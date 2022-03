Rusia y Ucrania: la BBC resucita sus emisiones de onda corta en territorio ucraniano y ruso que se usaban durante la Guerra Fría

BBC

La histórica sede de la BBC en Londres.

Una forma de comunicación que se usó ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría regresa a la BBC por la invasión rusa en Ucrania: las emisiones de radio de onda corta. Después de que el gobierno de Vladimir Putin bloqueara las páginas de internet de la BBC en su territorio, la corporación británica decidió transmitir los boletines de noticias en inglés del Servicio Mundial en la frecuencia de onda corta en Ucrania y parte de Rusia.En concreto, son dos frecuencias de onda corta que ofrecen contenido durante cuatro horas."A menudo se dice que la verdad es la primera víctima de la guerra. En un conflicto donde abunda la desinformación y la propaganda, existe una clara necesidad de noticias fácticas e independientes en las que la gente pueda confiar", dijo en un comunicado Tim Davie, director general de la BBC. "Seguiremos dando al pueblo ruso acceso a la verdad, como podamos", agregó. Las emisiones en onda corta sirvió por décadas en zonas de guerra, pero también en lugares devastados por desastres naturales, donde otras transmisiones, como las de satélite o internet, no funcionan. Las frecuencias de onda corta pueden viajar largas distancias y son escuchadas en radios portátiles de bajo costo. Durante la Segunda Guerra Mundial la tecnología sirvió para que tanto los nazis como los Aliados difundieran información entre la población. Pero su apogeo lo alcanzó en la posterior Guerra Fría. La onda corta sirvió durante esa época para que Occidente transmitiera información más allá del Telon de Acero a los ciudadanos de la desaparecida Unión Soviética. Fue en 2008 cuando la BBC detuvo sus transmisiones de radio en onda corta en Europa.Desde que comenzó el conflicto en Ucrania el pasado 24 de febrero, Rusia ha intentado contener los flujos de información tanto en su territorio como en su país vecino. El 1 de marzo, el ejército dirigido desde Moscú atacó la principal torre de televisión en Kiev y provocó cortes de programación. El incidente dejó, además, cinco muertos.

Personal de la BBC trabajará fuera de Rusia

Asimismo, Rusia bloqueó también otros medios internacionales, como la alemana Deutsche Welle y la estadounidense Radio Libertad. El Parlamento ruso aprobó este viernes una legislación que prohíbe que los medios describan el conflicto como una invasión. El gobierno de Moscú quiere que se hable de una "operación militar especial"."Esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente", sostuvo Davie. A raíz de esta legislación, la BBC decidió suspender temporalmente el trabajo de sus periodistas en Rusia. "Nuestro servicio de noticias de la BBC en ruso seguirá funcionando desde fuera de Rusia", comentó Davie. "La seguridad de nuestro personal es primordial y no estamos preparados para exponerlos al riesgo de persecución penal simplemente por hacer su trabajo. Me gustaría rendir homenaje a todos ellos, por su valentía, determinación y profesionalismo", agregó. La audiencia del sitio web de noticias en ruso de la BBC triplicó su promedio semanal en los últimos días, con un alcance récord de 10,7 millones de personas en la última semana (en comparación con los 3,1 millones habituales).