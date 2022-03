Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

Reuters/Handout

Imagen de circuito cerrado de TV que supuestamente muestra al alcalde de Melitópol siendo llevado a la fuerza.

Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que "probablemente fue detenida por el FSB", el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por "salvarle la vida".

Periodistas y representantes locales

Vecinos temen campañas de detenciones

, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido "en algún sótano" y dijo que "no sabía qué querían de él".Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a "contarle al mundo las atrocidades" cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo queen Melitópol.El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de "una ola de limpieza de información" que tenía como objetivo la "intimidación de periodistas y figuras públicas".Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos "son en su mayoría".Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de "listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos".En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una "lista de muerte" de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcaldefue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados."No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición", dice Fedorov. "En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica"."Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales".Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluidaen el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían"Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice 'cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'", le dijo a la BBC."No sucedió en absoluto aquí... Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran".Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev."Prácticamente hay dos listas", dijo. "Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo"."También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada", agregó Shkrum.Los secuestros no se han limitado a figuras públicas.Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove"."Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron", dijo Nelles. "Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan".Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias".Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora "la cantidad de arrestos parece relativamente baja" y algunas de las listas parecen estar "elaboradas sobre la marcha" a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación."Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida", advirtió.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.