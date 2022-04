Rusia y Ucrania: Gazprom suspenderá el suministro de gas a Polonia y Bulgaria

Getty Images

Tras más de dos meses de conflicto, la guerra en Ucrania comenzará a afectar de una forma específica el suministro de gas a Europa.A partir de este miércoles, Rusia suspenderá el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria.Según informó la empresa de gas estatal polaca PGNiG. la compañía rusa Gazprom le avisó que los envíos de gas se detendrían en cumplimiento de las nuevas reglas que anunció Moscú el mes pasado y que establecen que los países "no amigos" deben pagar por el gas en rublos.Tanto Polonia como Bulgaria se han negado a cumplir con esa exigencia.La empresa polaca depende de Gazprom para adquirir la mayor parte del gas que importa. Cifras del primer trimestre de este año indican que un53% de sus importaciones procedían de la compañía rusa.PGNiG calificó la decisión como un incumplimiento de contrato y aseguró que tomará medidas para restablecer el flujo de gas.Bulgaria, por su parte, depende de Gazprom para el suministro de más del 90% del gas que consume. Sus autoridades indicaron que han tomado medidas para encontrar fuentes alternativas y que en la actualidad no requieren restringir el servicio.

Llamado a la calma

Unos meses complicados para Polonia

Tras el anuncio, la ministra de Clima de Polonia, Anna Moskwa, dijo que los suministros de energía del país están garantizados.La funcionaria aseguró que no hay necesidad de sacar gas de las reservas y que no se cortará el suministro a los clientes.y que, al acercarse el verano boreal, la demanda es menor.Polonia también tiene fuentes alternativas de suministro, incluyendo un terminal de gas natural licuado (GNL) en la localidad de Swinoujscie.Además, a partir del 1 de mayo, comenzará a operar un nuevo gasoducto que le dará a Polonia acceso a gas procedente de una terminal de GNL en Lituania., cuando expiraba su contrato de largo plazo con Gazprom.También se prevé que en octubre próximo se ponga en marcha un nuevo gasoducto procedente de Noruega.Conocida como la "tubería báltica", esta nueva infraestructura debería estar funcionando a toda capacidad para finales de año y podría sustituir todo el suministro que Polonia recibe hasta ahora desde Rusia.El corte del suministro de gas no significa que Polonia no podrá satisfacer inmediatamente la demanda de los clientes.En los últimos años, Polonia ha reducido su dependencia del gas ruso y ahora compra GNL a Qatar y cuenta con gasoductos que conectan el país con el mercado europeo. Además, la temporada de invierno en el hemisferio norte ha terminado, por lo que la demanda es menor.Pero Gazprom suministra más de la mitad de todas las importaciones de gas de Polonia. Ese es un gran agujero para llenar.Y Polonia no es el único país de la UE que ahora busca dejar de comprar energía rusa.Hay mucha competencia en un mercado de suministro de gas ya ajustado. Cuando la temporada de uso de calefacción comience de nuevo en otoño y la demanda aumente, Polonia podría enfrentarse a unos meses complicados para asegurar un suministro suficiente.Y si lo hace, puede que tenga que restringir los suministros a los grandes usuarios industriales.El gas procedente de Rusia representa.Sin embargo, muchos países se han comprometido a desvincularse del suministro de energía procedente de Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania.Estados Unidos ha declarado una prohibición total a las importaciones rusas de petróleo, gas y carbón.Mientras tanto, Reino Unido eliminará gradualmente el consumo de petróleo ruso para fin de año, seguido del gas lo antes posible, mientras que la UE está reduciendo las importaciones de gas en dos tercios.