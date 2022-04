Rusia y Ucrania: dos explosiones sacuden Kiev mientras el secretario general de la ONU visita a Zelensky

Getty Images

Antonio Guterres visitó Kiev y varias ciudades cercanas.

Dos explosiones sacudieron este jueves el distrito de Shevchenkivskyi, en el centro de Kiev, mientras el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encontraba en la capital ucraniana para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky.Guterres ha criticado al Consejo de Seguridad de la ONU por no impedir ni poner fin a la guerra. Ha dicho que es una fuente de gran frustración.No obstante, indicó que la ONU intenta garantizar la evacuación de los civiles atrapados en la ciudad sitiada de Mariúpol.Guterres le dijo a la BBC que "una guerra nuclear es impensable" y afirmó que la ONU no se rendirá y busca la paz en Ucrania."Ucrania necesita y merece todo nuestro compromiso y todo nuestro apoyo", dijo. "Tenemos que hacer todo lo posible para que [la guerra nuclear] sea imposible", añadió.Al menos tres personas resultaron heridasen los ataques, informó Vitali Klitschko, alcalde de Shevchenkivskyi.Rusia ha advertido a Occidente que está provocando una guerra de poder al proporcionar armas y equipos militares a Ucrania.

