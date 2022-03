Rusia y Ucrania: Estados Unidos advierte a China que no apoye a Rusia

EPA

El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. Jake Sullivan advirtió que su país no permitirá que China le lance un "salvavidas" a Rusia.

El gobierno de Estados Unidos le advirtió a China que ningún país podrá salirse con la suya en su intento de rescatar a Rusia de las sanciones impuestas por naciones extranjeras tras la invasión de Ucrania.El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, le "planteó directa y muy claramente" sus preocupaciones a Pekín durante las conversaciones que sostuvo este lunes con un destacado diplomático chino, Yang Jiechi, en Roma, Italia.Sullivan dijo que Washington está observando muy de cerca hasta qué punto China le brindará apoyo al presidente Vladimir Putin durante su invasión a Ucrania. Horas antes de la reunión entre los representantes de las dos naciones, funcionarios estadounidenses aseguraron a través de varios medios de comunicación que China había manifestado su voluntad de brindar asistencia militar y económica a Rusia.Los reportes que fueron ofrecidos de manera anónima, indican que Rusia le habría pedido a China específicamente equipo militar, incluidos drones.En una entrevista a la cadena de televisión CNN, Sullivan dijo que EE.UU. le estaba "comunicando directamente y en privado a Pekín que habrá consecuencias absolutas para los esfuerzos de evasión de sanciones a gran escala o el apoyo a Rusia para que les haga frente"."No permitiremos que eso siga adelante y que haya un salvavidas para Rusia a partir de estas sanciones económicas de cualquier país, en cualquier parte del mundo", aseguró el asesor de seguridad.Y agregó que si bien EE.UU. cree que China sabía que el líder ruso estaba "planeando algo" antes de que ocurriera la invasión, Pekín "podría no haber entendido todo su alcance"."Porque es muy posible que Putin les mintiera de la misma manera que les mintió a los europeos y a otros".

La delegación diplomática China estaba encabezada por el oficial de alto rango del Partido Comunista chino, Yang Jiechi.

China acusa a EE.UU. de desinformación

La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania ha devastado varias ciudades y causado un éxodo masivo.

La reunión en Roma

En respuesta, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín, Zhao Lijian, dijo que Estados Unidos había "difundido desinformación dirigida a China sobre el tema de Ucrania, con intenciones maliciosas".Cuando se le preguntó si podía aclarar si China había recibido una solicitud de ayuda militar de Rusia, Zhao dijo que se trataba de "noticias falsas", pero no lo negó directamente. Agregó que la postura de China siempre ha sido consistente y que China está jugando un papel constructivo en la promoción de las conversaciones.Por su parte, el portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, dijo que los informes de que Rusia le pidió asistencia militar a China no son ciertos."Rusia posee su propio potencial independiente para continuar la operación. Como dijimos, va de acuerdo al plan y se completará a tiempo y en su totalidad", dijo.Hasta ahora, China se ha abstenido de condenar a Rusia por la invasión y ha dicho que las "preocupaciones legítimas de seguridad" de Moscú deben tomarse en serio.Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas votó para condenar la invasión de Rusia a principios de este mes, China fue uno de los 35 países que se abstuvieron.Pero Pekín al mismo tiempo ha expresado un "apoyo inquebrantable" a la soberanía de Ucrania. También ha hecho un llamado a la paz y ha dicho que está listo para ayudar a poner fin a la guerra a través de la diplomacia. Varios países han instado a China a hacer más para detener la invasión de Rusia.La Casa Blanca emitió una breve declaración ante reporteros tras los diálogos en Roma diciendo que Sullivan planteó una "gama de cuestiones sobre la relación de EE.UU y China, con una discusión sustancial de la guerra de Rusia contra Ucrania", según informó la agencia de noticias Reuters. "Tenemos profundas preocupaciones sobre la alineación de China con Rusia en ese momento. El asesor de seguridad nacional fue directo a esas preocupaciones y las posibles implicaciones y consecuencias de ciertas acciones", afirmó un alto funcionario de EE.UU. La agencia oficial de noticias china Xinhua citó a Yang diciendo que en la charla del lunes Beijing se comprometió a promover las negociaciones para resolver el conflicto de Ucrania, según informó Reuters."China se opone firmemente a cualquier palabra y acción que difunda falsas información y distorsionar y difamar la posición de China", dijo Yang. Y agregó que China y EE.UU. deben fortalecer el diálogo, gestionar adecuadamente las diferencias y evitar conflicto y confrontación.