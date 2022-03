Rusia y Ucrania: entre la esperanza y la desesperación se anuncia un nuevo intento para evacuar civiles de la ciudad de Mariúpol

BBC

Un edificio en llamas, visto desde el apartamento de un residente de Mariúpol que habló con la BBC.

Un día después de que no se pudiera mantener un cese el fuego para permitir la evacuación de dos importantes ciudades de Ucrania, funcionarios en la ciudad sureña de Mariúpol anunciaron que harán un nuevo intento para evacuar civiles, si la tregua se mantiene.El sábado se había programado restablecer corredores humanitarios para que civiles pudieran salir de las ciudades de Mariúpol y Vonovaja, sitiadas por las fuerzas rusas, pero la tregua no se respetó.Las autoridades ucranianas cancelaron la evacuación, acusando a Rusia de no observar el cese el fuego, mientras que Moscú culpó a los "nacionalistas" ucranianos de impedir la salida de la población. El domingo se anunció otra tregua en Mariúpol para entre las 10:00 y 21:00 hora local, según informó el consejo municipal de la ciudad, pero llegada la hora, todavía se registraba fuego de artillería.El plan es que los civiles puedan salir en autobuses de tres lugares en la ciudad, usando una ruta acordada con anterioridad que termina en la vecina Zaporiyia, según los funcionarios.Vehículos privados también podrán unirse a la evacuación, pero se les aconseja que conduzcan detrás de los autobuses en un convoy liderado por la Cruz Roja. También les piden que llenen todos los puestos de sus automóviles.

El plan contempla que los civiles puedan salir en autobuses desde tres lugares en Mariúpol.

"El cese el fuego fue una mentira"

BBC Las condiciones dentro del apartamento de Maxim, donde cuida de sus abuelos.

Unas 200.000 personas se encuentran atrapadas en las ciudades que han estado bajo fuerte bombardeo durante días.La noticia del cese el fuego se recibió con beneplácito, pero se debe, dado el frustrado operativo del sábado.Maxim, un trabajador de informática de 27 años que cuida de sus abuelos, le dijo a la BBC que la tregua del sábado había empezado con esperanza y terminado en desesperación."Tan pronto como pude, empaqué cuatro maletas para mis abuelos y yo, con ropas de abrigo y comida y toda el agua que nos quedaba y las metí en mi auto", contó."Cuando ya estaba listo para salir, la artillería empezó otra vez. Escuché las explosiones cerca de nosotros. Cargué todas las cosas de vuelta al apartamento tan pronto como pude", explicó.Según Maxim, muchas personas fueron al centro de la ciudad cuando escucharon que había un cese el fuego y autobuses para evacuarlos, pero"El cese el fuego fue una mentira, un lado nunca planeó dejar de disparar. Si dicen que habrá otro tendremos que intentar salir pero no sé si será una realidad. Tal vez ahora sea mejor escondernos", concluyó Maxim.Por su parte, el gobierno británico también manifestó dudas sobre la nueva declaración de tregua en Mariúpol. Hablando con la BBC, el viceprimer ministro de Reino Unido, Dominic Raab, dijo que estaba muy escéptico de cualquier garantía que el presidente de Rusia, Valdimir Putin, pueda ofrecer.En un comunicado, la organización humanitaria(MSF) exigieron a "todos los militares que luchan en este conflicto que respeten las reglas de la guerra; que tomen todas las precauciones necesarias para evitar dañar a la población civil y que les consideren como civiles en todo momento y en todos los lugares de Ucrania"."Exigimos que se garantice urgentemente el paso seguro de todas aquellas personas que deseen y puedan escapar de Mariúpol y las zonas afectadas por la guerra dentro de Ucrania, independientemente de la existencia de corredores humanitarios o ceses al fuego que puedan establecerse temporalmente", dijo el comunicado.