudad suiza de Lucerna amante del "arte asiático" y con "muchos años de experiencia profesional en el campo del tatuaje". Su estudio está en la misma ciudad que las oficinas del contable y empresario Alexander Studhalter.Según documentos de 2016, uno de ellos firmado por Studhalter, Coppo también era el beneficiario final de Fletcher Ventures, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas pero administrada en Suiza por Swiru Holding.La empresa del artista del tatuaje, Fletcher Ventures, participó en grandes transacciones. En 2013 transfirió US$100 millones a una compañía llamada LT Trading.Fue una de las varias transacciones de Fletcher Ventures que encendieron las alarmas en el banco estadounidense BNY Mellon. El banco presentó un informe de actividad sospechosa ante el Tesoro de EE.UU., que rastreó a Fletcher Ventures hasta Suiza.no fue identificado y el banco no pudo averiguar exactamente a dónde iba el dinero.La "investigación en internet" del banco rastreó a LT Trading hasta una dirección del Reino Unido. Los funcionarios del banco señalaron que la empresa británica se especializaba "en la venta de frutas y verduras". Era "sospechoso", concluyeron, "porque parece ser incompatible con la supuesta línea de negocios de LT Trading Limited".De hecho, el banco había identificado una empresa con el mismo nombre en el país equivocado. Los documentos filtrados de los Papeles de Pandora muestran que LT Trading no tenía conexión con la compañía productora británica del mismo nombre.El beneficiario de LT Trading mencionado en los registros corporativos era el sobrino de Kerimov, Nariman Gadzhiev. Al igual que Fletcher Ventures, la empresa fue administrada en Suiza por Swiru Holding.La transacción fue solo una de una serie de transferencias electrónicas realizadas entre 2010 y 2015 por un total de US$700 millones que las autoridades estadounidenses informaron como sospechosas y en las que los funcionarios bancarios no identificaron vínculos con el oligarca ruso. Los archivos se encontraron en un listado de informes secretos obtenidos por el ICIJ para la investigación FinCEN Files realizada en 2020.Los registros filtrados también muestran que en 2013, Fletcher Ventures envió US$202 millones a LLC Gilia en Moscú, una empresa vinculada a una firma de inversiones de Kerimov. Los funcionarios del banco no pudieron identificar quién estaba detrás de esta compañía rusa.El BNY Mellon dice que tiene prohibido comentar sobre sus documentos de inteligencia, pero la institución alega que cumple totalmente con las leyes y regulaciones pertinentes.Cuando se le preguntó el año pasado sobre Fletcher Ventures y las transacciones multimillonarias de su compañía, Coppo se negó a responder preguntas y remitió a los periodistas que trabajan con la BBC y el ICIJ a Studhalter.A pesar de firmar un documento que decía que Coppo era el beneficiario final, Studhalter dijo que lo había firmado por error y presentó otros registros que indicaban que él, y no Coppo, era el verdadero propietario de Fletcher Ventures.Coppo no respondió a nuestras preguntas.Fletcher Ventures no es la única empresa por la que Studhalter se disputa el papeleo.Un documento filtrado muestra que Fren Global Corp otorgó préstamos por un valor cercano a US$3.000 millones a una empresa vinculada con Kerimov y su familia que poseía acciones en Polyus Gold.Según los documentos firmados por Studhalter, él era el beneficiario final de Fren Global Corp. Pero dice que vendió esta compañía en 2014 "como una empresa ficticia sin activos" a Nariman Gadzhiev, el sobrino de Kerimov.Cuando fue cuestionado sobre el asunto, Studhalter afirmó no reconocer lo que describió como una "firma electrónica distorsionada" en un documento que le fue mostrado. Otros activos atribuidos a Swiru Holding y que se cree fueron propiedad de Kerimov incluyen un Boeing 737 hecho a la medida y un superyate valorados en US$150 millones. Studhalter afirma que él, no Kerimov, era el verdadero propietario.Kerimov no respondió a una solicitud de entrevista, excepto en relación a la investigación francesa. El 8 de abril, la Unión Europea impuso sanciones al hijo de Kerimov, Said Kerimov, quien dejó la dirección de Polyus Gold.La revelación de que su hija ahora es dueña de las villas francesas puede hacer que las propiedades sean objeto de sanciones en Francia.En un comunicado la semana pasada, el fiscal francés en Niza responsable de los casos por los que fueron acusados ​​formalmente Kerimov y Studhalter, hizo hincapié en "". En otras palabras, todavía es un caso abierto.Información adicional de Will Dahlgreen y Anthony Reuben