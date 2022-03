Rusia y Ucrania: la arriesgada visita de tres primeros ministros europeos a Kiev en medio de los bombardeos rusos en Ucrania

EPA

Los mandatarios europeos se reunieron con Zelinsky en Kiev.

Un arriesgado viaje en tren en medio de una guerra.Tres primeros ministros europeos tomaron la inédita decisión de viajar este martes a Kiev para ofrecer el apoyo de sus países a Ucrania y a su presidente, en medio de un recrudecimientos de los bombardeos rusos.Los primeros ministros de Polonia,Morawiecki; Eslovenia,Janez Jansa; y República Checa,Petr Fiala llegaron el martes por la noche a la capital ucraniana, que entró en toque de queda de 35 horas por el temor a un recrudecimiento de la ofensiva rusa.También les acompañó el líder del partido gobernate en Polonia, Jaroslaw Kaczynski.Los cuatro se reunieron con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su primer ministro.El viaje fue una idea del gobierno polaco, luego de que la Unión Europea (UE) advirtiera sobre posibles riesgos de seguridad."Creo que es necesario tener una misión de paz, la OTAN, posiblemente una estructura internacional más amplia, pero una misión que pueda defenderse, que opere en territorio ucraniano", dijo Jaroslaw Kaczynski desde Kiev.Antes de llegar a la capital ucraniana, el premier polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que el viaje era necesario porque en Kiev se estaba haciendo historia."Es aquí donde la libertad lucha contra el mundo de la tiranía. Es aquí donde el futuro de todos nosotros pende de un hilo", tuiteó.

Mateusz Morawiecki/Twitter

De izquierda a derecha, los primeros ministros de Eslovenia, Janez Jansa; de Polonia, Mateusz Morawiecki; el líder del partido gobernante polaco, Jaroslaw Kaczyinski, y el primer ministro checo, Petr Fiala.

Morawiecki explicó que el viaje buscar trasmitir el mensaje de que Ucrania podía contar con la ayuda de sus amigos.El líder polaco, junto al primer ministro checo Petr Fiala y el esloveno Janez Jansa son los primeros líderes internacionales en visitar al presidente Volodymyr Zelensky desde que Rusia inició la invasión de su vecino el 24 de febrero.

Viaje arriesgado

Mateusz Morawiecki/Twitter Los altos funcionarios viajaron en tren de Varsovia a Kiev.

La Unión Europea dijo que los primeros ministros no tenían ningún mandato en particular, pero que los líderes en Bruselas estaban al tanto del viaje, planteado en una cumbre informal de la UE en Versalles la semana pasada.El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Marcin Przydacz, admitió que la travesía era arriesgada, pero que "valía la pena realizarla por el bien de los valores". Indicó que habían informado a los rusos que realizarían la visita.Los líderes decidieron viajar en tren porque volar en un avión militar polaco podría haber sido visto por Rusia, informa la editora de Europa de la BBC, Katya Adler. El presidente de Ucrania ha pedido repetidamente a la OTAN que imponga una zona de exclusión aérea sobre el espacio aéreo de su país, pero la Alianza se ha negado.Zelensky dijo este martes que los ucranianos ahora entendieron que no podían unirse a la OTAN. "Escuchamos durante años que las puertas estaban abiertas, pero también escuchamos que no podíamos unirnos. Es una verdad y hay que reconocerlo. Me alegra que nuestra gente esté empezando a entender esto y a confiar en ellos mismos y en nuestros socios", afirmó.