Rusia y Ucrania: el ataque al teatro de Mariúpol dejó cerca de 300 muertos

Reuters

El teatro en Mariúpol albergaba a aproximadamente 600 civiles, según Petr Andryuschenko, asesor del vicealcalde de la ciudad.

Un funcionarioucranianoseñaló a la BBC que cerca de 300 personas murieron en el ataque al teatrode Mariúpol el 16 de marzo.Petr Andryuschenko, asesor del vicealcalde de Mariúpol, dijo que cerca de 600 personas estaban dentro del teatro antes del ataque, 300 de ellas en el refugio subterráneo del edificio.Andryuschenko, quien habló con el programa de radio Newshour, del Servicio Mundial de la BBC, agregó que las autoridades no habían podido iniciar una operación de rescate porque había enfrentamientos callejeros cerca del teatro y las tropas rusas continuaban bombardeando la zona.El funcionario dijo que la cifra de muertes era confliable porque se basa en un registro de quiénes estaban en el teatro antes del ataque con misiles, y en conversaciones con sobrevivientes sobre cuántas personas habían logrado abandonar el edificio.

Reuters Las autoridades no han podido iniciar una operación de rescate en el edificio porque las tropas rusas siguen bombardeando la zona, señaló el funcionario.

Reuters Civiles en Mariúpol aguardan para recibir ayuda humanitaria el 24 de marzo.

Reuters Filas para recibir alimentos en Mariúpol el 24 de marzo. El presidente de Ucrania dijo esta semana que cerca de 100.000 personas están atrapadas en la ciudad "sin alimentos, agua o medicina".

"Bajo bombardeos constantes"

Andryuschenko confirmó que, pero insistió en que los rusos aún no han tomado el control de la ciudad.La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó de al menos 1.081 civiles muertos en Ucrania registrados hasta el 25 de marzo desde la invasión el 24 de febrero. La cifra incluye 15 niñas, 30 niños, y otros 48 menores cuyo sexo no pudo determinarse. Sin embargo, la ONU ha dicho constantemente que cree que las cifras de víctimas son "considerablemente más altas" que los números oficiales, debido a la dificultad de verificar los informes y obtener datos de muchas áreas afectadas por la guerra.A principios de esta semana, funcionarios en Mariúpol estimaron que solo el número de muertos en esa ciudad podría ser de más de 3.000. A menudo se dejan los cuerpos en las calles porque es demasiado peligroso recuperarlos, y muchos de ellos acaban más tarde en fosas comunes.El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó esta semana que, mientras se enfrentan a un ataque implacable de las fuerzas rusas.Zelensky dijo que los ciudadanos de Mariúpol están completamente bloqueados por el ejército ruso "sin comida, sin agua, sin medicinas... bajo bombardeos constantes".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.