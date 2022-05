Rusia y Ucrania: la invasión rusa no está yendo como planeaba Moscú, dice la OTAN

Reuters

Las fuerzas de Rusia no estaban preparadas para la resistencia planteada por Ucrania.

El secretario general de la OTAN dice que la invasión Rusa a Ucrania no va a resultar como fue planeada y que su intento de capturar la región oriental de Donbas se ha "estancado".Jens Stoltenberg también dijo que Ucrania podría ganar el conflicto.El Ministerio de Defensa británico (MoD por sus siglas en inglés) estima que Rusia ha perdido alrededor de un tercio de su fuerza de combate terrestre desde que comenzó la guerra en febrero.La invasión rusa se ha visto obstaculizada por la dura resistencia ucraniana y los problemas logísticos.Su objetivo inicial parecía ser barrer todo el país y derrocar al gobierno ucraniano. En cambio, Rusia se ha retirado de las áreas alrededor de la capital, Kiev, después de no poder capturarla. Además, desde mediados de abril ha centrado sus esfuerzos en dos provincias del este.En Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, las autoridades dicen que las fuerzas rusas se retiraron de la frontera y que los residentes estaban regresando."La guerra de Rusia en Ucrania no está yendo como lo había planeado Moscú", dijo Stoltenberg."No lograron tomar Kiev, se están retirando de los alrededores de Járkiv, su principal ofensiva en Donbas se ha estancado. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos".Stoltenberg habló en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN.Además de los reveses militares, otra consecuencia de la invasión es que Rusia probablemente se enfrentará a una OTAN ampliada a la que se unirán Suecia y Finlandia.

Getty Images Las primeras ministras de Suecia y Finlandia, Magdalena Andersson y Sanna Marin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ve a la OTAN como una amenaza para la seguridad de Rusia e invadió Ucrania en parte para evitar que se uniera a la OTAN.En su evaluación, la estimación del Ministerio de Defensa británico sobre las pérdidas de Rusia, incluye hombres muertos o heridos y equipos destruidos o capturados.El Ministerio dijo que la ofensiva de Rusia en Donbas había "perdido impulso y se había retrasado significativamente".Dijo que Rusia estaba limitada por "la continua baja moral y la reducción de la eficacia del combate".La ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, afirmó quedeben mantener su apoyo militar para ayudarla a "expulsar a Rusia".En el campo de batalla, las fuerzas ucranianas están contraatacando en la ciudad de Izium, dijo el gobernador regional Oleh Sinegubov, algo que podría complicar los planes rusos para capturar Donbas.Sin embargo, el ejército de Ucrania también reconoció los contratiempos en sus últimas actualizaciones y dijo que Rusia estaba avanzando en varias áreas de la región.No ha habido tregua para las fuerzas ucranianas que quedan en Mariupol, y Rusia continúa con su bombardeo de las acerías donde están escondidas. Un video supuestamente del interior mostraba a hombres revisando sus teléfonos y jugando al ajedrez.Y en el oeste de Ucrania, el gobernador de la región de Lviv dijo que los misiles tenían como objetivo la infraestructura militar.