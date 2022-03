Rusia y Ucrania: el sacerdote ucraniano desarmado a quien le dispararon en un puesto de control

Serhii Tsoma

El sacerdote de la aldea Rostyslav Dudarenko (izquierda) con sus compañeros sacerdotes Pavlo Naydenov y Serhii Tsoma (derecha).

La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo que el país está en el proceso de documentar miles de incidentes que se cree contravienen su código penal sobre las reglas de la guerra.Desde el 24 de marzo, su oficina ha documentado 2.472 casos. El miércoles, Venediktova describió a los medios cómo el país está manejando estos casos."Donde veamos que tendremos éxito en la jurisdicción ucraniana, y donde el perpetrador de un crimen estará físicamente en Ucrania, seguiremos una estrategia", explicó."Si entendemos que no podemos tener éxito en Ucrania, pondremos nuestros recursos en la Corte Penal Internacional, para que una persona específica, un individuo, sufra el castigo".El siguiente es un relato recopilado por la BBC de solo uno de los incidentes que se han registrado como un presunto crimen de guerra.

Tetyana Pylypchuk. Dudarenko y su congregación celebran un servicio conmemorativo para los pobladores asesinados por los nazis en 1941.

Voluntarios

Facebook Rostyslav Dudarenko celebró servicios como sacerdote ortodoxo ucraniano en una iglesia improvisada.

Hombre de principios

Recopilación de evidencia

Getty Images Imágenes de Kiev muestran la dimensión del daño provocado por los bombardeos rusos.

Había pasado poco más de una semana desde que Rusia invadió Ucrania. Un grupo de voluntarios -vecinos y amigos- del pequeño pueblo de Yasnohorodka, a 40 km al oeste de Kiev, se habían instalado en un puesto de control que custodiaba la entrada a la comunidad.El enfrentamiento entre las fuerzas rusas y ucranianas ya era brutalmente feroz. En todo el país, estaban surgiendo puestos de control a la entrada de pueblos y aldeas, en su mayoría atendidos porformal.En la tarde del 5 de marzo,el, se encontraba en el puesto de de Yasnohorodka. Su función era controlar los vehículos que se aproximaban. Pero como todos los capellanes militares, también estaba allí para ofrecer apoyo espiritual al grupo. Iba vestido de civil.No es posible establecer exactamente qué sucedió, pero un sobreviviente del ataque, Yukhym (no es su nombre real), le dijo a la BBC que había estado manejando el puesto de control con Dudarenko y otros más cuando se enteraron de que tres tanques rusos habían atravesado la aldea. Él dice que el grupo decidió esconderse en el bosque, listo para enfrentarlos si fuera necesario.Cuando se acercaron al puesto de control, las, le dijo Yukhym a la BBC. "Cuando se dieron cuenta de que nos escondíamos en la hierba, se salieron de la carretera para atropellarnos con sus tanques".Dice que los tanques habían regresado a la carretera cuando Dudarenko decidió salir."Vi a Rostyslav levantar la cruz sobre su cabeza, levantarse de su escondite, gritar algo y caminar hacia ellos. Tal vez quería detenerlos. Traté de llamarlo".Dice que luego sey, desde su punto de vista en ese momento, parecían estar dirigidos directamente a Dudarenko. "Y eso fue todo. Dio solo un par de pasos y se cayó".Yukhym, quien también resultó herido en el ataque, cree que todos habrían muerto si las fuerzas armadas de Ucrania no hubieran llegado en ese momento para hacer retroceder a las fuerzas rusas.El grupo voluntario al que se había unido Dudarenko, de 45 años, no tenía estatus militar. Una pareja tenía algún entrenamiento militar, con experiencia previa en el conflicto con Rusia en el Donbás en el este, según otro voluntario llamado Eduard (no es su nombre real). Algunos eran simplemente cazadores aficionados. La mayoría tenía más de 50 años, dice.Eduard, que estaba en otro puesto, llegó justo cuando los tanques rusos se alejaban y encontró.Dijo que entre ellos estaba-que también iba desarmado-, otros dos voluntarios de la defensa y otra persona que no conocía.El grupo estaba armado con rifles de caza y una pequeña cantidad de Kalashnikovs del ejército ruso que habían llegado a sus manos, y solo tenían tres chalecos antibalas entre ellos. Pero como sacerdote,, le dijo a la BBC su amigo y compañero sacerdote Serhii Tsoma.Esto lo hizo particularmente vulnerable cuando decidió enfrentarse a los tanques, pero tal acción estaba en su naturaleza, según Yukhym."Rostyslav era una persona amable y optimista. Creo que por eso fue a tratar de detener a los rusos".Era conocido en Yasnohorodka como alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, conduciendo por el pueblo para recoger a los miembros mayores de la congregación antes de la misa dominical, dice su amigo Tsoma.Dudarenko pertenecía a la, a la que finalmente se le concedió la independencia de la Iglesia ortodoxa rusa en 2019, en un movimiento nunca reconocido por Rusia.Antes de la división formal, la Iglesia Ortodoxa en Ucrania estaba dividida en dos ramas, una leal a Moscú y otra leal a Kiev. Aunque Dudarenko servía en una iglesia alineada con Kiev, cuando el expresidente prorruso Viktor Yanukovych tomó el poder en Ucrania en 2010, el Patriarcado de Moscú comenzó a apoderarse de las iglesias del Patriarcado de Kiev, incluida la iglesia a la que pertenecía Dudarenko.Así que en lugar de traicionar sus principios, dicen sus amigos,y llevó a cabo sus servicios al aire libre, incluso bajo la lluvia. Más tarde construyó una iglesia improvisada en su tráiler, con la ayuda de donaciones.Como ha sido el caso con miles de incidentes de este tipo en todo el país durante las últimas semanas, tanto la policía como las fiscalías locales y nacionales registraron rápidamente los asesinatos, y los detalles se publicaron en sus respectivas páginas de Facebook.Los casos,: Violación de las reglas de la guerra, también se han subido a un sitio web centralizado utilizado por las instituciones estatales de Ucrania.Venediktova le dijo a la BBC en una entrevista grabada la semana pasada que tal documentación de evidencia era crítica."En la oficina del fiscal general tenemos un departamento especial de guerra… todas las fuerzas del orden nos ayudan… a investigar crímenes de guerra. Es nuestra principal prioridad". "Por supuesto, no tenemos suficientes investigadores, por eso creamos un sitio web común:". El sitio web es utilizado no solo por la oficina del fiscal general, sino también por otras instituciones estatales, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia de Ucrania, para documentar todas las pruebas."Es muy importante para nosotros", explicó. "[La evidencia] debería ser aceptable en nuestros tribunales ucranianos, debería ser aceptable".En cuanto al incidente del 5 de marzo en Yasnohorodka, una vez que concluya la investigación del tiroteo, se emitirá una acusación judicial, dice la oficina del fiscal del distrito del Óblast de Kyev."La fiscalía está haciendo todo lo posible para establecer las circunstancias de todos y cada uno de los crímenes de guerra, y de todos y cada uno de los perpetradores: desde un soldado hasta un general, pasando por el alto liderazgo militar y político del estado agresor", dijo en un comunicado.Agregó que, en algunos casos, los soldados rusos ya se enfrentaban a la primera etapa de los juicios ucranianos, "por lo que no estamos hablando solo de perspectivas de sentencias en ausencia. En cada caso específico, los criminales de guerra serán castigados de acuerdo con la ley de Ucrania".Svyatoslav Khomenko contribuyó a este reportaje.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 